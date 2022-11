Hertl zaznamenal tři body, Kubalík s Kautem bodovali dvakrát

New York - Hokejový útočník Tomáš Hertl gólem a dvěma asistencemi pomohl San Jose k bodu za prohru s Anaheimem 4:5 po samostatných nájezdech. Bodovali také útočníci Dominik Kubalík a Martin Kaut, kteří shodně zaznamenali branku a nahrávku a dovedli své týmy k výhrám. Z vítězství se v bohatém sobotním programu radovali i brankáři Vítek Vaněček a Karel Vejmelka.

Hertl ve druhé třetině dvěma gólovými nahrávkami přispěl k obratu Sharks z 1:2 na 3:2. Český forvard nejprve započal akci před vyrovnávací brankou Tima Meiera a v 37. minutě povedenou přihrávkou přes dva obránce vybídl ke skórování Lukea Kunina.

Druhý gól v sezoně vstřelil Hertl v polovině třetí třetiny, kdy si mezi kruhy našel odražený puk, trefil přesně horní roh branky gólmana Anthonyho Stolarze a zvýšil na 4:2. Sharks nadějně rozehraný zápas k výhře nedovedli. V poslední pětiminutovce dvakrát inkasovali a v samostatných nájezdech neuspěli již potřetí za sebou.

Kubalík v 27. minutě v přesilovce pět na tři našel před brankou Lucase Raymonda, jenž otevřel skóre zápasu a necelých deset minut před koncem svým pátým gólem v sezoně pečetil povedený výkon. Plzeňský rodák jenž je se 14 body druhým nejproduktivnějším hráčem Red Wings byl vyhlášen třetí hvězdou zápasu.

Hlavním strůjcem výhry byl brankář Ville Husso, jenž hostům zlikvidoval všech 24 střel a oslavil druhé čisté konto v ročníku. Detroit vyhrál podruhé za sebou a v tabulce Východní konference se posunul před svého soupeře na pátou příčku.

Osm zápasů čekal na svůj první gól v ročníku útočník Colorada Kaut. Bývalý hráč extraligových Pardubic v úvodu druhé třetiny vrátil Avalanche vedení a nastartoval drtivou čtyřminutovku, ve které obhájci Stanley Cupu třemi góly rozhodli o své druhé výhře nad Columbusem za sebou. Druhý bod si Kaut připsal u závěrečné páté branky Avalanche.

Karel Vejmelka čtyřiatřiceti zákroky vychytal výhru Arizony na ledě Washingtonu a odčinil svůj nevydařený výkon ze čtvrtečního duelu s Dallasem.. Z vítězství se radoval také Vítek Vaněček, jenž k výhře New Jersey 4:3 v prodloužení přispěl 27 zásahy.

NHL:

Detroit - NY Islanders 3:0 (0:0, 2:0, 1:0)

Branky: 27. Raymond (Kubalík), 33. Suter, 51. Kubalík. Střely na branku: 26:24. Diváci: 19.515. Hvězdy zápasu: 1. Husso, 2. Raymond, 3. Kubalík (všichni Detroit).

Columbus - Colorado 1:5 (1:1, 0:3, 0:1)

Branky: 13. Jenner - 1. Lehkonen, 22. Kaut, 25. O'Connor, 25. Toews, 42. Nehook (Kaut). Střely na branku: 32:45. Diváci: 12.897. Hráno v Tampere. Hvězdy zápasu: 1. Makar, 2. MacKinnon, 3. Lehkonen (všichni Colorado).

Winnipeg - Chicago 4:0 (0:0, 3:0, 1:0)

Branky: 31. Morrissey, 34. Lowry, 38. Dubois, 45. Schmidt. Střely na branku: 37:30. Diváci: 13.210. Hvězdy zápasu: 1: Morrissey, 2. Helleybuyck, 3. Dubois (všichni Winnipeg).

Edmonton - Dallas 2:6 (0:1, 1:3, 1:2)

Branky: 31. Draisaitl, 44. Nurse - 36., 45. a 53. Jamie Benn, 7. Pavelski, 27. C. Miller, 35. J. Robertson. Střely na branku: 30:36. Diváci: 17.067. Hvězdy zápasu: 1. J. Robertson, 2. Jamie Benn, 3. Pavelski (všichni Dallas).

Toronto - Boston 2:1 (1:0, 1:1, 0:0)

Branky: 8. a 35. Matthews - 25. z trestného střílení Marchand. Střely na branku: 28:21. Diváci: 18.926. Hvězdy zápasu: 1. Matthews, 2. Marner (oba Toronto), 3. Ullmark (Boston).

Montreal - Vegas 4:6 (1:1, 0:1, 3:4)

Branky: 41. a 51. Suzuki, 15. Caufield, 56. Slafkovský - 23. a 45. Reilly Smith, 14. Hague, 49. Kolesar, 49. N. Roy, 54. Marchessault. Střely na branku: 31:42. Diváci: 21.105. Hvězdy zápasu: 1. Reilly Smith (Vegas), 2. Suzuki (Montreal), 3. Marchessault (Vegas).

Ottawa - Philadelphia 1:2 (1:1, 0:1, 0:0)

Branky: 3. Giroux - 6. Hayes, 39. MacEwen. Střely na branku: 34:28. Diváci: 16.722. Hvězdy zápasu: 1. Hart (Philadelphia), 2. Giroux (Ottawa), 3. MacEwen (Philadelphia).

San Jose - Anaheim 4:5 po sam. nájezdech (1:2, 2:0, 1:2 - 0:0)

Branky: 4. Labanc, 29. Meier (Hertl), 37. Kunin (Hertl), 50. Hertl - 59. a rozhodující sam. nájezd Henrique,13. Leason, 18. Comtois, 56. McTavish. Střely na branku: 52:25. Diváci: 17.562. Hvězdy zápasu: 1. Labanc, 2. Hertl, 3. E. Karlsson (všichni San Jose).

Tampa Bay - Buffalo 5:3 (1:1, 1:1, 3:1)

Branky: 8. Paul, 26. Point, 48. Hagel, 56. Perbix, 60. Kučerov - 17. Girgensons, 29. Mittelstadt, 45. J. Skinner. Střely na branku: 31:24. Diváci: 19.092. Hvězdy zápasu: 1. Perbix, 2. Hagel, 3. Kučerov (všichni Tampa Bay).

Pittsburgh - Seattle 2:3 (0:0, 1:1, 1:2)

Branky: 26. Crosby, 50. Guentzel - 28. Dunn, 48. Gourde, 57. B. Tanev. Střely na branku: 38:28. Diváci: 18.302. Hvězdy zápasu: 1. B. Tanev, 2. Gourde (oba Seattle), 3. Guentzel (Pittsburgh).

Washington - Arizona 2:3 (0:0, 1:0, 1:3)

Branky: 29. Ovečkin, 44. Mantha - 50. a 60. N. Ritchie, 47. J. Brown. Střely na branku: 36:26. Karel Vejmelka odchytal za Arizonu celý zápas, inkasoval dvě branky z 36 střel a úspěšnost zákroků měl 94,4 procenta. Diváci: 18.573. Hvězdy zápasu: 1. Ovečkin (Washington), 2. N. Ritchie (Arizona), 3. Mantha (Washington).

Calgary - New Jersey 3:4 v prodl. (1:3, 1:0, 1:0 - 0:1)

Branky: 2. Kadri, 25. E. Lindholm, 44. Zadorov - 8. a 63. Zetterlund, 5. Bastian, 17. Wood. Střely na branku: 30:35. Vítek Vaněček odchytal za New Jersey celý zápas, inkasoval tři branky z 30 střel a úspěšnost zákroků měl 90 procent. Diváci: 17.386. Hvězdy zápasu: 1. Zetterlund (New Jersey), 2. E. Lindholm (Calgary), 3. Wood (New Jersey).

Vancouver - Nashville 3:4 po sam. nájezdech (3:0, 0:1, 0:2 - 0:0)

Branky: 2. Michejev, 4. J. Miller, 18. Kuzmenko - 23. a 42. Gross, 43. Niederreiter, rozhodující sam. nájezd Duchene. Střely na branku: 46:30. Diváci: 18.855. Hvězdy zápasu: 1. Horvat (Vancouver), 2. Gross, 3. Saros (oba Nashville).

Los Angeles - Florida 5:4 (0:1, 3:1, 2:2)

Branky: 30. Kupari, 31. T. Moore, 40. Arvidsson, 43. Lizotte, 57. Vilardi - 30. a 46. Verhaeghe, 11. Lomberg, 42. Luostarinen. Střely na branku: 39:38. Diváci: 16.161. Hvězdy zápasu: 1. T. Moore, 2. Arvidsson, 3. Vilardi (všichni Los Angeles).