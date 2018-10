New York - Hokejisté San Jose podlehli doma New York Rangers 3:4 po nájezdech. Alespoň bod získali díky Tomáši Hertlovi, který vyrovnal 1,3 sekundy před třetí sirénou. V úterním programu NHL skóroval také David Pastrňák, který přispěl gólem k výhře 3:2 na ledě Caroliny. Dominik Simon druhou trefou v sezoně neodvrátil prohru Pittsburghu 3:6 s New York Islanders. Gólman David Rittich kryl v Buffalu 28 z 29 střel a dovedl Calgary k vítězství 2:1 v prodloužení.

Hertl v závěrečném náporu San Jose získal u zadního mantinelu puk, vybruslil s ním před branku a hezkou ranou pod horní tyč vyrovnal. "Když jsem se podíval na kostku, viděl jsem nuly. Myslel jsem si, že už možná čas vypršel a že jsem to nestihl. Ale gól přišel v čas," řekl Hertl. "Je to pro nás ohromně cenný bod, protože jsme nehráli nejlépe," přiznal.

Odchovanec pražské Slavie bodoval v sedmém utkání za sebou a během série nasbíral jedenáct bodů (3+8). Český útočník dostal příležitost i v rozstřelu, v první sérii ale neuspěl s bekhendovou kličkou. Nájezdy rozhodl ve třetím kole Kevin Shattenkirk, který se v rozstřelu prosadil jako jediný.

Pastrňák, který v předchozích dvou zápasech nebodoval, vyrovnal na 1:1 ve 33. minutě v přesilové hře střelou z ostrého úhlu. "Skvěle vypálil. Z takové pozice moc gólů nedá, i proto jsem mu původně nechtěl přihrávat. Ale přesně tohle velcí hráči dělají. Umí něco vytěžit i z takových situací," chválil českého útočníka obránce Bostonu Troy Krug, který hrál první zápas po téměř sedmi měsících.

Pastrňák skóroval v sezoně pojedenácté a v tabulce střelců NHL má stejně zásahů jako vedoucí Patrick Kane z Chicaga. Výhru Bostonu zařídil dvěma góly Brad Marchand a zejména vítězný gól byl oku lahodící. Kanadský útočník projel z vlastního pásma až před gólmana Scotta Darlinga, který šel do rozkleku, zatímco Marchand obkroužil branku a pohodlně skóroval.

Simon v zápase vystřelil šestkrát, ale gól si připsal, když přihrával. Za stavu 0:2 posouval kotouč před branku, kde ho bruslí srazil do vlastní sítě obránce Ryan Pulock. Pittsburgh vzápětí vyrovnal trefou Sidneyho Crosbyho, ale Islanders v rozmezí 30. až 34. minuty odskočili na 5:2.

Pittsburgh před zápasem připomněl tragédii, která město před pár dny postihla, když při střelbě v synagoze zabil útočník jedenáct lidí. Hráči měli na dresech heslo Stronger than hate (silnější než nenávist). "Je hrozné, co se stalo. Myslíme na všechny, kterých se událost dotýká. Chtěli jsme pro ně a celé město vyhrát, ale bohužel to nevyšlo," řekl Crosby.

Rittich chytal od začátku po týdnu a inkasoval jen z hole Jacka Eichela, který střelou z levého kruhu nad vyrážečku českého gólmana otevřel skóre. Calgary si vynutilo prodloužení v poslední minutě při power play trefou Matthewa Tkachuka a zápas rozhodl v čase 62:40 Johnny Gaudreau.

Radek Faksa pomohl asistencí Dallasu k výhře 4:1 na ledě Montrealu. Český útočník nejdříve v oslabení při přečíslení dva na jednoho netrefil branku. V pokračující akci ale vybojoval před brankou puk a přihrál ho Devinu Shoreovi, který bekhendem zvýšil na 3:1.

Nejlepší zápas kariéry odehrál Brayden Point, který gólem a čtyřmi asistencemi režíroval obrat Tampa Bay proti New Jersey z 0:2 na konečných 8:3. Na úterní utkání naopak bude chtít co nejrychleji zapomenout brankář Ottawy Mike Condon. Útočník Arizony Derek Stepan ho překonal nahozením z obranné modré čáry. Condon byl po dalekonosném pokusu, který mu prošel mezi betony, v 16. minutě za stavu 0:3 vystřídán. Ottawa prohrála 1:5.

Nedařilo se Tomáši Noskovi, který po týdnu nastoupil v základní sestavě Vegas. Český útočník byl u tří inkasovaných branek týmu, který podlehl v Nashvillu 1:4.

Statistika úterních zápasů NHL:

--------

Buffalo - Calgary 1:2 v prodl. (1:0, 0:0, 0:1 - 0:1)

Branky: 17. Eichel - 60. Tkachuk, 63. J. Gaudreau. Střely na branku: 29:38. David Rittich odchytal za Calgary celé utkání, inkasoval jeden gól z 29 střel a úspěšnost zásahů měl 96,55 procenta. Diváci: 15.196. Hvězdy zápasu: 1. Hutton (Buffalo), 2. J. Gaudreau (Calgary), 3. Eichel (Buffalo).

Pittsburgh - NY Islanders 3:6 (2:2, 0:3, 1:1)

Branky: 15. Simon, 18. Crosby, 42. Malkin - 32. a 34. Eberle, 11. Ladd, 13. B. Nelson, 30. Martin, 50. Kühnhackl. Střely na branku: 38:25. Diváci: 18.509. Hvězdy zápasu: 1. Eberle, 2. Martin (oba NY Islanders), 3. Crosby (Pittsburgh).

Carolina - Boston 2:3 (1:0, 1:2, 0:1)

Branky: 18. Ferland, 39. Hamilton - 40. a 46. Marchand, 33. Pastrňák. Střely na branku: 44:31. Diváci: 11.357. Hvězdy zápasu: 1. Marchand (Boston), 2. Hamilton (Carolina), 3. Bergeron (Boston).

Columbus - Detroit 3:5 (0:3, 0:0, 3:2)

Branky: 43. J. Anderson, 50. Nutivaara, 52. Dubois - 10. a 60. D. Larkin, 2. Rasmussen, 14. Mantha, 57. Bertuzzi. Střely na branku: 37:32. Diváci: 14.288. Hvězdy zápasu: 1. D. Larkin, 2. Bertuzzi (oba Detroit), 3. Hännikainen (Columbus).

Montreal - Dallas 1:4 (0:0, 0:2, 1:2)

Branky: 43. Gallagher - 22. Lindell, 28. Heiskanen, 50. Shore (Faksa), 58. A. Radulov. Střely na branku: 35:22. Diváci: 20.506. Hvězdy zápasu: 1. Shore, 2. Bishop, 3. Lindell (všichni Dallas).

Tampa Bay - New Jersey 8:3 (2:2, 3:1, 3:0)

Branky: 8. a 14. Coburn, 27. a 46. Kučerov, 21. Point, 29. Stamkos, 44. T. Johnson, 46. McDonagh - 2. Wood, 6. Zajac, 37. Palmieri. Střely na branku: 44:30. Diváci: 19.092. Hvězdy zápasu: 1. Point, 2. Coburn, 3. Kučerov (všichni Tampa Bay).

Nashville - Vegas 4:1 (0:1, 2:0, 2:0)

Branky: 32. a 33. Hartman, 47. Järnkrok, 58. Arvidsson - 18. R. Smith. Střely na branku: 28:24. Diváci: 17.367. Hvězdy zápasu: 1. Hartman, 2. Saros, 3. Fiala (všichni Nashville).

Edmonton - Minnesota 3:4 (1:1, 2:2, 0:1)

Branky: 9. Draisaitl, 25. McDavid, 34. Chiasson - 15. Parise, 33. Spurgeon, 39. E. Staal, 55. Mikael Granlund. Střely na branku: 37:28. Diváci: 18.347. Hvězdy zápasu: 1. E. Staal (Minnesota), 2. Draisaitl (Edmonton), 3. Mikael Granlund (Minnesota).

Arizona - Ottawa 5:1 (3:0, 1:1, 1:0)

Branky: 5. Galchenyuk, 7. Richardson, 16. Stepan, 29. Pánik, 51. Ekman-Larsson - 29. Formenton. Střely na branku: 35:26. Diváci: 13.988. Hvězdy zápasu: 1. Galchenyuk, 2. Ekman-Larsson, 3. Raanta (všichni Arizona).

Anaheim - Philadelphia 2:3 (0:1, 1:1, 1:1)

Branky: 22. a 58. Aberg - 4. Couturier, 29. Provorov, 59. Patrick. Střely na branku: 25:36. Diváci: 16.450. Hvězdy zápasu: 1. Patrick (Philadelphia), 2. Aberg (Anaheim), 3. Couturier (Philadelphia).

San Jose - NY Rangers 3:4 po sam. nájezdech (1:1, 0:0, 2:2 - 0:0)

Branky: 4. Burns, 49. Meier, 60. Hertl - 42. a 51. Kreider, 5. Zuccarello, rozhodující sam. nájezd Shattenkirk. Střely na branku: 34:37. Diváci: 17.562. Hvězdy zápasu: 1. Kreider (NY Rangers), 2. Burns (San Jose), 3. Lundqvist (NY Rangers).

Tabulka NHL:

--------

Východní konference,

Atlantická divize:

1. Tampa Bay 11 8 1 2 41:30 17 2. Toronto 12 8 0 4 42:37 16 3. Boston 12 7 2 3 37:29 16 4. Montreal 11 6 2 3 34:29 14 5. Buffalo 12 6 2 4 31:35 14 6. Ottawa 11 4 2 5 36:44 10 7. Detroit 12 3 2 7 30:46 8 8. Florida 9 2 3 4 28:35 7

Metropolitní divize:

1. Pittsburgh 10 6 2 2 43:32 14 2. NY Islanders 11 6 1 4 36:28 13 3. Carolina 12 6 1 5 36:34 13 4. Washington 10 5 2 3 39:37 12 5. Columbus 11 6 0 5 39:43 12 6. New Jersey 9 5 1 3 31:28 11 7. Philadelphia 12 5 0 7 35:48 10 8. NY Rangers 12 4 1 7 32:41 9

Západní konference,

Centrální divize:

1. Nashville 12 9 0 3 42:29 18 2. Colorado 12 7 2 3 41:27 16 3. Minnesota 12 7 2 3 35:35 16 4. Winnipeg 12 7 1 4 35:32 15 5. Chicago 12 6 3 3 41:43 15 6. Dallas 11 6 0 5 34:30 12 7. St. Louis 10 3 3 4 36:39 9

Pacifická divize:

1. San Jose 12 6 3 3 41:36 15 2. Calgary 13 7 1 5 41:42 15 3. Vancouver 13 7 0 6 36:42 14 4. Edmonton 11 6 1 4 32:34 13 5. Arizona 11 6 0 5 31:21 12 6. Anaheim 13 5 2 6 32:37 12 7. Vegas 12 5 1 6 27:34 11 8. Los Angeles 11 3 1 7 22:39 7

Kanadské bodování NHL:

1. Rantanen (Colorado) 12 21 (5+16) 2. Bergeron (Boston) 12 19 (7+12) 3. Malkin (Pittsburgh) 10 19 (6+13) 4. P. Kane (Chicago) 12 18 (11+7) 5. McDavid (Edmonton) 11 18 (9+9) 6. MacKinnon (Colorado) 12 18 (9+9) 7. Aho (Carolina) 12 17 (4+13) 8. Pastrňák (Boston) 12 16 (11+5) 9. Matthews (Toronto) 11 16 (10+6) 10. Landeskog (Colorado) 12 16 (10+6) 34. Hertl (San Jose) 12 13 (5+8) 51. Voráček (Philadelphia) 12 12 (3+9) 91. Krejčí (Boston) 12 9 (2+7) 137. Simon (Pittsburgh) 10 7 (2+5) 200. Frolík (Calgary) 12 5 (5+0)

Střelci:

1. Pastrňák (Boston), P. Kane (Chicago) oba 11 branek, 3. Matthews (Toronto), F. Forsberg (Nashville), Landeskog (Colorado) všichni 10, 6. Palmieri (New Jersey), McDavid (Edmonton), Meier (San Jose), MacKinnon (Colorado) všichni 9, 10. Ovečkin (Washington), Arvidsson (Nashville), DeBrincat (Chicago), E. Lindholm (Calgary) všichni 8.