Hertl vstřelil dvě branky, vysokou prohru San Jose ale neodvrátil

New York - Český hokejový útočník Tomáš Hertl dvěma góly mírnil vysokou prohru San Jose na ledě Los Angeles, kde Sharks padli 2:6. Ani asistence českých hokejistů Ondřeje Paláta, Davida Kämpfa a Filipa Hronka k vítězství nevedly. Palátova Tampa Bay podlehla Floridě 2:5 a prohrála poprvé po šesti utkáních, Kämpfovo Chicago nestačilo na Columbus (5:6) a Hronkův Detroit prohrál v Nashvillu (2:3).

V souboji dvou nejhorších týmů Západní divize Los Angeles výborně vládlo první a třetí třetinu. Už v 13. minutě vedli Kings 3:0, dvě branky Tomáše Hertla však San Jose vrátily do hry. V 17. minutě Hertl dorazil svou zblokovanou střelu z levého kruhu a na konci druhé části opět z dorážky snížil na 2:3. Odchovanec pražské Slavie skóroval poprvé od 16. ledna a rozšířil svou střeleckou bilanci v sezoně na pět branek.

Sharks obrat nedotáhli, vůbec nezvládli třetí periodu, ve které dostali další tři branky a podlehli Los Angeles 2:6. Vysokou prohrou uzavřeli hráči San Jose dvanáctizápasovou sérii venkovních zápasů. "Dnes se nám opravdu nedařilo, špatný výkon. To, že stále hrajeme na cizím ledě na tom nic nemění," neskrýval rozladění kapitán Sharks Logan Couture.

Tampa na ledě Floridy ztrácela od deváté minuty, kdy se trefil Frank Vatrano, definitivní zlom ale přišel ve druhé části, kterou Florida vyhrála 3:1. Těsně po polovině zápasu snížil Brayden Point po Palátově přihrávce na 1:2, ale už za čtyři minuty vedli Panthers o tři branky. V úvodu třetí části vykřesal Tampě naději svou druhou brankou Point, více ale hráči Lightning nezvládli a podruhé v ročníku prohráli v základní hrací době.

"Ve třetí třetině jsme začali hrát více fyzicky, to bychom si měli přenést do dalších zápasů. Florida je skvělý tým, plný šikovných hráčů, musíme se proto připravit na další utkání," řekl Point, který rozšířil svou bodovou sérii na sedm duelů.

Chicago nezvládlo závěr přestřelky s Columbusem a nenavázalo na tři výhry z předchozích duelů. Hokejisté Blackhawks ještě tři minuty před koncem vedli 5:4, hráči Blue Jackets ovšem díky dvěma gólům z 58. a 59. minuty dokázali stav utkání otočit na svou stranu. Kämpf asistoval u první branky Chicaga.

"Několikrát jsme byli v pozici, kdy jsme mohli rozhodnout zápas. Odehráli jsme povedenou první a výbornou druhou třetinu, postupem času jsme však nechávali soupeři stále více místa a on vycítil šanci, kterou využil. V dalších zápasech musíme lépe řešit situace ve třetí třetině a pokusit se utkání rozhodnout," hodnotil zápas trenér Chicaga Jeremy Colliton.

Závěr utkání nevyšel ani Detroitu, který podlehl Nashvillu 2:3. Hráči Red Wings se prosadili v poslední minutě první i druhé třetiny, konec té třetí jim ale nevyšel. V čase 59:00 propadlo nahození Danteho Fabbra za záda Thomase Greisse a Detroit již nedokázal srovnat. Obránce Detroitu Filip Hronek nahrál Robbymu Fabbrimu na úvodní branku Detroitu a připsal si sedmý kanadský bod za sedmou asistenci. Na první gól v sezoně královéhradecký rodák stále čeká.

"Je to opravdu frustrující. Myslel jsem, že navážeme na předchozí vítězství, ale nezvládli jsme to. Ve třetí třetině se hrál divoký hokej, darovali jsme soupeři spoustu šancí, on nějaké daroval nám. Takhle ale o vítězství hrát nemůžeme, musíme se naučit zklidnit hru," řekl manažer Jeff Blashill.

Pittsburgh porazil New York Islanders 4:3 po samostatných nájezdech. Penguins vyrovnali souboj s New York Rangers 18 sekund před závěrečnou sirénou, kdy se trefil Jevgenij Malkin. Utkání jako jediný úspěšný střelec v samostatných nájezdech rozhodl Sidney Crosby.

Carolina i bez zraněného českého dua Petr Mrázek, Martin Nečas porazila loňského finalistu Stanley cupu Dallas 5:3. Dvěma body za gól a asistenci se na výhře podíleli Jordan Staal a Sebastian Aho.

Lídr Západní divize Vegas poprvé v ročníku nevstřelil gól a podlehl Anaheimu 0:1. John Gibson v brance Anaheimu odchytal v NHL dvaadvacátý zápas bez inkasované branky a osamostatnil se na třetím místě historických statistik Ducks.

V souboji druhého a třetího týmu Severní divize podlehl Montreal na vlastním ledě Edmontonu 0:3. Oilers rozložili své branky do všech třetin. Nejproduktivnější dvojce soutěže Connor McDavid a Leon Draisaitl asistovala u třetí, přesilovkové, branky Edmontonu a navýšila vedení v tabulce produktivity. Brankář Mike Smith kryl všech 38 střel Canadiens a vychytal čtyřicáté čisté konto v kariéře.

I další duel mezi sousedy v tabulce “kanadské” divize zvládl lépe hostující tým, Calgary zvítězilo ve Vancouveru 3:1. V brance Flames nastoupil bývalý brankář Canucks Jacob Markstrom, který svému novému týmu pomohl třiatřiceti zásahy. Český brankář David Rittich zůstal pouze na lavičce náhradníků.

Nadále tápe Ottawa. Tým z kanadského hlavního města podlehl Winnipegu 1:5 a prohrál počtvrté v řadě. Senators na chvostu divize ztrácí již sedm bodů na předposlední Vancouver.

Výsledky NHL:

Chicago - Columbus 5:6 (0:1, 3:1, 2:4)

Branky: 21. Mitchell (Kämpf), 22. Beaudin, 34. Suter, 41. P. Kane, 54. DeBrincat - 38. a 48. Roslovic, 13. Atkinson, 47. Jenner, 58. Del Zotto, 59. Stenlund. Střely na branku: 26:43. Hráno bez diváků. Hvězdy zápasu: 1. Atkinson (Columbus), 2. P. Kane (Chicago), 3. Roslovic (Columbus).

Nashville - Detroit 3:2 (1:1, 1:1, 1:0)

Branky: 15. Ellis, 40. Duchene, 59. Fabbro - 20. Fabbri (Hronek), 40. M. Staal. Střely na branku: 23:26. Hráno bez diváků. Hvězdy zápasu: 1. Fabbro, 2. Josi, 3. Ellis (všichni Nashville).

Winnipeg - Ottawa 5:1 (0:0, 3:0, 2:1)

Branky: 21. Stastny, 28. Ehlers, 40. Wheeler, 43. Perreault, 54. Pionk - 52. Norris. Střely na branku: 26:42. Hráno bez diváků. Hvězdy zápasu: 1. Hellebuyck, 2. Stastny, 3. Appleton (všichni Winnipeg).

Dallas - Carolina 3:5 (0:1, 3:2, 0:2)

Branky: 26. Pysyk, 29. Hintz, 32. Pavelski - 17. Aho, 26. J. Staal, 40. B. McGinn, 44. Niederreiter, 60. Foegele. Diváci: 3687 (omezený počet). Hvězdy zápasu: 1. Staal (Carolina), 2. Hintz (Dallas), 3. Niederreiter (Carolina).

Florida - Tampa Bay 5:2 (1:0, 3:1, 1:1)

Branky: 9. Vatrano, 29. Wennberg, 33. Ekblad, 35. Verhaeghe, 59. Connolly - 31. a 41. B. Point (na první Palát). Střely na branku: 29:21. Diváci: 3808 (omezený počet). Hvězdy zápasu: 1. Ekblad, 2. Wennberg (oba Florida), 3. B. Point (Tampa Bay).

Montreal - Edmonton 0:3 (0:1, 0:1, 0:1)

Branky: 9. Khaira, 22. Nurse, 45. Barrie. Střely na branku: 38:31. Hráno bez diváků. Hvězdy zápasu: 1. McDavid, 2. M. Smith, 3. Nurse (všichni Edmonton).

NY Islanders - Pittsburgh 3:4 po sam. nájezdech (2:1, 0:1, 1:1 - 0:0)

Branky: 6. Cizikas, 17. Pageau, 54. Barzal - 12. Rust, 28. Aston-Reese, 60. Malkin, rozhodující sam. nájezd Crosby. Střely na branku: 29:35. Hráno bez diváků. Hvězdy zápasu: 1. Rust, 2. Malkin (oba Pittsburgh), 3. Pageau (NY Islanders).

Los Angeles - San Jose 6:2 (3:1, 0:1, 3:0)

Branky: 3. Kopitar, 10. Grundström, 13. Wagner, 45. Anderson-Dolan, 46. Iafallo, 47. J. Carter - 17. a 38. Hertl. Střely na branku: 31:31. Hráno bez diváků. Hvězdy zápasu: 1. Grundström, 2. Anderson-Dolan, 3. Doughty (všichni Los Angeles).

Vancouver - Calgary 1:3 (0:1, 1:1, 0:1)

Branky: 27. Boeser - 19. Giordano, 35. Mangiapane, 46. J. Gaudreau. Střely na branku: 26:34. Hráno bez diváků. Hvězdy zápasu: 1. J. Gaudreau (Calgary), 2. Höglander (Vancouver), 3. Markström (Calgary).

Vegas - Anaheim 0:1 (0:0, 0:0, 0:1)

Branka: 53. Comtois. Střely na branku: 21:28. Hráno bez diváků. Hvězdy zápasu: 1. Comtois, 2. Gibson (oba Anaheim), 3. M.-A. Fleury (Vegas).

Tabulky NHL

Centrální divize:

1. Tampa Bay 12 9 1 2 44:25 19 2. Florida 11 8 2 1 37:30 18 3. Columbus 15 7 3 5 45:50 17 4. Carolina 11 8 0 3 39:30 16 5. Chicago 15 6 4 5 44:47 16 6. Dallas 11 5 3 3 37:30 13 7. Nashville 14 6 0 8 34:48 12 8. Detroit 15 3 2 10 29:49 8

Severní divize:

1. Toronto 14 11 1 2 52:36 23 2. Montreal 14 8 2 4 50:38 18 3. Edmonton 16 9 0 7 55:52 18 4. Winnipeg 13 8 1 4 46:36 17 5. Calgary 13 7 1 5 39:34 15 6. Vancouver 17 6 0 11 51:66 12 7. Ottawa 15 2 1 12 32:63 5

Východní divize:

1. Boston 12 9 2 1 39:26 20 2. Philadelphia 13 8 2 3 46:41 18 3. Washington 12 6 3 3 44:45 15 4. NY Islanders 12 5 3 4 28:31 13 5. Pittsburgh 12 6 1 5 37:44 13 6. NY Rangers 12 4 3 5 31:33 11 7. Buffalo 10 4 2 4 30:32 10 8. New Jersey 9 4 2 3 23:26 10

Západní divize:

1. Vegas 11 8 1 2 37:27 17 2. St. Louis 13 7 2 4 43:43 16 3. Colorado 11 7 1 3 38:24 15 4. Anaheim 15 6 3 6 30:39 15 5. Arizona 12 6 1 5 34:33 13 6. Minnesota 11 6 0 5 30:30 12 7. Los Angeles 13 4 3 6 40:44 11 8. San Jose 12 5 1 6 34:46 11