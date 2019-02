New York - Útočník Tomáš Hertl se v sobotním zápase NHL podílel gólem a nahrávkou na výhře hokejistů San Jose 5:2 v Edmontonu a stal se třetí hvězdou duelu. Na pátém triumfu Sharks v řadě měl největší zásluhu útočník Kevin Labanc, který vstřelil první hattrick v soutěži.

"Je to neuvěřitelné, nedokážu to popsat slovy. Je skvělé, že pár lidí hodilo na led čepice. Byla to zábava, dobrý utkání. Vedle hattricku jsme získali dva velmi důležité body," prohlásil třiadvacetiletý Labanc.

O dva roky starší Hertl nasbíral ve třech posledních duelech sedm bodů za čtyři branky a tři asistence. Celkově má průměr jednoho bodu na zápas. Jeho spoluhráč zadák Radim Šimek v Edmontonu nebodoval, další český hokejista Sharks útočník Lukáš Radil potřetí v řadě nehrál.

Proti Oilers zaznamenal Hertl nejdříve nahrávku, když v první třetině zavezl puk do útočného pásma, nahrál za sebe na Joonase Donskoie a finský forvard přihrál do jízdy zakončujícímu Evanderu Kaneovi. Gólovou radost si Hertl ponechal do závěrečné části. Na obranné modré Sharks se ujal puku, nikým neatakován rozjel přečíslení, zbavil se obránce Brandona Manninga a forhendem našel mezírku pod ramenem brankáře Cama Talbota.

Devětatřicetiletý veterán ve službách kalifornského celku Joe Thornton asistoval u dvou gólů a s 1049 přihrávkami se na devátém místě historického pořadí dotáhl na legendárního Gordieho Howea. Jaromír Jágr je v tomto směru s 1155 nahrávkami pátý, nedostižný Wayne Gretzky jich nashromáždil 1963.

Edmonton prohrál sedmý z posledních osmi duelů a na vyřazovací boje ztrácí čtyři body. "Tým hodný play off musí hrát vyrovnaně a to se nám v současnosti vůbec nedaří. Máme na to hrát proti mužstvu s potenciálem na play off jako byla Minnesota (úterní výhra 4:1), která je chytrá a silná. Pak se ale vrátíme domů, začneme špatně a pak se to veze celé utkání," řekl bek Oilers Oscar Klefbom.

Zcela opačně je na tom San Jose, jemuž chybí na lídra Západní konference Calgary pouhý bod. Může za to i prohra Flames 3:4 po samostatných nájezdech ve Vancouveru, které nezabránil ani gólman David Rittich.

Jihlavský rodák dostal důvěru poté, co v předchozím souboji se Sharks střídal v úvodní třetině po dvou inkasovaných brankách v rozmezí 63 vteřin. Tentokrát nestačil na tři střely z celkových 25. Zastínil ho brankář Canucks Jacob Markström, jenž zazářil 44 zákroky. Bod navíc pro Vancouver zařídil v rozstřelu nejproduktivnější nováček sezony Elias Pettersson.

Útočník Ondřej Palát pomohl přihrávkou k vítězství Tampy Bay 5:4 nad Pittsburghem. Frýdecko-místecký rodák si připsal bod po pěti zápasech. Lightning uspěli po dvou nezdarech, Penguins prohráli ve čtvrtém duelu za sebou.

Sidney Crosby nastoupil v dresu Pittsburghu k 916. utkání a v pozici klubového rekordmana vystřídal Maria Lemieuxa. "V Pittsburghu jsem šťastný, čas neskutečně rychle utíká. Z těch zápasů mám spoustu úžasných vzpomínek, ale rád bych jich odehrál ještě víc,," poznamenal Crosby, jenž z pozice kapitána dovedl Penguins ke třem triumfům v Stanley Cupu.

NHL:

Arizona - Dallas 3:2 (1:0, 1:0, 1:2)

Branky: 36. a 44. Galchenyuk, 9. Goligoski - 57. N. Ritchie, 57. Radulov. Střely na branku: 39:35. Diváci: 13.418. Hvězdy zápasu: 1. Galchenyuk, 2 Goligoski, 3. Cousins (všichni Arizona).

Edmonton - San Jose 2:5 (0:2, 1:1, 1:2)

Branky: 33. Nugent-Hopkins, 55. Kassian - 11., 27. a 42. Labanc, 13. E. Kane (Hertl), 45. Hertl. Střely na branku: 23:31. Diváci: 18.347. Hvězdy zápasu: 1. Labanc, 2. Thornton, 3. Hertl (všichni San Jose).

Montreal - Toronto 3:4 v prodl. (1:2, 1:0, 1:1 - 0:1)

Branky: 1. A. Shaw, 22. Tatar, 48. Gallagher - 3. Johnsson, 5. Zajcev, 49. W. Nylander, 63. Tavares. Střely na branku: 38:32. Diváci: 21.302. Hvězdy zápasu: 1. Tavares (Toronto), 2. A. Shaw (Montreal), 3. Johnsson (Toronto).

Tampa Bay - Pittsburgh 5:4 (2:1, 1:2, 2:1)

Branky: 16. Gourde, 16. Černák, 28. Cirelli, 45. Tyler Johnson (Palát), 55. J.T. Miller - 14. G. Wilson, 29. J. McCann, 36. Rust, 56. T. Pearson. Střely na branku: 34:32. Diváci: 19.092. Hvězdy zápasu: 1. Tyler Johnson, 2. J. T. Miller, 3. Černák (všichni Tampa Bay).

Washington - Florida 4:5 v prodl. (0:2, 2:1, 2:1 - 0:1)

Branky: 26. a 47. Connolly, 40. Eller, 57. Kuzněcov - 13. Vatrano, 14. Yandle, 30. Sceviour, 41. D. Brassard, 62. Hoffman. Střely na branku: 30:31. Diváci: 18.506. Hvězdy zápasu: 1. Hoffman (Florida), 2. Connolly (Washington), 3. Ekblad (Florida).

Vegas - Columbus 3:4 (2:1, 0:1, 1:2)

Branky: 5. Schmidt, 18. Merrill, 50. Eakin - 55. a 58. Atkinson, 5. Josh Anderson, 36. Panarin. Střely na branku: 23:33. Diváci: 18.301. Hvězdy zápasu: 1. Atkinson (Columbus), 2. Eakin, 3. Merrill (oba Vegas).

Vancouver - Calgary 4:3 po sam. nájezdech (2:2, 1:1, 0:0 - 0:0)

Branky: 1. Horvat, 13. Leivo, 36. Boeser, rozhodující sam. nájezd Elias Pettersson - 7. E. Lindholm, 13. Bennett, 34. Mangiapane. Střely na branku: 25:47. Brankář David Rittich (Calgary) ochytal 64:28 minut, inkasoval třikrát z 25 střel a měl úspěšnost zákroků 88 procent. Diváci: 18.410. Hvězdy zápasu: 1. Markström (Vancouver), 2. J. Gaudreau (Calgary), 3. Elias Pettersson (Vancouver).

Východní konference:

Atlantická divize:

1. Tampa Bay 55 40 4 11 212:154 84 2. Toronto 54 34 3 17 194:153 71 3. Montreal 56 31 7 18 172:162 69 4. Boston 55 30 8 17 160:144 68 5. Buffalo 54 27 7 20 161:167 61 6. Florida 53 23 8 22 166:184 54 7. Detroit 55 21 7 27 154:181 49 8. Ottawa 55 21 5 29 172:201 47

Metropolitní divize:

1. NY Islanders 54 32 6 16 158:132 70 2. Washington 55 30 7 18 186:176 67 3. Columbus 54 31 3 20 177:167 65 4. Pittsburgh 55 28 7 20 189:172 63 5. Carolina 55 28 6 21 161:160 62 6. Philadelphia 55 25 7 23 161:182 57 7. NY Rangers 54 23 8 23 152:181 54 8. New Jersey 54 20 8 26 156:184 48

Západní konference:

Centrální divize:

1. Winnipeg 55 34 3 18 191:159 71 2. Nashville 57 33 4 20 176:146 70 3. Dallas 55 28 5 22 142:140 61 4. Minnesota 55 27 5 23 155:160 59 5. St. Louis 53 26 5 22 150:155 57 6. Colorado 54 22 10 22 179:181 54 7. Chicago 55 22 9 24 177:201 53

Pacifická divize:

1. Calgary 55 34 6 15 202:161 74 2. San Jose 56 33 7 16 203:175 73 3. Vegas 57 31 4 22 170:157 66 4. Vancouver 56 25 7 24 162:174 57 5. Arizona 55 24 5 26 145:161 53 6. Edmonton 55 24 5 26 159:184 53 7. Los Angeles 55 23 5 27 132:165 51 8. Anaheim 56 21 9 26 127:182 51

Kanadské bodování NHL:

1. Kučerov (Tampa Bay) 55 81 (22+59) 2. McDavid (Edmonton) 54 80 (31+49) 3. P. Kane (Chicago) 54 79 (32+47) 4. J. Gaudreau (Calgary) 55 75 (29+46) 5. Rantanen (Colorado) 54 75 (24+51) 6. MacKinnon (Colorado) 54 73 (28+45) 7. Point (Tampa Bay) 54 67 (31+36) 8. Draisaitl (Edmonton) 55 66 (32+34) 9. Pastrňák (Boston) 55 66 (31+35) 10. Marner (Toronto) 54 66 (20+46) 42. Hertl (San Jose) 51 51 (25+26) 64. Voráček (Philadelphia) 55 47 (13+34) 73. Krejčí (Boston) 55 43 (12+31) 124. Vrána (Washington) 55 32 (16+16)

Střelci:

1. Ovečkin (Washington) 37 branek, 2. Skinner (Buffalo), Tavares (Toronto) oba 33, 4. P. Kane (Chicago), Draisaitl (Edmonton) oba 32, 6. Pastrňák (Boston), Atkinson (Columbus), McDavid (Edmonton), Point (Tampa Bay) všichni 31, 10. Landeskog (Colorado), J. Gaudreau (Calgary), Pavelski všichni 29, ...19. Hertl (oba San Jose) 25, 81. Vrána (Washington) 16.