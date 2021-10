Hertl: Spekulacemi o výměně se nezaobírám, soustředím se na start sezony

Praha/San Jose (USA) - Hokejový útočník Tomáš Hertl ze San Jose vnímá před poslední sezonou ze čtyřleté smlouvy spekulace ohledně možné výměny do jiného týmu NHL. Ze Sharks by nerad odcházel, o novém kontraktu však s klubem zatím nejednal. Jak uvedl v on-line rozhovoru zprostředkovaném agenturou Sport Invest, která ho zastupuje, soustředí se nyní především na start nové sezony. Zároveň se ale netají velkou touhou po zisku Stanley Cupu.

Sedmadvacetiletý Hertl vstoupí už do své deváté sezony mezi hokejovou elitou. Všechny strávil právě v barvách Sharks, ale jak bývá v podobných případech, kdy je před hráčem poslední rok kontraktu, běžné, ani jemu se nevyhnuly spekulace o možné změně působiště.

"Když má člověk nějaké sociální sítě, tak se tomu nevyhne a vnímá to, ale já se soustředím na to, abychom měli dobrý vstup do sezony a abych ukázal cestu těm mladým klukům, které v týmu máme, na to se člověk chystá především. Nechci se těmi spekulacemi zaobírat, každý den přináší něco nového a vždy se něco píše, ale já se soustředím na to, abych od 16. října byl co nejlépe připravený a pomáhal týmu vyhrávat," řekl Hertl.

Přestože měl rozhovor s generálním manažerem Dougem Wilsonem, na téma prodloužení spolupráce obou stran prozatím nedošlo. "Mluvil jsem s ním ohledně celého týmu. Říkal mi, že mě tady chce, že jsem pro něj důležitý článek, ale dál jsme se v tomto ohledu zatím nedostali, nepadlo nic konkrétního. Uvidíme, jak to bude vypadat dál, jak se nám povede vstup do sezony," přiblížil Hertl.

V přípravě proběhlo z jeho strany dosud vše bez problémů. "Bylo pár změn v systému a člověk si zvyká, aby se do toho dostal. Jde hlavně o to, aby byl připravený na první zápas sezony. Myslím, že každým zápasem se to zlepšovalo. Šancí si naše lajna vytvářela mnohem víc, cítili jsme se líp a byli jsme sehranější. Zdravotně se cítím super, nemám žádné problémy a fyzicky se cítím moc dobře. Doufám, že chytím dobrý start a budu od začátku patřit k lídrům a pomůžu týmu vyhrávat od prvního zápasu," přál si Hertl.