New York - Útočník Tomáš Hertl se v pondělním utkání NHL podílel gólem a nahrávkou na výhře San Jose 7:2 ve Vancouveru a dočkal se ocenění pro nejlepšího hráče večera. Slávistický odchovanec skóroval potřetí za sebou. Mezi střelce se zapsal také Jakub Voráček, Philadelphia ale podlehla Pittsburghu 1:4. Kladenský rodák bodoval posedmé v řadě, a přestože byl u všech inkasovaných branek, stal se třetí hvězdou duelu.

Z branky se radoval i Jakub Vrána z Washingtonu, jemuž na ránu z pravého kruhu nabil obránce Michal Kempný. Capitals přestříleli Los Angeles 6:4. "Sehrál to skvěle," pochválil Vrána Kempného. "Naznačil střelu a držel hlavu nahoře. Viděl mě na druhé straně a pěkně mi nahrál," dodal odchovanec pražských Letňan.

"Důvěřuju si. Při všech příležitostech se snažím najít sebevědomí, ať už je to v tréninku nebo v zápase. Tvrdě pracuju a pokouším se na ledě dělat ta správná rozhodnutí," uvedl dvaadvacetiletý Vrána.

Washingtonu pomohl k vítězství čtyřmi body za dva góly a stejný počet přihrávek Jevgenij Kuzněcov a třemi body za branku a dvě asistence kapitán Alexandr Ovečkin, jenž s 38 góly vévodí pořadí kanonýrů.

Hertl si nejdříve připsal nahrávku u branky Evandera Kanea, jenž druhým gólem v utkání upravil stav na 4:1. Ve 32. minutě se Hertl dočkal gólu, když se dostal před Boa Horvata, obdržel přihrávku od Joonase Donskoie a střelou ke vzdálenější tyči překonal devatenáctiletého brankáře Michaela DiPietra, jenž si za Canucks odbyl premiéru. Sharks ovládli šesté utkání v řadě a v čele Západní konference přeskočili Calgary, které však sehrálo o dva zápasy méně.

Pětadvacetiletý Hertl posbíral v posledních třech soubojích sedm bodů za čtyři branky a tři přihrávky. Po Davidu Pastrňákovi z Bostonu, který v 56 zápasech nastřádal 66 bodů (31+35), mu náleží pozice druhého nejproduktivnějšího Čecha v soutěži. V 52 utkáních zaznamenal 53 bodů (26+27).

Hertl a další český útočník Sharks Lukáš Radil, který naskočil do hry po třech duelech strávených mezi náhradníky, si ze zápasu odnesli dva kladné body do statistiky plus/minus. Bek Radim Šimek získal ještě o bod víc.

Po utkání se nejvíce mluvilo o Joeovi Thorntonovi, který hned třikrát přepsal historické zápisy. Díky 1050. asistenci v kariéře se na devátém místě v pořadí nejlepších nahrávačů všech dob odpoutal od Gordieho Howea. V počtu odehraných zápasů se 1541. startem posunul na patnáctou pozici a v produktivitě 1457. bodem vyrovnal počin patnáctého Teemua Selänneho.

"Neexistují slova, která by mohla popsat, že jsem v šatně s chlapem, který právě překonal Gordieho Howea. Je to šílené. Jde o výjimečného hráče už po dvě dekády a pořád si myslím, že se mu nedostává uznání, které si zaslouží za to, jaký světový hráč to je," rozplýval se útočník Sharks Logan Couture.

Na prvním triumfu Pittsburghu po čtyřech prohrách se nejvýrazněji podílel gólman Matt Murray, který zastavil 50 střel. "Utkání se mu skvěle povedlo. Nevím, kam bych jeho výkon zařadil, už dlouho za nás chytá dobře. V téhle fázi sezony to od něj tak trochu očekáváte, i když nechcete. Je to brankář pro důležité zápasy," prohlásil kapitán Penguins Sidney Crosby, jenž se blýskl třemi body za gól a dvě nahrávky.

Flyers se mohli dotáhnout na Pittsburgh na rozdíl čtyř bodů, takto na něj ztrácejí dvojnásobně víc. "Byl to největší souboj roku. V posledních deseti zápasech jsme dosáhli skvělých výsledků. Kdybychom dneska uspěli, bylo by to ještě lepší. Není všemu konec, musíme nadále dřít," prohlásil Voráček, který si během oněch deseti zápasů vylepšil statistiku o devět bodů za tři branky a šest přihrávek.

Pittsburgh vedl 2:0 po gólech Crosbyho a Nicka Bjugstada, který se po příchodu z Floridy prosadil v dresu Penguins poprvé. Philadelphia měla i smůlu. Ve 33. minutě dostal domácí útočník Nolan Patrick odražený puk za Murrayho záda, jenže rozhodčí už předtím pískl, jelikož se domníval, že brankář Penguins chytil kotouč do lapačky. "Měl jsem štěstí," uznal Murray.

Tříbrankový rozdíl stanovil útočník Jake Guentzel. Vzápětí dostal centr hostů Jevgenij Malkin, jenž se vrátil do sestavy po pětizápasové absenci zaviněné zraněním v horní části těla, trest do konce utkání, neboť trefil hokejkou do hlavy Michaela Raffla.

Flyers v pětiminutové přesilovce skórovali už po 20 vteřinách, když se k Voráčkovi před branku odrazil od mantinelu puk a český útočník ho umístil do horního růžku. Pojistku na výhru Penguins přidal do prázdné branky zadák Kris Letang.

NHL:

Philadelphia - Pittsburgh 1:4 (0:1, 0:1, 1:2)

Branky: 56. Voráček - 9. Crosby, 28. Bjugstad, 55. Guentzel, 60. Letang. Střely na branku: 51:28. Diváci: 19.103. Hvězdy zápasu: 1. M. Murray, 2. Crosby (oba Pittsburgh), 3. Voráček (Philadelphia).

Washington - Los Angeles 6:4 (2:2, 3:1, 1:1)

Branky: 27. a 56. Kuzněcov, 4. Ovečkin, 16. Connolly, 31. Djoos, 34. Vrána (Kempný) - 5. a 51. A. Wagner, 18. Toffoli, 24. Fantenberg. Střely na branku: 31:33. Diváci: 18.506. Hvězdy zápasu: 1. Kuzněcov (Washington), 2. A. Wagner (Los Angeles), 3. Ovečkin (Washington).

Vancouver - San Jose 2:7 (1:3, 0:3, 1:1)

Branky: 20. Horvat, 53. Pouliot - 4. a 25. E. Kane (na druhou Hertl), 2. Meier, 9. M. Karlsson, 32. Hertl, 38. Labanc, 55. Pavelski. Střely na branku: 27:24. Diváci: 18.576. Hvězdy zápasu: 1. Hertl, 2. E. Kane, 3. Vlasic (všichni San Jose).

