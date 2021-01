Hertl si díky odloženému startu NHL mohl užít čas s malým synem

Praha - Odložený start nové sezony NHL umožnil Tomáši Hertlovi strávit cenný čas s rodinou. Sedmadvacetiletý útočník San Jose se stal koncem října poprvé otcem. V období, kdy už by se za normálních okolností bez koronavirové krize bojovalo o body, si tak mohl s manželkou Anetou naplno vychutnávat rodičovskou roli a koncem roku také Vánoce.

"Mohl jsem si to užít, když jsme nehráli. Měl jsem dva měsíce, kdy jsem mohl pomáhat a věnovat se všemu, než jsme se vrhli sem na kemp. Užili jsme si to, byla pohoda, i když to bylo zároveň takové loučení, protože pak brzo po Vánocích jsme letěli sem do Arizony. Byly to však super Vánoce takhle poprvé ve třech," řekl Hertl v on-line rozhovoru s novináři.

Do Arizony musel celý tým přesídlit kvůli opatřením spojeným s bojem proti koronaviru v Kalifornii. A Hertl zůstal po období, kdy si plnými doušky vychutnával blízkost manželky i synka Tobiase, sám. "Určitě to není jednoduché, když ho člověk viděl pravidelně každý den a zvykl si na to," netajil Hertl, jak mu jeho nejbližší schází.

"Když jsme se dozvěděli, že budeme muset do Arizony, tak jsme se domluvili s manželkou, že poletí domů. Nejenže by byla sama (v San Jose), ale i rodiče nemůžou teď letět do Ameriky. Kdybychom čekali, tak ho uvidí, až když mu bude sedm osm měsíců, takže tam letěla hodně i kvůli nim. Má tam teď velkou pomoc, kterou jsme neměli, protože jsme na to byli sami," vysvětlil Hertl.

Tobiasovy životní pokroky sleduje alespoň na dálku. "Manželka posílá fotky. Je mu něco přes dva měsíce, začíná se smát, dělá zvuky, voláme si. Je to tak to jediné, na co můžu koukat, protože jinak to tady není úplně zábava, jak jsme jen zavření na hotelu, ale nedá se nic dělat. Holt teď jako jediní nemůžeme trénovat doma, musíme být tady, tak se tomu musíme naplno věnovat," konstatoval Hertl.

Oči se mu rozzářily i při vzpomínce na nedávné dny vánočních svátků. "Říkal jsem, jak se přecpu, ale když řekli, že brzo začíná kemp, člověk se musel trošku hlídat. Cukroví jsme měli od léta, kdy nám ho napekla babička a zmrazili jsme si ho. Naštěstí ho bylo relativně málo, až jsem si říkal, že ho mohlo být víc," smál se vyhlášený labužník.

"Jinak to ale byla klasika se vším všudy. České pohádky, řízek, salát, všechno bylo. Jen už to nebylo tak jednoduché jako dříve, kdy si člověk 24. prosince lehnul a díval se na televizi. S malým když člověk dokouká jeden film, tak je šťastný, protože každou chvíli něco potřebuje. Ale bylo to super, že jsme si mohli Vánoce takhle užít," dodal Hertl.