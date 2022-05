Hertl se do reprezentace po sedmi letech těšil, chce uspět na MS

Stockholm - Po sedmi letech se vrátil do hokejové reprezentace útočník Tomáš Hertl a při prvním vystoupení od domácího mistrovství světa v Praze chce pomoci k úspěchu. Lídr San Jose, který byl s 64 body a 30 brankami druhým nejproduktivnějším českým hráčem a druhým nejlepším střelcem v této sezoně NHL za Davidem Pastrňákem z Bostonu, má být jedním z hlavních tahounů týmu kouče Kariho Jalonena na světovém šampionátu v Tampere a Helsinkách.

"Vím, že sem nejedu tým jen nějak doplnit, ale mám být jeden z lídrů. Musím se toho chopit a určitě pomoct nejlíp, jak můžu, k výhrám. Samozřejmě se budou očekávat góly a body. Jedu prostě udělat všechno, aby se vyhrávalo. Měli by to tak chtít všichni. Dlouho se neudělal úspěch. Ten uděláme, když budou všichni plnit, co mají," řekl Hertl v rozhovoru s českými novináři ve Stockholmu, kde stihne generálku na šampionát na Švédských hrách.

Osmadvacetiletý odchovanec pražské Slavie startoval v letech 2013 až 2015 na třech šampionátech za sebou a pak přišla dlouhá pauza. "Je to dlouhá doba. Hrozně se těším. Je to příjemné zase být s klukama z Česka, mluvit česky, užít si kabinu, poslouchat českou muziku. Jsem natěšený. Sledoval jsem kluky, jak se jim povedly České hry. Včera to bylo se Švédy náročné, ale počítá se výhra. Jsem rád, že se vyhrává. Pomáhá to i psychicky," podotkl.

Čeští hokejisté čekají na medaili od zisku bronzu na mistrovství světa v roce 2012 ve Stockholmu a Helsinkách a Hertl je rád, že i nový kouč Jalonen vyhlašuje před turnajem ve Finsku nejvyšší ambice. "Já myslím, že to mělo být pro každého. Já jedu každý zápas vyhrát, ať je to proti komukoliv. Nejedeme se zúčastnit. Každý zápas budeme chtít vyhrát, ať už je to ve skupině nebo ne. Soutěživost musí být velká, abychom dosáhli co nejdál. Poslední roky byly náročné, ale pořád bychom měli mít největší cíle," uvedl Hertl.

"Hráče pořád máme. Ale musíme si sednout a hrát jako jeden tým, abychom se dostali co nejdál a vyhráli zlato. Kdokoliv musí zblokovat střelu, když bude potřeba. Je to jako play off, musí se udělat maximum. Není to o tom, kdo dá góly. Pokud to budeme dělat všech dvacet hráčů na ledě, tak můžeme dosáhnout nejlepšího výsledku," prohlásil Hertl.

Na svém prvním světovém šampionátu ve Stockholmu v roce 2013 musel strávit ve čtvrtfinále vyřazení se Švýcarskem, o rok později v Minsku i následně v Praze mu shodně unikla medaili o jedno místo. "To si pamatuju pořád. Zápas od finále a zápas od bronzu dvakrát po sobě není příjemné. Člověk chce vždycky získat medaili. Doufám, že se to povede a udělám pro to maximum."

V NHL už má na kontě 585 zápasů a 387 bodů za 181 branek a 206 asistencí. Dalších 62 duelů sehrál v play off a nasbíral 42 bodů za 34 tref a 18 přihrávek. "Jsem starší, mám víc zkušenosti, už jsem se nějak vyhrál a udělal si nějakou pozici. Teď to musím jen prokázat tady, co jsem dělal poslední roky v San Jose. Musím týmu co nejvíce pomoct na ledě. Když pojedou mladí kluci, tak jim pomoct, protože pro ně to bude něco nového. Já už pár zápasů mám. Samozřejmě musím být jeden z lídrů hlavně na ledě," prohlásil.

Sleduje i vývoj v play off NHL, kde například Boston s Pastrňákem prohrává s Carolinou 0:2 na zápasy. "Pasta je top hráč NHL. Kdyby mohl přijet a byl zdravý, tak by to byla neskutečná posila a určitě by se očekávání ještě zvětšilo. Ale já přeju každému, aby došel co nejdál," řekl Hertl.

Ze San Jose přiletěl ve středu do Prahy a ve čtvrtek se přesunul do Stockholmu. "Let z Ameriky byl celkem náročný. Je to jiné, když člověk letí s malým, který si vezme sedadlo pro sebe a my s manželkou jsme se museli dělit o jedno, takže jsme se moc nevyspali. Ale zvládli jsme to," popisoval cestování s rok a půl starým synem Tobiasem.

"Dneska jsem se naštěstí dobře vyspal. Po dlouhé době jsem spal přes devět hodin, to se mi nestalo asi rok. Doufám, že budu čerstvý na trénink. Člověk má jeden, dva zápasy a pak začíná hned skupina. Potřebuju si co nejvíc zvyknout na všechno, abych mohl maximálně pomáhat a zlepšovat se každý zápas," doplnit Hertl.

V reprezentaci se potkal i s Jakubem Krejčíkem a Filipem Chlapíkem. "Jsou to jedni z mých největších kamarádů, spolu trávíme léto. Bylo by úžasné, kdybychom všichni tři mohli jet a užili si to tam spolu. S Fíkem (Chlapíkem) jsme celé dopoledne seděli, dlouho jsme se neviděli. Jsem rád, že tu kluci jsou. Že Fík dostal šanci. Doufám, že se mu to povede a dostane se na mistrovství," dodal Hertl.