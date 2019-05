Hertl se dělí o vedení v produktivitě i tabulce střelců play off

New York - Český hokejový útočník Tomáš Hertl ze San Jose se dělí po 2. kole play off NHL o vedení v produktivitě i v tabulce střelců s klubovým spoluhráčem Loganem Couturem. Oba pomohli Sharks k postupu do finále Západní konference 14 body a devíti góly ve 14 zápasech a budou moci vylepšovat svou bilanci v sérii se St. Louis.

Stejně jako pětadvacetiletý Hertl a Kanaďan Couture mají po 14 bodech Fin Mikko Rantanen z Colorada a kanadský obránce Brent Burns, další opora San Jose. Rantanen, pro něž sezona po vyřazení se Sharks skončila, si připsal ve 12 duelech šest gólů a osm přihrávek. Burns zaznamenal pět přesných zásahů a devět asistencí.

Z českých hokejistů následuje na 10. místě David Pastrňák z Bostonu, který má z 13 utkání 11 bodů za šest branek a pět přihrávek. Jeho spoluhráč David Krejčí je s 10 body za čtyři branky a šest asistencí na 19. pozici. Boston bude hrát finále Východní konference proti Carolině.

Třiatřicetiletý Krejčí je dosud jediným českým hokejistou, který vyhrál produktivitu play off NHL. Povedlo se mu to nejprve v roce 2011 při zisku Stanleyova poháru s Bruins, kdy si připsal 23 bodů (12+11) z 25 utkání. O dva roky později, kdy Boston prohrál ve finále s Chicagem, si připsal 26 bodů (9+17) ve 22 utkáních a vytvořil český rekord.

Překonal tehdy Jaromíra Jágra, který v roce 1992 nasbíral v dresu Pittsburghu v 21 duelech 24 bodů za 11 gólů a 13 asistencí. Krejčí stanovil i české maximum se 17 asistencemi a předčil Milana Hejduka z Colorada, který v roce 2001 měl 16 asistencí. V roce 2011 překonal s 12 góly také maximum v počtu branek v jednom play off, které držel s výkony z let 1992 a 1996 Jágr.

Mezi brankáři dokázal jako jediný vychytat dvakrát čisté konto v letošním play off Petr Mrázek z Caroliny, přestože odchytal do zranění ve druhém utkání 2. kola play off s New York Islanders jen necelých devět zápasů.

S průměrem 2,22 obdržené branky na zápas se dělí Mrázek o třetí místo s Američanem Benem Bishopem z Dallasu. Lépe si vedou z hodnocených gólmanů jen Švéd Robin Lehner z Islanders (2,00) a Fin Tuukka Rask z Bostonu (2,02). S úspěšností zákroků 91,3 procenta je Mrázek desátý, vládne Rask (93,8).

Kanadské bodování play off NHL:

1. Hertl (San Jose) 14 14 (9+5) Couture (San Jose) 14 14 (9+5) 3. Rantanen (Colorado) 12 14 (6+8) 4. Burns (San Jose) 14 14 (5+9) 5. MacKinnon (Colorado) 12 13 (6+7) 6. Marchand (Boston) 13 13 (5+8) 7. Mark Stone (Vegas) 7 12 (6+6) 8. E. Karlsson (San Jose) 14 12 (0+12) 9. Schwartz (St. Louis) 13 11 (8+3) 10. Pastrňák (Boston) 13 11 (6+5) 11. Pacioretty (Vegas) 7 11 (5+6) 12. Panarin (Columbus) 10 11 (5+6) 13. Seguin (Dallas) 13 11 (4+7) Zuccarello (Dallas) 13 11 (4+7) 15. Pietrangelo (St. Louis) 13 11 (2+9) 16. Slavin (Carolina) 11 11 (0+11) 17. Duchene (Columbus) 10 10 (5+5) 18. A. Radulov (Dallas) 13 10 (5+5) 19. Krejčí (Boston) 13 10 (4+6) 20. Meier (San Jose) 14 10 (3+7)

Další čeští hokejisté:

Rutta (Tampa Bay) 4 2 (0+2) Palát (Tampa Bay) 4 1 (1+0) Simon (Pittsburgh) 4 1 (0+1) Faksa (Dallas) 13 1 (0+1) Polák (Dallas) 13 1 (0+1) Frolík (Calgary) 5 0 (0+0) Radil (San Jose) 6 0 (0+0) Nosek (Vegas) 7 0 (0+0) Vrána (Washington) 7 0 (0+0) Mrázek (Carolina) 9 0 (0+0)

Brankáři:

Petr Mrázek (Carolina) odchytal v devíti zápasech 540:08 minut, inkasoval 20 gólů, má průměr 2,22 obdržené branky na zápas, úspěšnost zákroků 91,3 procenta a dvakrát udržel čisté konto.

Individuální statistiky play off NHL

Střelci:

1. Hertl, Couture (oba San Jose) 9 branek, 3. Schwartz (St. Louis) oba 8, 4. MacKinnon, Rantanen (oba Colorado), Pastrňák (Boston), Mark Stone (Vegas), Teräväinen (Carolina) všichni 6, 9. Bergeron, Coyle, Marchand (všichni Boston), Duchene, Panarin (oba Columbus), Hintz, A. Radulov (oba Dallas), Bäckström (Washington), Matthews (Toronto), Pacioretty (Vegas), Foegele (Carolina), Tarasenko (St. Louis), Burns (San Jose) všichni 5, 22. Krejčí (Boston) 4.

Nahrávači:

1. E. Karlsson (San Jose) 12 asistencí, 2. Slavin (Carolina) 11, 3. Pietrangelo (St. Louis), Burns (San Jose) oba 9, 5. Rantanen (Colorado), Jamie Benn (Dallas), Marchand (Boston) všichni 8, 8. J. Klingberg, Seguin, Zucarello (všichni Dallas), Barrie, MacKinnon (oba Colorado), Meier, Nyquist (oba San Jose), Theodore (Vegas), Krug (Boston), R. O'Reilly (St. Louis) všichni 7, 18. Krejčí 6, ...28. Pastrňák (oba Boston) 5.

Nejproduktivnější obránci:

1. Burns 14 zápasů/14 bodů (5 branek + 9 asistencí), 2. E. Karlsson (oba San Jose) 14/12 (0+12), 3. Pietrangelo (St. Louis) 13/11 (2+9), 4. Slavin (Carolina) 11/11 (0+11), 5. S. Jones (Columbus) 10/9 (3+6), 6. J. Klingberg (Dallas) 13/9 (2+7), 7. Byfuglien (Winnipeg) 6/8 (2+6), 8. Theodore (Vegas) 7/8 (1+7), 9. Barrie (Colorado) 12/8 (1+7), 10. Krug (Boston) 13/8 (1+7).

Nejproduktivnější nováčci:

1. Foegele (Carolina) 11 zápasů/9 bodů (5 branek + 4 asistence), 2. Hintz (Dallas) 13/8 (5+3), 3. Makar (Colorado) 10/6 (1+5), 4. D. Toews (NY Islanders) 8/5 (1+4), 5. R. Thomas (St. Louis) 13/5 (1+4), 6. A. Svečnikov (Carolina) 5/4 (3+1), 7. Heiskanen (Dallas) 13/4 (2+2), 8. A. Johnsson (Toronto) 7/4 (1+3), 9. Texier (Columbus) 8/3 (2+1), 10. R. Andersson (Calgary) 5/3 (1+2).

Plusové a minusové body - nejlepší:

1. Chára (Boston) 9 kladných bodů, 2. Jordan Staal, Pesce, Slavin, Teräväinen (všichni Carolina), J. Klingberg (Dallas), McAvoy (Boston) všichni 8, 8. Foegele (Carolina), Schwartz (St. Louis) oba 7, 10. Pastrňák, Heinen (oba Boston), I. Cole, Nieto (oba Colorado), Faulk (Carolina) všichni 6.

Plusové a minusové body - nejhorší:

1. Stamkos 8 záporných bodů, 2. Lovejoy (Dallas) -7, 3. McDonagh (oba Tampa Bay), Muzzin (Toronto), Cizikas (NY Islanders), Dowling (Dallas), Dillon (San Jose) všichni -6, 8. Backlund, E. Lindholm (oba Calgary), Pitlick, Fedun (oba Dallas), Dubois, J. Anderson (Columbus), R. O'Reilly, Tarasenko (St. Louis), Point (Tampa Bay), Sissons (Nashville), Tavares (Toronto), E. Karlsson (San Jose), Zadorov (Colorado) všichni -5.

Nejtrestanější hráči:

1. E. Kane 45 trestných minut, 2. Meier (oba San Jose) 30, 3. Zadorov (Colorado) 24, 4. J. Anderson (Columnbus) 22, 5. Kadri (Toronto), Kučerov (Tampa Bay), Ovečkin (Washington) všichni 19, 8. M. Tkachuk (Calgary), Calvert (Colorado) oba 18, 10. Eakin, Reaves (oba Vegas) oba 17, ...16. Nosek (Vegas) 14, 23. Polák (Dallas) 10.

Brankáři podle procenta úspěšnosti zákroků:

1. T. Rask (Boston) 93,8, 2. Lehner (NY Islanders) 93,6, 3. Bishop (Dallas) 93,3, 4. Bobrovskij (Columbus), Grubauer (Colorado) oba 93,5, ...10. Mrázek (Carolina) 91,3.

Brankáři podle průměru obdržených branek na zápas:

1. Lehner (NY Islanders) 2,00, 2. T. Rask (Boston) 2,02, 3. Mrázek (Carolina), Bishop (Dallas) oba 2,22, 5. Grubauer (Colorado) 2,30.

Brankáři s čistým kontem:

1. Mrázek (Carolina) 2, 2. M. Smith (Calgary), Fleury (Vegas), Holtby (Washington), Grubauer (Colorado), T. Rask (Boston) všichni 1.