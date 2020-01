Hertl rozhodl finálové Utkání hvězd NHL

St. Louis (USA) - Hokejisté Pacifické divize s brankářem Davidem Rittichem a útočníkem Tomášem Hertlem ovládli Utkání hvězd NHL v St Louis. Ve finále zdolali Atlantickou divizi s kapitánem Davidem Pastrňákem 5:4. Vítěznou branku vstřelil v čase 17:24 Hertl, který si celkem připsal v exhibici pět gólů a vytvořil nový rekord.

Pastrňák byl jako první český hokejista vyhlášen nejužitečnějším hráčem Utkání hvězd NHL. Rozhodli o tom v hlasování fanoušci. Nejlepší střelec ligy z Bostonu pomohl v semifinále k vítězství nad Metropolitní divizí 9:5 hattrickem a jednou přihrávkou, ve finále přidal gól a asistenci.

Třiadvacetiletý odchovanec Havířova se stal čtvrtým hráčem v dějinách Bruins po Bobbym Orrovi, Rayi Bourqueovi a Billu Guerinovi, který ocenění získal. "Je to velké ocenění. Ray už mi poslal textovku. Je to neuvěřitelné," cenil si Pastrňák toho, do jaké společnosti se dostal.

V anketě na twitteru mu dalo 36 procent příznivců přednost před Matthewem Tkachukem z Calgary (27 procent), Leonem Draisaitlem z Edmontonu (20) a Anthonym Duclairem z Ottawy (17). "Jsem překvapený. Čekal bych, že MVP získá někdo z vítězného týmu," prohlásil Pastrňák, který vládne tabulce střelců NHL s 37 brankami.

"Byla to velká zábava. Byl bych šťastnější, kdybychom vyhráli, ale je to především zábava pro fanoušky. Pro ně se to dělá a snad si to užili tak jako my," doplnil Pastrňák, který mohl v úplném závěru finále vyrovnat na 5:5, ale minul Rittichovu branku.

Loni v San Jose na Utkání hvězd debutoval a opět si exhibici užil. "Člověk pozná, jaký charakter mají jeho soupeři, když s nimi stráví pár dnů. Teď je potřeba se připravit na druhou polovinu sezony," dodal Pastrňák, který získal s oceněním i vůz Honda CR-V Hybrid.

Hertl přispěl k posunu Pacifické divize do boje o triumf dokonce čtyřmi góly v souboji s Centrální divizi (10:5). Díky další brance ve finále vytvořil nové maximum. Po čtyřech gólech v jedné exhibici dosud dokázali vstřelit Wayne Gretzky (v roce 1983), Mario Lemieux (1990), Vincent Damphousse (1991), Mike Gartner (1993), Dany Heatley (2003), John Tavares (2015), Sidney Crosby, Mikko Rantanen a Gabriel Landeskog (všichni 2019).

"Bylo to úžasné. Zahráli jsme si s jinými skvělými hráči a užili jsme si to. Jsem rád, že jsme vyhráli. Bez ohledu na to, co to je za zápas, já rád soutěžím a vyhrávám. Hodně jsme si celé ty dva dny vychutnali. Jsme jinak velcí rivalové, především v Pacifické divize," řekl Hertl, který rozuzlil finále blafákem do forhendu proti Andreji Vasilevskému. "Předtím převedl několik skvělých zákroků, tak jsem se snažil udělat něco jiného. Povedlo se to a jsem šťastný, že jsem dal vítězný gól."

V semifinále Hertl nejprve v páté minutě zvýšil na 3:0 a potom se mezi 15. a 19. minutou postaral o poslední tři góly Pacifické divize. "První zápas měl tempo. Finále bylo náročnější. Všichni chtěli, aby to bylo vyrovnané a aby vyhráli," doplnil Hertl, který na All Star Game debutoval.

Doufá, že si střelecký apetit přenese i do ligy. "Snad mi to vydrží, v poslední době jsem za San Jose moc góly nedával," uvedl Hertl, který na svůj 16. gól v sezoně čeká už osm utkání.

Při premiéře na Utkání hvězd zářil i Rittich, který inkasoval jen dvě branky, nejméně ze všech osmi gólmanů. V semifinále nastoupil místo Jacoba Markströma ve druhé desetiminutovce za stavu 4:4 a inkasoval z deseti střel jednou. Ve finále, které se hrálo o prémii ve výši jednoho milionu dolarů, se postavil do brankoviště na druhý poločas při nepříznivém skóre 1:3 a obdržel ze čtyř pokusů soupeře také jedinou branku.

Pacifická divize se v pátém ročníku formátu čtyř týmů ve hře tří proti třem představila ve finále počtvrté a potřetí uspěla. Navázala na triumfy z let 2016 z Nashvillu a 2018 z Tampy Bay.

Utkání hvězd NHL v St. Louis:

Pacifická divize - Atlantická divize 5:4 (1:3, 4:1)

Branky a nahrávky: 7. Pacioretty (Kopitar), 12. E. Pettersson (M. Tkachuk, Q. Hughes), 12. Draisaitl (Giordano), 16. E. Pettersson (Q. Hughes, M. Tkachuk), 18. Hertl (Draisaitl, McDavid) - 1. V. Hedman (Pastrňák, Eichel), 2. Huberdeau (B. Tkachuk, Marner), 10. Pastrňák (Huberdeau, Andersen), 14. Bertuzzi (Duclair, S. Weber). Rozhodčí: St. Pierre, St. Laurent - Pancich, Cormier. Diváci: 18.112.

Pacifická divize: Markström (11. Rittich) - Giordano, Pacioretty, Q. Hughes - Draisaitl, McDavid - Hertl, Kopitar - E. Pettersson, M. Tkachuk. Trenér: Rick Tocchet.

Atlantická divize: Andersen (11. Vasilevskij) - V. Hedman, B. Tkachuk, S. Weber - Pastrňák, Eichel - Huberdeau, Marner - Bertuzzi, Duclair. Trenér: Bruce Cassidy.

Semifinále:

Atlantická divize - Metropolitní divize 9:5 (4:4, 5:1)

Branky a nahrávky: 1. Pastrňák (V. Hedman), 1. S. Weber (Bertuzzi, Duclair), 7. Duclair (Bertuzzi, S. Weber), 9. Pastrňák (V. Hedman, Eichel), 15. Huberdeau (B. Tkachuk), 16. V. Hedman (Eichel, Pastrňák), 17. Duclair (Bertuzzi), 20. Pastrňák (V. Hedman, Eichel), 20. Duclair (Bertuzzi) - 3. J. Carlson (Barzal, Oshie), 4. Hischier (S. Jones, Konecny), 6. Oshie (Barzal, S. Jones), 7. S. Jones (Konecny, Hischier), 13. Hischier (Konecny, S. Jones).

Atlantická divize: Andersen (11. Vasilevskij) - V. Hedman, S. Weber, B. Tkachuk - Pastrňák, Eichel - Bertuzzi, Duclair - Huberdeau, Marner. Trenér: Bruce Cassidy.

Metropolitní divize: Holtby (11. Jarry) - J. Carlson, Slavin, S. Jones, - Barzal, Oshie - Letang, Kreider - Hischier, Konecny. Trenér: Todd Reirden.

Centrální divize - Pacifické divize 5:10 (4:4, 1:6)

Branky a nahráky: 6. Scheifele (Josi, Seguin), 8. Perron (Pietrangelo, R. O'Reilly), 8. P. Kane, 10. Seguin (Scheifele, Josi), 12. P. Kane (MacKinnon) - 3. M. Tkachuk (Q. Hughes), 3. Draisaitl (M. Tkachuk, Q. Hughes), 5. Hertl (Kopitar), 10. Q. Hughes (M. Tkachuk), 11. Draisaitl (McDavid, Giordano), 13. M. Tkachuk (Q. Hughes, E. Pettersson), 14. Draisaitl (McDavid), 15. Hertl (Pacioretty, Kopitar), 18. Hertl (Draisaitl, McDavid), 19. Hertl (Kopitar, Pacioretty).

Centrální divize: Binnington (11. Hellebuyck) - Pietrangelo, P. Kane, Josi - Perron, R. O'Reilly - MacKinnon, E. Staal - Seguin, Scheifele. Trenér: Craig Berube.

Pacifická divize: Markström (11. Rittich) - Giordano, Pacioretty, Q. Hughes - Draisaitl, McDavid - Hertl, Kopitar - E. Pettersson, M. Tkachuk. Trenér: Rick Tocchet.