Hertl přispěl dvěma góly a asistencí k výhře San Jose

New York - Útočník Tomáš Hertl zazářil při vstupu do nové sezony NHL a pomohl ve čtvrtečním utkání třemi body za dvě branky a jednu asistenci k vítězství San Jose na ledě Arizony 4:3 po samostatných nájezdech. Čistým kontem odstartoval brankář Petr Mrázek, jemuž k tomu stačilo 14 úspěšných zákroků při výhře Caroliny v Detroitu 3:0. Útočník Jakub Vrána si připsal vítěznou branku Washingtonu, který se radoval z výsledku 6:4 v Buffalu.

Obě Hertlovy branky padly v první třetině a sedmadvacetiletý odchovanec Slavie zařídil San Jose dvoubrankové vedení. V 52. minutě po Hertlově asistenci zvýšil Evander Kane na 3:1, ale Arizona díky povedenému závěru třetí třetiny vyrovnala. Čtyři sekundy před koncem se o to postaral Phil Kessel. Rozhodující samostatný nájezd proměnil Logan Couture a zařídil Sharks bonusový bod.

Vrána se prosadil v čase 40:46, kdy využil chyby defenzívy Sabres. Rychle tak odpověděl na snižující branku Jakea McCabea a poslal Washington do vedení 5:3. Capitals, za které poprvé nastoupil třiačtyřicetiletý slovenský obránce Zdeno Chára, vítězství uhájili.

Boston, dlouholeté Chárovo působiště, i bez kanonýra Davida Pastrňáka porazil New Jersey 3:2 po samostatných nájezdech. Asistencí se na výhře podílel centr David Krejčí, který v přesilové hře nabil Bradu Marchandovi na úvodní branku utkání.

Výsledky NHL:

Buffalo - Washington 4:6, New York Rangers - New York Islanders 0:4, New Jersey - Boston 2:3 po sam. nájezdech, Detroit - Carolina 0:3, Nashville - Columbus 3:1, Winnipeg - Calgary 4:3 v prodl., Arizona - San Jose 3:4 po sam. nájezdech, Edmonton - Vancouver 5:2, Vegas - Anaheim 5:2, Los Angeles - Minnesota 3:4 v prodl. Duel Florida - Dallas byl odložen.