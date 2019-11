Hertl pomohl třemi body Sharks k výhře, skórovali i Šimek a Kämpf

New York - Tomáš Hertl pomohl v NHL gólem a dvěma přihrávkami k výhře San Jose 6:5 nad Minnesotou a byl zvolen druhou hvězdou zápasu. Úspěch Sharks podpořil premiérovou trefou v ročníku Radim Šimek. David Kämpf přispěl třetím gólem sezony k vítězství Chicaga 5:2 nad Vancouverem.

Do čtvrtečního programu zasáhli všichni tři čeští gólmani. Pavel Francouz inkasoval čtyřikrát z 24 střel, přesto si připsal vítězství díky produktivnímu útoku Colorada, které porazilo Nashville 9:4. David Rittich kryl 21 střel a s Calgary zdolal 5:2 New Jersey, za které zaznamenal jednu přihrávku Pavel Zacha. Carolina s Petrem Mrázkem v brance nezúročila proti New York Rangers střeleckou převahu 47:19 a podlehla 2:4. U jedné branky Hurricanes asistoval Martin Nečas.

San Jose položilo základ vítězství v úvodní třetině, kterou ovládlo 4:0. Druhý gól připravil Hertl, po jehož přihrávce vlétl do útočného pásma Timo Meier a skóroval. Vydařenou první část završil Šimek: z druhé vlny si najel v přečíslení na Hertlovu přihrávku a trefil se z mezikruží.

Sharks drželi čtyřgólový náskok i po dvou třetinách, skóre ale bylo 6:2. Na změně stavu se podílel opět Hertl, neboť zvýšil v přesilové hře na 5:1. Minnesota se nevzdala, snížila v rozmezí 49. až 56. minuty až na rozdíl jediné branky, ale San Jose těsný výsledek uhájilo.

"Nenapadali jsme, neudrželi jsme se vůbec v jejich obranném pásmu. Nehráli jsme jako na začátku," vysvětlil útočník San Jose Logan Couture, který v utkání získal čtyři body (1+3). "Je to součástí lidské povahy, že si hráč trochu oddechne a poleví, když vede vyšším rozdílem. Není to jen otázkou našeho týmu, ale všech v lize. Na druhé straně soupeř už nemá co ztratit, zatlačí vás a může se stát tohle," doplnil trenér Peter DeBoer.

San Jose ještě pomohlo, že za stavu 4:6 zbrzdil nápor hostů Ryan Hartman, který za sekání do zadní části kolene Evandera Kanea obdržel pětiminutový trest.

Šimek scházel týmu až do tohoto týdne od 12. března, kdy si v duelu ve Winnipegu přetrhl postranní i zkřížený vaz v pravém koleně a následně se podrobil operaci. Od jeho návratu Sharks vyhráli oba zápasy, ve kterých zaznamenal Hertl pět bodů (2+3).

Kämpf uklidnil Chicago v 58. minutě gólem při power play na 4:1. Český útočník skóroval v oslabení a se štěstím, protože nezpracoval na obranné modré čáře přihrávku Olliho Määtty, ale od jeho brusle zamířil puk do prázdné branky. V sestavě vítězů scházel Dominik Kubalík.

Colorado postrádá kvůli zranění z elitního útoku Gabriela Landeskoga a Mikka Rantanena a vstupovalo do zápasu proti Nashvillu se sérií pěti proher, v nichž dalo jen sedm branek. Vše si ale vynahradilo mezi 26. a 34. minutou, kdy otočilo z 2:3 na 8:3. Hattrick dal Joonas Donskoi, Nathan MacKinnon si připsal čtyři body (1+3).

"To bylo šílené," komentoval Donskoi rozhodující pasáž. Colorado šesti brankami v osmi minutách vytvořilo nový klubový rekord. "Před utkáním jsme řešili, že musíme dávat víc golů. Naším cílem bylo, abychom chodili ve větším počtu před branku. Obránci zase měli za úkol najít cestu, jak puk do branky nahodit. Jsem rád, že jsme se rozstříleli a že nás po těch prohrách ani nerozhodily první góly. Ukázali jsme vnitřní sílu," radoval se.

Francouz chytal i díky tomu, že je mimo hru brankářská jednička Philipp Grubauer, který by měl se zraněním v dolní části těla chybět ještě dva zápasy. Český gólman nezačal nejlépe, ve 13. minutě pustil střelu od modré čáry a v úvodu druhé třetiny mu prošla mezi betony nepříliš prudká rána Filipa Forsberga z pravého kruhu. Třetí gól vstřelil Nashville v přesilové hře z dorážky, ale už za půl minuty rozjelo Colorado kanonádu.

Mrázek přišel o domácí neporazitelnost, která i v součtu s minulou sezonou trvala patnáct zápasů. Za žádnou ze tří inkasovaných branek nemohl, čtvrtá padla v závěru při power play. V zápase ho předčil na druhé straně Henrik Lundqvist. Sedmatřicetiletý Švéd, který přesvědčil trenéra, aby ho postavil ke druhému zápasu ve druhém dni, se zaskvěl 45 zásahy. Nečas asistoval u kontaktní branky na 2:3 a bodoval počtvrté v řadě (1+3).

Obrat se povedl i Calgary. V polovině utkání s New Jersey prohrávalo 1:2, přičemž Rittich inkasoval oba góly z přečíslení. Kanadskému klubu ale vyšla druhá půlka prostřední třetiny a třemi zásahy otočil na 4:2.

Obránce Michal Kempný podpořil jednou přihrávkou vítězství Washingtonu 5:4 v prodloužení na ledě Floridy. Jakub Voráček připravil jeden gól Philadelphie, která doma udolala Montreal 3:2 v prodloužení. S přispěním asistence Filipa Chlapíka, který si připsal první bod sezony, porazila Ottawa doma Los Angeles 3:2 v prodloužení.

Toronto zdolalo Vegas 2:1 v prodloužení a Mike Babcock je osmým trenérem v historii NHL, který odkoučoval 700 výher v soutěži. New York Islanders přišli v utkání s Pittsburghem ve třetí třetině o vedení 3:0 a prohráli 3:4 v prodloužení. Islanders tak neprodloužili druhou nejdelší sérii výher v historii klubu, jejich šňůra se zastavila na čísle deset.

Výsledky NHL:

Toronto - Vegas 2:1 v prodl. (0:0, 0:0, 1:1 - 1:0)

Branky: 49. Matthews, 63. Tavares - 45. Pacioretty. Střely na branku: 37:38. Diváci: 19.218. Hvězdy zápasu: 1. Andersen (Toronto), 2. M. Subban (Vegas), 3. Tavares (Toronto).

Florida - Washington 4:5 v prodl. (2:1, 2:2, 0:1 - 0:1)

Branky: 2. Vatrano, 15. Connolly, 21. Barkov, 39. Dadonov - 27. a 33. Ovečkin, 41. a 61. T. Wilson, 1. Carlson (Kempný). Střely na branku: 36:31. Diváci: 14.085. Hvězdy zápasu: 1. T. Wilson, 2. Ovečkin (oba Washington), 3. Barkov (Florida).

NY Islanders - Pittsburgh 3:4 v prodl. (1:0, 2:0, 0:3 - 0:1)

Branky: 1. Cizikas, 27. Clutterbuck, 30. Pelech - 47. a 64. Rust, 42. McCann, 49. Malkin. Střely na branku: 23:39. Diváci: 12.613. Hvězdy zápasu: 1. McCann, 2. Malkin (oba Pittsburgh), 3. Pelech (NY Islanders).

Philadelphia - Montreal 3:2 v prodl. (1:0, 1:1, 0:1 - 1:0)

Branky: 14. P. Myers, 21. J. van Riemsdyk (Voráček), 61. Couturier - 34. Chiarot, 45. S. Weber. Střely na branku: 43:24. Diváci: 16.788. Hvězdy zápasu: 1. Price (Montreal), 2. Couturier, 3. P. Myers (oba Philadelphia).

Carolina - NY Rangers 2:4 (0:1, 1:1, 1:2)

Branky: 35. D. Hamilton, 56. Aho (Nečas) - 20. Panarin, 39. Lemieux, 42. Bučněvič, 59. Fox. Střely na branku: 47:19. Petr Mrázek odchytal za Carolinu 58:04 minuty, inkasoval tři branky z 18 střel a úspěšnost zásahů měl 83,33 procenta. Diváci: 13.878. Hvězdy zápasu: 1. Lundqvist, 2. Bučněvič (oba NY Rangers), 3. Aho (Carolina).

Ottawa - Los Angeles 3:2 v prodl. (0:0, 1:1, 1:1 - 1:0)

Branky: 38. Duclair, 50. Anisimov (Chlapík), 64. Pageau - 27. D. Brown, 60. Toffoli. Střely na banku: 33:28. Diváci: 9929. Hvězdy zápasu: 1. Pageau, 2. Duclair, 3. A. Nilsson (všichni Ottawa).

Chicago - Vancouver 5:2 (2:0, 0:1, 3:1)

Branky: 7. DeBrincat, 19. Shaw, 55. P. Kane, 58. Kämpf, 60. Saad - 22. J. T. Miller, 59. Virtanen. Střely na branku: 37:38. Diváci: 21.418. Hvězdy zápasu: 1. P. Kane, 2. Crawford, 3. D. Strome (všichni Chicago).

Arizona - Columbus 2:3 (1:1, 1:1, 0:1)

Branky: 12. Söderberg, 33. Chychrun - 1. Nyquist, 38. Bemström, 51. Bjorkstrand. Střely na branku: 33:33. Diváci: 12.115. Hvězdy zápasu: 1. Bjorkstrand (Columbus), 2. Chychrun (Arizona), 3. Korpisalo (Columbus).

Calgary - New Jersey 5:2 (0:1, 4:1, 1:0)

Branky: 24. D. Ryan, 30. Monahan, 35. Backlund, 40. Hanifin, 51. J. Gaudreau - 15. J. Hughes, 26. Gusev (Zacha). Střely na branku: 38:23. David Rittich odchytal za Calgary celé utkání, inkasoval dvě branky z 23 střel a úspěšnost zásahů měl 91,3 procent. Diváci: 18.851. Hvězdy zápasu: 1. Hanifin, 2. Backlund, 3. J. Gaudreau (všichni Calgary).

Colorado - Nashville 9:4 (2:1, 6:2, 1:1)

Branky: 26., 34. a 58. Donskoi, 1. Makar, 18. MacKinnon, 26. Graves, 27. Burakovsky, 28. Nieto, 31. Calvert - 13. Ellis, 22. F. Forsberg, 25. Duchene, 53. C. Smith. Střely na branku: 45:24. Pavel Francouz odchytal za Colorado celé utkání, inkasoval čtyři branky z 24 střel a úspěšnost zásahů měl 83,33 procent. Diváci: 17.492. Hvězdy zápasu: 1. Donskoi, 2. MacKinnon, 3. Graves (všichni Colorado).

San Jose - Minnesota 6:5 (4:0, 2:2, 0:3)

Branky: 1. Couture, 6. Meier (Hertl), 17. Sörensen, 19. Šimek (Hertl), 38. Hertl, 40. E. Kane - 36. Kunin, 38. E. Staal, 49. Hunt, 50. Donato, 56. Zucker. Střely na branku: 31:26. Diváci: 15.764. Hvězdy zápasu: 1. Couture, 2. Hertl (oba San Jose), 3. E. Staal (Minnesota).

Tabulky NHL:

Východní konference:

Atlantická divize:

1. Boston 15 11 2 2 56:36 24 2. Toronto 17 9 3 5 58:54 21 3. Buffalo 15 9 2 4 45:40 20 4. Florida 15 7 5 3 55:56 19 5. Montreal 16 8 3 5 58:52 19 6. Tampa Bay 13 6 2 5 44:47 14 7. Ottawa 15 5 1 9 41:50 11 8. Detroit 17 4 1 12 35:68 9

Metropolitní divize:

1. Washington 17 12 3 2 69:53 27 2. NY Islanders 15 11 1 3 47:34 23 3. Pittsburgh 16 9 1 6 55:42 19 4. Carolina 16 9 1 6 52:46 19 5. Philadelphia 15 8 2 5 50:48 18 6. NY Rangers 14 7 1 6 46:45 15 7. Columbus 16 6 3 7 38:54 15 8. New Jersey 14 4 4 6 40:56 12

Západní konference:

Centrální divize:

1. St. Louis 17 11 3 3 54:49 25 2. Nashville 16 9 2 5 64:52 20 3. Colorado 16 9 2 5 58:47 20 4. Winnipeg 16 8 1 7 44:51 17 5. Dallas 17 8 1 8 41:42 17 6. Chicago 15 5 3 7 38:46 13 7. Minnesota 16 5 1 10 42:57 11

Pacifická divize:

1. Edmonton 17 10 2 5 48:46 22 2. Calgary 19 10 2 7 57:55 22 3. Vancouver 16 9 3 4 56:41 21 4. Vegas 17 9 3 5 52:48 21 5. Arizona 16 9 2 5 46:37 20 6. Anaheim 17 9 1 7 45:43 19 7. San Jose 17 6 1 10 46:63 13 8. Los Angeles 16 5 1 10 41:63 11