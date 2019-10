Hertl pomohl k výhře třemi body, Voráčkovy góly k úspěchu nevedly

New York - Český útočník Jakub Voráček třemi body za dvě branky a asistenci jen zmírnil porážku hokejistů Philadelphie ve středečním utkání NHL v Edmontonu, kde Flyers podlehli 3:6. Naopak po tříbodovém představení se mohl radovat Tomáš Hertl, který gólem a dvěma přihrávkami pomohl San Jose k výhře nad Carolinou 5:2.

Jednou brankou přispěl k vítězství Washingtonu 4:3 nad Torontem Jakub Vrána. Bodoval také Dominik Simon z Pittsburghu, který ukončil neporazitelnost Colorada výhrou 3:2 v prodloužení.

Voráček se dočkal prvních bodů v pátém utkání sezony, kterou Philadelphia zahájila v pražské O2 areně proti Chicagu (4:3). V 8. minutě v přesilové hře nejprve vyrovnal na 1:1, pak se znovu prosadil za stavu 1:6. V čase 55:20 jeho střelu od modré čáry tečoval úspěšně Oskar Lindblom a 138 vteřin před koncem Voráček v početní výhodě pěti proti třem snížil na konečných 3:6.

Duel patřil kapitánovi Oilers Connoru McDavidovi, který si připsal gól a čtyři asistence a prožil třetí pětibodový zápas v kariéře v NHL. Druhou hvězdou utkání byl finský gólman vítězů Mikko Koskinen, který pochytal 49 střel. Flyers přestříleli Edmonton 52:22.

Hertl asistoval u dvou ze tří branek Evandera Kanea v úvodní třetině. Osmadvacetiletý Kanaďan stihl hattrick během 11 minut a sedmi vteřin a zajistil Sharks vedení 3:1. Celkem si Kane připsal v utkání čtyři body.

V deváté minutě otevřel skóre poté, co se před něj mezi kruhy odrazila střela Erika Karlssona od Hertla. Na vyrovnání Dougieho Hamiltona odpověděl dorážkou po střele Brenta Burnse. Hertl při ní stínil před brankou, ale další bod si připsal až 17 sekund před koncem první třetiny, kdy v levém kruhu vyhrál vhazování pro Burnse a jeho přihrávku usměrnil Kane za Jamese Reimera.

Ve druhé třetině upravil na 4:1 Barclay Goodrow. Hosté snížili díky Eriku Haulovi v 56. minutě, ale teprve druhou porážku v osmém duelu sezony neodvrátili. Třiapadesát sekund před koncem Hertl při power play gólem do prázdné branky zpečetil výsledek zápasu.

Vrána se do branky Toronta trefil v 19. minutě a odstartoval obrat Washingtonu z 0:2 na 4:2. Z pravého kruhu se opřel z první do puku po ideální přihrávce Johna Carlsona. "Byl to parádní pas. Nejdřív naznačil nahrávku na Larse Ellera, to nás všechny zmátlo. Pak mě ale krásně našel," chválil Vrána práci nejproduktivnějšího obránce ligy.

Ve druhé části během 78 sekund skórovali Jevgenij Kuzněcov, Nicklas Bäckström a John Carlson. Kapitán Maple Leafs John Tavares v závěru zápasu jen snížil. "Dnes jsem se ani za stavu 0:2 nebál. Prostě proměnili těch pár svých šancí. Měl jsem z nás dobrý pocit, nepanikařili jsme, hráli jsme svoji hru. Byla to jen otázka času," uvedl kouč vítězů Todd Reirden. Washington na čtvrtý pokus poprvé v sezoně vyhrál doma.

Colorado v Pittsburghu vedlo od čtvrté minuty po gólu Matta Calverta. Domácí vyrovnali zásluhou kapitána Sidneyho Crosbyho a v závěru druhé části vývoj otočili. Souhru první formace zakončil Jake Guentzel, jemuž nahrávali Crosby se Simonem.

Ztrátu smazal ve 43. minutě Nathan MacKinnon. V čase 63:57 ale rozhodl v oslabení Brandon Tanev, po jehož nahození si puk srazil do branky kapitán Colorada Gabriel Landeskog.

Byla to první Tanevova branka v dresu Penguins po letním příchodu z Winnipegu. "Nejsme spokojeni s výsledkem ani předvedenou hrou. Byla to trochu srážka s realitou. Musíme to hodit za hlavu, další zápas se rychle blíží," prohlásil gólman Colorada Philipp Grubauer, který odchytal páté ze šesti utkání v ročníku. Dvojka Pavel Francouz dostal zatím příležitost jen jednou.

Výsledky NHL:

Washington - Toronto 4:3 (1:2, 3:0, 0:1)

Branky: 19. Vrána, 26. Kuzněcov, 26. Bäckström, 27. J. Carlson - 5. K. Kapanen, 11. Michejev, 58. Tavares. Střely na branku: 32:32. Diváci: 18.573. Hvězdy zápasu: 1. J. Carlson, 2. Bäckström (oba Washington), 3. K. Kapanen (Toronto).

Columbus - Dallas 3:2 (2:1, 0:0, 1:1)

Branky: 8. Werenski, 16. Wennberg, 50. Milano - 19. Heiskanen, 60. Pavelski. Střely na branku: 35:32. Diváci: 14.683. Hvězdy zápasu: 1. Korpisalo, 2. Wennberg, 3. Milano (všichni Columbus).

Pittsburgh - Colorado 3:2 v prodl. (1:1, 1:0, 0:1 - 1:0)

Branky: 18. Crosby, 36. Guentzel (Simon), 64. B. Tanev - 4. Calvert, 43. MacKinnon. Střely na branku: 33:28. Diváci: 18.458. Hvězdy zápasu: 1. B. Tanev, 2. Crosby (oba Pittsburgh), 3. MacKinnon (Colorado).

Edmonton - Philadelphia 6:3 (2:1, 3:0, 1:2)

Branky: 2. a 37. Draisaitl, 15. Bear, 33. McDavid, 35. Nugent-Hopkins, 44. Manning - 8. a 58. Voráček, 56. Lindblom (Voráček). Střely na branku: 22:52. Diváci: 17.107. Hvězdy zápasu: 1. McDavid, 2. Koskinen, 3. Draisaitl (všichni Edmonton).

Anaheim - Buffalo 5:2 (1:2, 3:0, 1:0)

Branky: 19. a 40. Henrique, 21. Rakell, 30. Getzlaf, 57. Silfverberg - 8. Eichel, 17. Olofsson. Střely na branku: 31:33. Diváci: 15.193. Hvězdy zápasu: 1. Henrique, 2. Silfverberg, 3. Rakell (všichni Anaheim).

San Jose - Carolina 5:2 (3:1, 1:0, 1:1)

Branky: 9., 18. a 20. E. Kane (na první a třetí Hertl), 35. Goodrow, 60. Hertl - 11. D. Hamilton, 56. Haula. Střely na branku: 22:38. Diváci: 15.143. Hvězdy zápasu: 1. E. Kane, 2. M. Jones, 3. Goodrow (všichni San Jose).

Tabulky NHL:

Východní konference:

Atlantická divize:

1. Buffalo 7 5 1 1 27:18 11 2. Boston 6 5 0 1 16:10 10 3. Toronto 8 4 1 3 31:28 9 4. Tampa Bay 6 3 1 2 23:18 7 5. Detroit 6 3 0 3 17:21 6 6. Florida 6 2 2 2 19:24 6 7. Montreal 6 2 2 2 22:24 6 8. Ottawa 5 1 0 4 12:19 2

Metropolitní divize:

1. Carolina 8 6 0 2 28:21 12 2. Pittsburgh 7 5 0 2 28:18 10 3. Washington 8 4 2 2 26:26 10 4. Columbus 6 3 0 3 14:20 6 5. NY Islanders 6 3 0 3 15:17 6 6. Philadelphia 5 2 1 2 14:15 5 7. NY Rangers 3 2 0 1 11:9 4 8. New Jersey 6 0 2 4 13:29 2

Západní konference:

Centrální divize:

1. Colorado 6 5 1 0 24:15 11 2. Nashville 6 4 0 2 28:23 8 3. St. Louis 6 3 2 1 19:20 8 4. Winnipeg 8 4 0 4 26:30 8 5. Chicago 4 1 1 2 12:13 3 6. Dallas 8 1 1 6 15:26 3 7. Minnesota 6 1 0 5 14:25 2

Pacifická divize:

1. Edmonton 7 6 0 1 29:19 12 2. Anaheim 7 5 0 2 18:12 10 3. Vegas 7 4 0 3 26:19 8 4. Calgary 7 3 1 3 18:21 7 5. Vancouver 5 3 0 2 18:11 6 6. San Jose 7 3 0 4 18:24 6 7. Arizona 5 2 1 2 11:9 5 8. Los Angeles 6 2 0 4 20:28 4