Hertl pátým hattrickem v kariéře rozhodl o výhře San Jose ve Philadelphii

New York - Český hokejový útočník Tomáš Hertl třemi góly otočil zápas San Jose na ledě Philadelphie a pátým hattrickem v kariéře v NHL dotáhl Sharks k výhře 3:2 v prodloužení. Střelecky se dařilo také Davidu Pastrňákovi, který dvěma brankami pomohl Bostonu k vítězství 5:2 v hale Tampy Bay. Za poražený tým se jednou trefil Ondřej Palát. Jakub Voráček z Columbusu načal druhou tisícovku zápasů v NHL výhrou 4:3 nad New Jersey, ke které přispěl dvěma asistencemi. Jednou gólovou přihrávkou se na výhře NY Rangers 4:1 nad Anaheimem podílel Filip Chytil.

Hertlovy velké chvíle přišly až v závěru zápasu. Poprvé se prosadil ve 48. minutě, kdy z těsné blízkosti procpal kotouč za brankáře Martina Jonese a snížil na 1:2. Druhou trefu přidal odchovanec pražské Slavie po výborné práci na hraně brankoviště o sedm minut později a hattrick završil v čase 60:24. Český centr přesnou střelou vyřešil únik dva na jednoho a rozhodl o druhé výhře Sharks za sebou.

"Věděl jsem, že potřebujeme srovnat, tak jsem se snažil střílet. Kromě střelby se také snažím bojovat v předbrankovém prostoru a klukům co nejvíce pomoct. Dneska se mi to povedlo, dva góly jsem dal právě z bezprostřední blízkosti branky. Jsem rád, že jsem týmu pomohl k výhře," řekl Hertl, který byl vyhlášen první hvězdou zápasu.

Hertl pátým třígólovým zápasem vyrovnal počin Roberta Reichela a Milana Hejduka a v počtu hattricků v NHL se mezi českými hokejisty posunul na dělené desáté místo. V tomto ročníku pražský rodák vstřelil již 20 gólů a je šestým nejlepším kanonýrem celé ligy. S 31 body je také nejproduktivnějším českým hráčem.

Dva body na Hertla ztrácí Palát, jeho branka ale na výhru Tampy Bay proti Bostonu nestačila. Bruins nasměroval za pohodlným vítězstvím Pastrňák. Český střelec poslal Bruins do vedení již v úvodu druhé minuty, kdy se jeho nahození od modré čáry odrazilo od brusle českého beka Andreje Šustra a skončilo za překvapeným brankářem Andrejem Vasilevským. Podruhé havířovský rodák překonal ruského gólmana v sedmé minutě. Vasilevskij vyrazil střelu Taylora Halla pouze před sebe a Pastrňák z dorážky pohotově zvýšil.

"Pasta je dominantní hráč. Dlouhodobě si drží vysokou úroveň, chce být každý večer rozdílovým hráčem. Je to opravdu zvláštní talent, je skvělé ho vidět hrát jako dnes večer," pochválil havířovského rodáka spoluhráč Brad Marchand, který v utkání také skóroval dvakrát.

Bruins přidali další dvě branky ve druhé části a zdálo se, že je rozhodnuto. Domácí hokejisté ale ve třetí třetině duel zdramatizovali. Po čtyřiadvaceti sekundách snížil na 1:4 čtrnáctým gólem v sezoně Palát a v 52. minutě přidal druhou branku Brayden Point. Víc toho hokejisté Tampy Bay ale nestihli, naopak při závěrečném risku bez brankáře popáté inkasovali a prohráli čtvrtý z posledních šesti zápasů.

Palát i přes slabší týmové období v posledních duelech bodově exceluje. V sedmi střetnutích nastřádal vítkovický odchovanec 10 bodů (6+4) a s celkem 29 body se řadí mezi čtyři nejproduktivnější hráče Lightning.

Třetí nejproduktivnější Čech Voráček stylově načal druhou tisícovku utkání v NHL. Blue Jackets před zápasem s New Jersey připravili ceremoniál připomínající milník, jehož kladenský rodák dosáhl ve čtvrtek na ledě New Jersey. “Byla to velká čest, všechno byl skvělý zážitek a jsem velmi rád, že jsem se k tisícímu zápasu nějakým způsobem dostal. Na druhou stranu úplně nevyhledávám pozornost, takže mě těší, že je to za mnou a mohu se soustředit na zbytek roku," řekl Voráček.

Jubilejní utkání odehrál v sobotu také Filip Hronek. Nejproduktivnějšímu českému obránci v soutěži ale jeho 200. zápas v NHL nevyšel. Detroit v něm podlehl Los Angeles 0:4 a Hronek byl na ledě u dvou inkasovaných branek. Nedařilo se ani Filipu Zadinovi, který ve statistice plus/minus zaznamenal rovněž dva záporné body.

Brankář Karel Vejmelka si v souboji Arizony s Nashvillem připsal 25 zásahů, porážku 2:4 ale odvrátit nedokázal. Naopak Pavel Francouz měl výrazný podíl na výhře Colorada nad Torontem. Plzeňský rodák v 15. minutě za stavu 0:3 nahradil Darcyho Kuempera a v dalším průběhu devatenácti zásahy pomohl hokejistům Avalanche k obratu na 5:4. Francouz, který po dlouhé pauze zapříčiněné zraněním zasáhl v NHL teprve do druhého zápasu, byl vyhlášen třetí hvězdou utkání.

Statistika sobotních zápasů NHL:

Colorado - Toronto 5:4 v prodl. (1:3, 1:1, 2:0 - 1:0)

Branky: 18. MacKinnon, 37. Makar, 51. Landeskog, 52. Compher, 62. D. Toews - 15. a 15. Matthews, 8. Kerfoot, 26. N. Ritchie. Střely na branku: 50:27. Pavel Francouz odchytal 46 minut a 22 sekund, inkasoval jednu branku z 20 střel a úspěšnost zásahů měl 94,7 procenta. Diváci: 17.354. Hvězdy zápasu: 1. D. Toews, 2. Rantanen, 3. Francouz (všichni Colorado).

Columbus - New Jersey 4:3 (2:2, 1:1, 1:0)

Branky. 3. a 45. O. Bjorkstrand (na obě Voráček), 5. Jenner, 30. Činachov - 15. N. Hischier, 20. Vesey, 34. Studenič. Střely na branku: 34:30. Diváci: 18.680. Hvězdy zápasu: 1. O. Bjorkstrand, 2. Voráček, 3. Korpisalo (všichni Columbus).

Dallas - Pittsburgh 3:2 (0:2, 1:0, 2:0)

Branky: 37. Gurjanov, 55. Pavelski, 57. Hintz - 7. Dumoulin, 7. Kapanen. Střely na branku: 32:29. Diváci: 18.532. Hvězdy zápasu: 1. Hintz, 2. Robertson, 3. Gurjanov (všichni Dallas).

Minnesota - Washington 3:2 po sam. nájezdech (0:0, 1:2, 1:0 - 0:0)

Branky: 34. M. Foligno, 60. Zuccarello, rozh. nájezd K. Fiala - 23. McMichael, 26. Kuzněcov. Střely na branku: 22:31. Diváci: 19.078. Hvězdy zápasu: 1. Kähkönen (Minnesota), 2. Fucale (Washington), 3. K. Fiala (Minnesota).

Tampa Bay - Boston 2:5 (0:2, 0:2, 2:1)

Branky: 41. Palát, 52. B. Point - 2. a 7. Pastrňák, 21. a 58. B. Marchand, 35. Blidh. Diváci: 19.092. Hvězdy zápasu: 1. Pastrňák, 2. B. Marchand (oba Boston), 3. Sergačjov (Tampa).

Philadelphia - San Jose 2:3 v prodl. (0:0, 0:0, 2:2 - 0:1)

Branky: 42. a 47. J. van Riemsdyk - 48., 55. a 61. Hertl. Střely na branku: 31:47. Diváci: 15.608. Hvězdy zápasu: 1. Hertl (San Jose), 2. J. van Riemsdyk (Philadelphia), 3. A. Hill (San Jose).

Carolina - Florida 3:4 v prodl. (1:2, 1:1, 1:0 - 0:1)

Branky: 4. T. Teräväinen, 35. Skjei, 42. Jarvis - 18. a 21. Verhaeghe, 2. Huberdeau, 63. Duclair. Střely na branku: 27:36. Diváci: 18.680. Hvězdy zápasu: 1. Verhaeghe, 2. Duclair (oba Florida), 3. Lyon (Carolina).

Arizona - Nashville 2:4 (0:3, 0:0, 2:1)

Branky. 43. Keller, 51. Crouse - 1. Ekholm, 18. Trenin, 19. Jeannot, 48. Josi. Střely na branku: 40:29. Karel Vejmelka odchytal 56 minut a 37 sekund, inkasoval čtyři branky z 29 střel a úspěšnost zásahů měl 86,2 procenta. Diváci: 10.317. Hvězdy zápasu: 1. Josi, 2. Saros (oba Nashville), 3. Keller (Arizona).

Vegas - Chicago 1:2 (1:0, 0:2, 0:0)

Branky: 6. B. Hutton - 25. Khaira, 35. R. Stillman. Střely na branku: 31:21. Diváci: 18.367. Hvězdy zápasu: 1. B. Hutton (Vegas), 2. M.-A. Fleury (Chicago), 3. Lehner (Vegas).

Anaheim - NY Rangers 1:4 (0:0, 1:1, 0:3)

Branky. 32. Lundeström - 51. a 60. R. Lindgren. 34. Zibanejad, 42. Tinordi (Chytil). Střely na branku: 14:40. Diváci: 15.146. Hvězdy zápasu: 1. Zibanejad (NY Rangers), 2. T. Terry (Anaheim), 3. Kreider (NY Rangers).

Los Angeles - Detroit 4:0 (2:0, 1:0, 1:0)

Branky: 7. Danault, 10. Doughty, 37. A. Kempe, 58. T. Moore. Střely na branku: 42:21. Diváci: 17.321. Hvězdy zápasu: 1. Doughty, 2. D. Brown, 3. C. Petersen (všichni Los Angeles).

Tabulky NHL:

Východní konference,

Atlantická divize:

1. Florida 35 23 5 7 137:106 51 2. Tampa Bay 37 23 5 9 122:109 51 3. Toronto 33 22 3 8 112:83 47 4. Boston 31 18 2 11 92:81 38 5. Detroit 35 16 3 16 96:118 35 6. Buffalo 34 10 6 18 91:119 26 7. Ottawa 29 9 2 18 79:107 20 8. Montreal 34 7 4 23 73:123 18

Metropolitní divize:

1. Carolina 33 24 2 7 115:73 50 2. NY Rangers 36 23 4 9 106:91 50 3. Washington 36 20 9 7 122:97 49 4. Pittsburgh 34 20 5 9 112:89 45 5. Columbus 33 16 1 16 106:118 33 6. Philadelphia 35 13 7 15 90:119 33 7. New Jersey 36 14 5 17 105:126 33 8. NY Islanders 28 10 6 12 64:80 26

Západní konference,

Centrální divize:

1. Nashville 36 23 2 11 112:95 48 2. St. Louis 35 20 5 10 124:97 45 3. Colorado 31 21 2 8 135:101 44 4. Minnesota 33 21 2 10 122:102 44 5. Winnipeg 33 16 5 12 99:99 37 6. Dallas 31 17 2 12 91:92 36 7. Chicago 35 12 5 18 83:119 29 8. Arizona 33 7 3 23 72:128 17

Pacifická divize:

1. Vegas 38 23 1 14 135:113 47 2. Anaheim 37 18 7 12 112:103 43 3. Calgary 33 17 6 10 104:83 40 4. Los Angeles 35 17 5 13 97:93 39 5. San Jose 36 19 1 16 102:112 39 6. Edmonton 34 18 2 14 113:111 38 7. Vancouver 34 16 3 15 89:95 35 8. Seattle 33 10 4 19 92:122 24

Kanadské bodování NHL:

1. Draisaitl (Edmonton) 34 53 (26+27) 2. McDavid (Edmonton) 33 53 (19+34) 3. Ovečkin (Washington) 36 51 (24+27) 4. Huberdeau (Florida) 35 46 (13+33) 5. Kadri (Colorado) 28 44 (12+32) 6. Stamkos (Tampa Bay) 36 41 (16+25) 7. Rantanen (Colorado) 28 40 (16+24) 8. Kaprizov (Minnesota) 32 40 (14+26) 9. J. Gaudreau (Calgary) 33 38 (15+23) 10. Meier (San Jose) 31 38 (14+24) 37. Hertl (San Jose) 36 31 (20+11) 45. Palát (Tampa Bay) 37 29 (14+15) 83. Voráček (Columbus) 33 25 (1+24) 86. Pastrňák (Boston) 31 24 (11+13) 153. Nečas (Carolina) 31 19 (7+12) 200. Zacha (New Jersey) 33 16 (9+7) Střelci: 1. Draisaitl (Edmonton) 26 branek, 2. Ovečkin (Washington) 24, 3. Matthews (Toronto) 22, 4. DeBrincat (Chicago), Kreider (NY Rangers), T. Terry (Anaheim) všichni 21, 7. Hertl (San Jose) 20, 8. Connor (Winnipeg), McDavid (Edmonton) oba 19, 10. F. Forsberg (Nashville), Guentzel (Pittsburgh), Marchessault (Vegas), Mangiapane (Calgary) všichni 18, ...27. Palát (Tampa Bay) 14.