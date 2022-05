Hertl: Moc šancí jsme neměli, všechno hrajeme okolo a nic z toho

Tampere (Finsko) - Českým hokejistům na mistrovství světa ve Finsku zvlhnul na závěr základní skupiny střelecký prach. Zatímco v pondělí jim jediný gól stačil na výhru 1:0 nad Spojenými státy americkým, dnes proti domácímu Finsku se svěřenci Kariho Jalonena proti trenérovým krajanům neposadili a prohráli 0:3. Útočníkovi Tomáš Hertlovi chyběla v ofenzivě větší přímočarost a důraz před brankou. Češi ze třetího místa ve skupině A zamíří na čtvrteční čtvrtfinále do Helsinek proti Německu. Kdyby Finy porazili v základní hrací době, šli by na obhájce titulu Kanadu.

Finové i proti Česku ukázali precizní defenzivu. Za celou základní skupinu inkasovali ze sedmi zápasů jen pětkrát a v posledních třech utkáních nedostali žádný gól.

"Moc šancí jsme neměli. Trápíme se s tím většinu turnaje, jsme v útočném pásmu, klidně prostřídáme čtyři lajny, ale všechno hrajeme okolo a nic z toho. Musíme se víc tlačit do branky, jednoho hráče tam zaparkovat, víc střílet a posbírat nějaké takové góly. Potřebujeme taky udělat bordel kolem brány a mít dorážky," řekl Hertl.

Finský gólman Jussi Olkinuora si díky 24 úspěšným zákrokům připsal v pátém vystoupení na turnaji už čtvrtou nulu a má úžasný průměr 0,2 gólu na zápas a úspěšnost zákroků 99,03 procenta. Podle Hertla mu ale za jiných okolností mohli Češi čísla pokazit. "Málo se nutíme do střely. Když gólman teď puk vidí, chytne ho. Je na nás, abychom tam udělali pořádný dusno před ním," prohlásil Hertl.

"Bylo to hodně fyzické, navíc jsme hráli víc oslabení, než jsme chtěli. Musíme být ale lepší, připravit se na zápas, který následuje. Teď přijde to hlavní," uvedl Hertl. Ve čtvrtek čeká český tým boj o účast v semifinále a naději na ukončení čekání na medaili na velké mezinárodní akci od světového šampionátu v roce 2012 v Helsinkách a ve Stockholmu. Od té doby byli v semifinále na MS v letech 2014 v Minsku, 2015 v Praze a 2019 v Bratislavě a na olympijských hrách v Pchjongčchangu v roce 2018.

Němci ze sedmi zápasů na turnaji podlehli jen Kanadě (3:5) a Švýcarsku (3:4 po samostatných nájezdech). "Hrají hodně fyzický hokej a mají tam pár top hráčů, třeba Seidera nebo brankáře Grubauera. Věřím, že když budeme hrát, jak jsme předvedli v našich lepších zápasech, zvládneme to. Potřebujeme na ně hned od začátku vletět, na nic nečekat. Kolikrát jsme tady čekali, co udělá soupeř. My musíme hrát už tak, ať se nám podřizuje soupeř, být agresivnější," podotkla opora San Jose.

Před zápasem s Finy oba týmy měly jasno, jak jsou postupové karty rozdané. "Věděli jsme, jak to vedle vypadá, ale současně se snažíte na to nemyslet. Jdete hrát hokej, poslední zápas ve skupině, chcete se naladit co nejlépe," prohlásil Hertl. I kdyby Češi tým Suomi porazili, stěhovali by se z 2. místa do Helsinek, protože Finové by i ze třetí pozice zůstali v hlavním dějišti.

Přejezd do 180 kilometrů vzdálených Helsinek nepovažuje Hertl za problém. "Na to se vymlouvat nebudeme, tak to je. Potřebujeme zregenerovat, nachystat se a není se na co šetřit. Každý se musí už vydat. I když vám to třeba nejde, potřebujete dohrát hráče, zblokovat střelu, táhnout za jeden provaz," dodal Hertl.