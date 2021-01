Hertl k systému NHL: Tolikrát nehrajete se soupeři ani v play off

Glendale (USA) - Hokejový útočník Tomáš Hertl ze San Jose vyhlíží dnešní start NHL s očekáváním, co přinese nové rozdělení divizí a pozměněný program základní části. Sedmadvacetiletý pražský rodák ale věří, že Sharks se s neobvyklými okolnostmi vypořádají a přes velmi nepovedenou minulou sezonu se jeho tým přihlásí zpět k elitě soutěže.

Výrazné zásahy do zavedených kolejí si vyžádala přetrvávající koronavirová krize. Přeskupení divizí byla nutnost i kvůli cestovním restrikcím mezi USA a Kanadou. Soupeři Sharks v Západní divizi budou Anaheim, Arizona, Colorado, Los Angeles, Minnesota, St. Louis a Vegas. Každý tým čeká v dlouhodobé fázi 56 utkání.

"Určitě to bude jiné a zajímavé. Člověk byl zvyklý, že hrál všude, ale teď tam je sedm týmů, s nimiž budeme hrát osmkrát. Tolikrát nehrajete s těmi týmy ani v play off... Je to relativně krátká sezona, ale zápasů bude pořád hodně," řekl v on-line rozhovoru s novináři Hertl z dočasného působiště týmu v Glendale v Arizoně.

"Nebude to ale úplně špatné, řadě kluků se to zamlouvá a přirovnávali to k baseballu. Baseballisti někam jedou, hrají tam tři zápasy na stejném místě, plno kluků říkalo, že by to ani do budoucna nebylo špatné, když by ubylo cestování a člověk nelítal furt sem a tam," dodal Hertl.

Vytvoří se podle jeho odhadu i větší rivalita se všemi týmy v divizi. "Nebude to jen o té (rivalitě), kterou máme s Vegas a Los Angeles. Když budeme hrát osmkrát s Coloradem nebo St. Louis... Myslím, že ty zápasy budou vyhrocenější, budou nabité a intenzivní, mohly by určitě bavit," předpověděl Hertl.

Je přesvědčený, že tým má stále velkou sílu. "Když se člověk podívá do médií, nikdo nám už moc nevěří, že bychom se měli dostat do play off. Ale já si myslím, že síla týmu je pořád velká, a když budeme všichni zdraví, že se dostaneme do play off. A i tam pak můžeme dojít hodně daleko, když budou chytat kvalitní gólmani, které máme. V útoku máme pár šikovných mladých hráčů, taky dva obránce, kteří vyhráli Norris Trophy. Pokud budeme tahat za jeden provaz a nikdo se nebude koukat, kdo má kolik gólů a bodů, může to být dobré," věřil Hertl.

Ke zkušenému brankáři Martinu Jonesovi přibyl mezi posilami další ostřílený třicátník Devan Dubnyk. "V bráně je ohromný, není tam moc prostoru... Máme dva vysoké gólmany a je super, že máme i druhého takhle kvalitního gólmana. Nemáme hlavní jedničku, 'Jonesy' to taky neměl jednoduché minulou sezonu. Oba budou určitě bojovat co nejlépe, a ať bude v brance zrovna kdokoliv, budeme vědět, že v bráně máme jistotu, což je hrozně důležité. Ta konkurence bude dobrá, protože nikdo nechce být tím druhým a jen čekat, až jednička zaváhá," podotkl Hertl.

Moc rád je také za to, že v týmu je zpět jednačtyřicetiletý útočník Patrick Marleau, který může navíc za příznivé konstelace pokořit Gordieho Howea a stát se hráčem s nejvíce odehranými zápasy v základní části NHL.

"Doufám, že budu na ledě u toho," přál si Hertl. "Chtěl bych, aby se sezona dohrála, jak je naplánované. Věřím, že to při těch opatřeních vše dobře dopadne. Patrick je super kluk, hodnej a skromnej. Kdyby člověk přišel do kabiny a neznal ho, neřekli byste, že má tolik zápasů na kontě. Nikdy si na to nehrál, že má 500 gólů v NHL nebo tak. Strašně na sobě dře. V posilovně zvedá skoro nejvíc ze všech, pořád se chce učit i v jeho letech, snaží se najít něco nového. Jeho oddanost hokeji je neskutečná. V kariéře mi určitě moc pomohl," řekl Hertl.

Sám hájí barvy Sharks od vstupu na scénu NHL. Smlouvu má ještě na dvě sezony. A nerad by měnil. "Jsem tady doma. Je to takový sen, že by člověk odehrál celou kariéru v jednom týmu, ale člověk nikdy neví, co přijde a jaká situace v týmu bude. Neumím si to představit, že bych šel jinam, ale... Každý hráč chce vyhrát Stanley Cup. A kdyby tu nebyla třeba šance vyhrát, kdo ví. Chci teď být hlavně zdravý," uvedl Hertl.

A výhled pražského rodáka do sezony, co se týká hlavních favoritů? "Colorado má podle mého názoru výborný tým, také Vegas, z druhé strany čekám Boston, přestože přišli v obraně o Kruga a Cháru, klidně může jít daleko zase Tampa; sice bude chybět Kučerov, ale zase se vrátí Stamkos. Ale těžko říct, jak to bude, ta sezona bude celkově jiná," řekl Hertl.