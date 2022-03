Hertl: Jsem hrozně spokojený, jak vše dopadlo, ale také rád, že už je to za mnou

San Jose (USA) - Hokejista Tomáš Hertl je nadšený, že jeho domovem v NHL zůstane díky nové smlouvě na dlouhou dobu San Jose. Zároveň je pro něho úleva, že má všechna jednání za sebou. Podpisem osmiletého kontraktu s celkovým příjmem 65,1 milionu dolarů pro něho skončilo období nejistoty a je rád, že už se zase může plně soustředit výhradně na hokej.

Hertl, jenž se zařadil mezi hlavní lídry týmu, se mohl stát po sezoně nechráněným volným hráčem. Měl by tím pádem možnost vybírat si z nabídek všech klubů. S předstihem ale nakonec ukončil déle trvávající spekulace o možné výměně či odchodu jinam.

"Jsem samozřejmě hrozně moc spokojený a rád, že to takhle dopadlo a mohu být na dalších osm let Žralokem. Osm let je dlouhá smlouva. Sám bych to nečekal, že podepíšu tak dlouhý kontrakt. Tím to ale nekončí. Chci ukázat, že mohu být ještě lepší a ještě více pomoct, abychom vrátili San Jose do play off. Je čest být v tomto týmu tak dlouho a hrozně si toho vážím," uvedl Hertl v nahrávce poskytnuté agenturou Sport Invest, jež ho zastupuje.

Stejně tak je ale rád, že už nechá za sebou období spekulací, které v poslední době ještě sílily. Místo možné výměny a řešení odchodu do jiného klubu má nyní o budoucnosti zcela jasno.

"Nebudu lhát, měl jsem to v hlavě hodně. Hodně se o tom mluvilo a za ty poslední měsíce toho bylo docela hodně. Moje jméno bylo, kdekoliv jsem se podíval, také se mě na to ptali novináři... Přemýšlel jsem o všem možném. Do poslední chvíle jsem nevěděl přesně, co a jak bude," přiznal Hertl.

"Lhal bych, kdybych tvrdil, že jsem to pokaždé hodil za hlavu. I když člověk nechtěl, tak mu to vrtalo hlavou. Teď už můžu ale v klidu spát a soustředit se jen na hokej, abych byl tím lídrem, jakým San Jose chce, abych byl. A jakým chci být i já sám," prohlásil Hertl.

S agenty, kteří ho zastupují, probíral všechny možnosti. Stejně tak řešil nelehkou situaci i s rodinou a starším bratrem Jaroslavem, bývalým obráncem.

"Nevěděl jsem, co se může stát, jak moc mě Sharks budou chtít a s čím přijdou. Napadalo mě, zda se třeba nebudou chtít vydat jiným směrem. Člověk to měl určitě v hlavě, ale po rozhovorech s klubem to vyznělo všechno dobře. Ze začátku sezony se to neřešilo, spíš až poslední dobou. Hodně jsme se bavili a oni chtěli, abych zůstal. Jsem hrozně rád, že to nakonec takhle dopadlo," konstatoval Hertl.

Právě rozhovory, které vedl se zástupci klubu, sehrály podle všeho důležitou roli při jeho rozhodování. "Mluvili jsme o všem okolo. Probírali jsme toho hodně ohledně toho, jak dostat San Jose zase mezi top týmy. Majitel nechce dělat nějakou velkou přestavbu týmu, i když je mu jasné, že se musí něco trochu obměnit. Ta cesta není jednoduchá a člověk chce, aby to bylo co nejdřív, ale ta vidina tam určitě je, abychom dostali Sharks zase nahoru."

Zůstal i přesto, že ho mohla lákat vidina odchodu do papírově silnějšího týmu s možností dosáhnout na zisk Stanley Cupu. Dočká se ho v Sharks? "Je to hrozně těžké říct. K zisku Stanley Cupu potřebujete štěstí. Můžete jít do týmu, který hned vypadne. A člověk neví, zda by ho chtěli jen na play off, nebo by s ním pak podepsali další smlouvu. I v tomhle ohledu to rozhodování bylo těžké," netajil Hertl.

"Poslední roky v San Jose nebyly samozřejmě úplně růžové, ale myslím, že tahle sezona je lepší než ty předtím. Porazili jsme i spoustu špičkových týmů. A věřím, že když se přidá pár důležitých článků, co tu chybí, může se to zase celé otočit. Věřím, že nemáme daleko k tomu, abychom se zase vrátili do play off. Je k tomu ale potřeba i trocha štěstí a my jsme se za poslední roky museli potýkat s řadou překážek," řekl.

Dohodou se současným zaměstnavatelem potěšil i manželku Anetu. "I když jsme byli připravení i na případnou změnu, jsem rád i kvůli rodině, že zůstáváme na stejném místě. Máme malého syna (Tobiase), v budoucnu se třeba povede i druhé dítě. Máme tu spoustu kamarádů i mimo hokej a je to super prostředí pro rodinný život," řekl Hertl.