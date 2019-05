Hertl hrál celé play off NHL s rozdrceným malíčkem

Praha - Lehký otřes mozku vyřadil na konci play off NHL ze hry oporu San Jose Tomáše Hertla. Sharks bez jednoho z klíčových hráčů nezvládli šestý zápas finále Západní konference a sezona pro ně skončila. Pětadvacetiletý útočník navíc celé play off absolvoval s poraněnou rukou.

"Poslední trénink před play off mu rozdrtili malíček, takže hrál celé play off pod injekcemi. Bez toho nemohl ani držet hokejku," prozradil hráčův zástupce Robert Spálenka ze společnosti Sport Invest.

I tak ale Hertl dokázal nasbírat v 19 zápasech 15 bodů a byl s deseti góly druhým nejlepším střelcem San Jose v play off. "Klobouk dolů, co s tím předvedl. I s tímto handicapm musel hrát všechna vhazování," podotkl Spálenka.

Otřes mozku po nepotrestaném faulu Ivana Barbaševa v pátém zápase semifinále play off proti St. Louis ale pro Hertla znamenal konec sezony. Sharks pak nedokázali bez českého útočníka odvrátit vyřazení.

"Každý hráč chce vyhrát a dělá pro to maximum. A když je člověk takhle blízko, tak ho to strašně mrzí. Tomáš je ještě mladý a má strašně let před sebou. Věřím, že jednou pohár zvedne," uvedl Spálenka.

Odchovanec pražské Slavie uzavřel před rokem se San Jose lukrativní čtyřletou smlouvu, která mu zajišťuje celkový příjem 22,5 milionu dolarů. Hned v prvním roce se mu dařilo, v základní části nasbíral 74 bodů a vytvořil si nové sezonní maximum. Stejně jako poté v play off.

"Nejsem překvapený. Tomáš byl hodně zbržděný vážnými zraněními, která měl. Myslím si, že tam, kde je dnes, mohl být už před rokem a půl nebo před dvěma, kdyby byl zdravý. To jsou ale kdyby. I zástupci San Jose říkali, že hráči běžně trvá rok, rok a půl než se z vážných zranění dostane do optimální pohody. U Tomáše se to podařilo dříve, ale stejně nějaký čas ztratil. Věřím, že se bude pořád zlepšovat," řekl Spálenka.