Hertl gólem nastartoval San Jose, Zacha s Pastrňákem asistovali u výhry Bostonu

New York - Pavel Zacha dvěma asistencemi pomohl hokejistům Bostonu k výhře nad New York Islanders. Na vítězství Bruins 4:3 po samostatných nájezdech se nahrávkou a rozhodující trefou v závěrečném rozstřelu podílel také David Pastrňák. Jediným českým střelcem v bohatém úterním programu NHL byl Tomáš Hertl, jenž po asistenci Radima Šimka otevřel skóre duelu s Arizonou a přispěl k výhře San Jose 3:2.

Fotogalerie

Jako první z Čechů se v zápase Bostonu s Islanders prosadil Pastrňák. Jake DeBrusk v sedmé minutě tečoval jeho přesilovkové nahození a poslal Bruins do vedení. Pastrňák se do statistik zapsal pošesté za sebou a s 39 body se drží v elitní desítce ligové produktivity.

Zacha svou první nahrávku v zápase zaznamenal o 19 sekund později, když v obranném pásmu rozjel akci, na jejímž konci si srazil puk do vlastní branky Josh Bailey. Útočník Islanders svou nešťastnou teč napravil gólem a asistencí a významnou měrou se podílel na vyrovnání na 2:2.

Boston si vzal vedení zpět v 39. minutě. Trojice hráčů Bruins se v oslabení zapojila do rychlého protiútoku a po ose DeBrusk, Zacha, Derek Forbot se puk dostal až za záda gólmana Semjona Varlamova. "Byla to pěkná akce, ale bez Derekova doplnění by neměla šanci na úspěch. Krásně celou situaci dobruslil a vytvořil přečíslení tři na dva. Já jsem zahlédl, že je volný, a jen jsem mu posunul puk do střelecké pozice," řekl novinářům Zacha.

Islanders zásluhou Caseyho Cizikase srovnali a poslali zápas do prodloužení. V tom branka nepadla a rozhodující nájezdy pak patřily Bruins. Bod navíc Bostonu zařídil rychlou forhendovou kličkou Pastrňák.

V duelu San Jose s Arizonou se na gól čekalo jen necelé čtyři minuty. V čase 3:50 Hertl tečoval Šimkovu ránu od modré čáry a poprvé v zápase překonal krajana Karla Vejmelku. Odchovanec pražské Slavie se trefil podesáté v ročníku a s 30 body je druhým nejproduktivnějším Čechem v lize. Šimek zaznamenal první asistenci v sezoně a rozšířil svou sbírku na dva body (1+1).

Uběhlo pouze 62 sekund a Vejmelka inkasoval podruhé. Vyraženou ránu Erika Karlssona si před brankou našel nehlídaný Nick Bonino a zvýšil na 2:0. V dalším průběhu zápasu český brankář inkasoval už jen jednou a 30 zásahy živil naději Arizony na bodový zisk. Coyotes však vyrovnat nedokázali, snížili jen na 2:3 a po dvou výhrách vyšli naprázdno. Sharks uspěli podruhé za sebou.

Druhou výhru za sebou vybojovalo také Colorado, které porazilo Philadelphii 3:2. Pavel Francouz se na výhře Avalanche podílel 26 zákroky a stejně jako v sobotu proti St. Louis zakončil zápas s úspěšností přesahující 92 procent. Český gólman si vylepšil sezonní bilanci na čtyři výhry a pět porážek.

Nepovedený večer má naopak za sebou brankář Anaheimu Lukáš Dostál. Těsně po polovině zápasu s Torontem nahradil za stavu 0:2 Johna Gibsona a ve zbytku utkání inkasoval pět branek z 15 střel. Dvěma asistencemi se na jednoznačné výhře Maple Leafs 7:0 podílel útočník Mitchell Marner, jenž bodoval ve 23. zápase v řadě.

Nedařilo se ani brankáři Chicaga Petru Mrázkovi. Třicetiletý rodák z Ostravy obdržel od Washingtonu sedm branek z 30 střel a z pohledu čísel odchytal nejhorší zápas v sezoně. Třikrát ho překonal Alexandr Ovečkin, jenž jako třetí hráč v historii NHL vstřelil 800 gólů.

Sedmatřicetiletý Rus se zařadil po bok legendárních kanadských útočníků Waynea Gretzkého a Gordieho Howea. K vyrovnání Howea (801) Ovečkinovi schází už jen jeden gól, na Gretzkého rekord zatím rodák z Moskvy hledí z dálky. Věhlasný "The Great One" v kariéře nastřádal 894 tref.

"Je to ta nejlepší společnost, jakou si jako malý hokejista dokážete představit. Je mi obrovskou ctí být spojený se jmény, jako je Howe a Gretzky. Osm set je krásné číslo, ale bez podpory rodiny, fanoušků, spoluhráčů a celého klubu bych na něj nikdy nedosáhl," řekl po překonání historického milníku Ovečkin.

Statistika úterních zápasů NHL:

Boston - NY Islanders 4:3 po sam. nájezdech (2:1, 1:1, 0:1 - 0:0)

Branky: 7. a 8. DeBrusk (na první Pastrňák, na duhou Zacha), 39. Forbort (Zacha), rozhodující sam. nájezd Pastrňák - 11. Bailey, 32. Dobson, 45. Cizikas. Střely na branku: 33:26. Diváci: 17.850. Hvězdy zápasu: 1. DeBrusk, 2. Zacha (oba Boston), 3. Dobson (NY Islanders).

Buffalo - Los Angeles 6:0 (0:0, 0:0, 6:0)

Branky: 42. a 57. T. Thompson, 50. V. Olofsson, 51. Peterka, 55. Tuch, 59. Krebs. Střely na branku: 31:40. Diváci: 12.873. Hvězdy zápasu: 1. C. Anderson, 2. Z. Thompson, 3. Cozens (všichni Buffalo).

Toronto - Anaheim 7:0 (2:0, 2:0, 3:0)

Branky: 2. a 43. Kerfoot, 9. Tavares, 33. Brodie, 37. Bunting, 46. Engvall, 59. Joey Anderson. Střely na branku: 42:28. Lukáš Dostál odchytal za Anaheim 29 minut a 12 sekund, inkasoval pět branek z 15 střel a úspěšnost zákroků měl 66,7 procenta. Diváci: 18.477. Hvězdy zápasu: 1. Samsonov, 2. Kerfoot, 3. Timmins (všichni Toronto).

Tampa Bay - Seattle 6:2 (2:1, 3:0, 1:1)

Branky: 2. Cole, 8. Černák, 33. Perry, 34. Point, 36. Colton, 46. Stamkos - 19. McCann, 60. Donato. Střely na branku: 30:38. Diváci: 19.092. Hvězdy zápasu: 1. Kučerov, 2. Point, 3. Sergačjov (všichni Tampa Bay).

Florida - Columbus 4:0 (1:0, 2:0, 1:0)

Branky: 10. Montour, 24. M. Tkachuk, 40. Barkov, 59. Reinhart. Střely na branku: 27:22. Diváci: 15.819. Hvězdy zápasu: 1. Bobrovskij, 2. M. Tkachuk, 3. Barkov (všichni Florida).

Detroit - Carolina 0:1 (0:1, 0:0, 0:0)

Branka: 18. Skjei. Střely na branku: 27:27. Diváci: 19.515. Hvězdy zápasu: 1. Kočetkov (Carolina), 2. Husso (Detroit), 3. Skjei (Carolina).

Nashville - Edmonton 3:6 (1:3, 2:2, 0:1)

Branky: 2. Glass, 24. R. Johansen, 30. Fabbro - 9., 15. a 58. Hyman, 20. a 25. Draisaitl, 39. McDavid. Střely na branku: 32:37. Diváci: 17.159. Hvězdy zápasu: 1. Draisaitl, 2. McDavid, 3. Hyman (všichni Edmonton).

Winnipeg - Vegas 5:6 (1:2, 2:1, 2:3)

Branky: 10., 41. a 60. Scheifele, 32. Barron, 37. Gagner - 20. a 36. Mark Stone, 50. a 58. Marchessault, 12. Miromanov, 59. W. Karlsson. Střely na branku: 34:33: Diváci: 13.102. Hvězdy zápasu: 1. Marchessault (Vegas), 2. Scheifele (Winnipeg), 3. Mark Stone (Vegas).

Chicago - Washington 3:7 (1:2, 1:2, 1:3)

Branky: 19. T. Johnson, 32. J. Toews, 59. Domi - 1., 9. a 47. Ovečkin, 25. T. van Riemsdyk, 38. Dowd, 49. Mantha, 60. Orlov. Střely na branku: 29:30. Petr Mrázek odchytal za Chicago celý zápas, inkasoval sedm branek z 30 střel a úspěšnost zákroků měl 76,7 procenta. Diváci: 16.181. Hvězdy zápasu: 1. Ovečkin, 2. Sheary, 3. Mantha (všichni Washington).

Colorado - Philadelphia 3:2 (0:1, 2:0, 1:1)

Branky: 30. D. Toews, 36. Lehkonen, 52. Compher - 13. York, 57. J. van Riemsdyk. Střely na branku: 25:28. Pavel Francouz za Colorado odchytal celý zápas, inkasoval dvě branky z 28 střel a úspěšnost zásahů měl 92,9 procenta. Diváci: 18.082. Hvězdy zápasu: 1. Lehkonen, 2. Compher (oba Colorado), 3. York (Philadelphia).

New Jersey - Dallas 1:4 (0:0, 1:2, 0:2)

Branky: 28. Wood - 27. Dellandrea, 40. Hintz, 59. Lindell, 60. Marchment. Střely na branku: 36:32. Diváci: 13.114. Hvězdy zápasu: 1. Wedgewood (Dallas), 2. Schmid (New Jersey), 3. Hintz (Dallas).

San Jose - Arizona 3:2 (2:1, 1:0, 0:1)

Branky: 4. Hertl (Šimek), 5. Bonino, 29. Sturm - 19. Crouse, 43. Bjugstad. Střely na branku: 33:22. Karel Vejmelka odchytal za Arizonu 57 minut a 41 sekund, inkasoval 3 branky z 33 střel a úspěšnost zákroků měl 90,9 procenta. Diváci: 10.462. Hvězdy zápasu: 1. Bonino, 2. Harrington, 3. Šimek (všichni San Jose).

Tabulka NHL:

Východní konference,

Atlantická divize:

1. Boston 28 23 1 4 110:61 47 2. Toronto 30 19 6 5 100:70 44 3. Tampa Bay 28 18 1 9 101:84 37 4. Detroit 28 13 6 9 84:87 32 5. Florida 30 14 4 12 102:98 32 6. Montreal 28 14 2 12 84:97 30 7. Buffalo 29 13 2 14 115:103 28 8. Ottawa 28 12 2 14 86:89 26

Metropolitní divize:

1. New Jersey 29 21 2 6 104:71 44 2. Carolina 28 16 6 6 81:73 38 3. Pittsburgh 29 17 4 8 102:84 38 4. NY Islanders 30 17 1 12 95:84 35 5. NY Rangers 30 15 5 10 93:85 35 6. Washington 31 15 4 12 94:92 34 7. Philadelphia 30 9 7 14 72:99 25 8. Columbus 28 10 2 16 80:115 22

Západní konference,

Centrální divize:

1. Dallas 30 17 5 8 110:84 39 2. Winnipeg 28 18 1 9 94:75 37 3. Colorado 27 15 2 10 85:76 32 4. Minnesota 28 15 2 11 88:85 32 5. Nashville 27 12 3 12 70:85 27 6. St. Louis 29 13 1 15 85:108 27 7. Arizona 27 9 4 14 74:99 22 8. Chicago 27 7 4 16 65:101 18

Pacifická divize:

1. Vegas 31 21 1 9 104:85 43 2. Seattle 28 16 3 9 98:91 35 3. Los Angeles 32 15 5 12 106:118 35 4. Edmonton 30 17 0 13 109:102 34 5. Calgary 29 13 5 11 87:89 31 6. Vancouver 28 12 3 13 97:109 27 7. San Jose 31 10 5 16 96:112 25 8. Anaheim 30 7 3 20 70:130 17