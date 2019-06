Hertl: Druhé místo je krásné, ale samozřejmě chci jednou vyhrát

Praha - Podruhé skončil útočník Tomáš Hertl v tradiční anketě Zlatá hokejka těsně pod vrcholem. Zatímco v roce 2016 byl nad ním v pořadí nejlepších českých hokejistů jen velikán Jaromír Jágr, letos ho předčil David Pastrňák. Tomu se jako teprve druhému právě po Jágrovi podařilo zvítězit třikrát po sobě. Hertl věří, že i on sám se jednou dočká, ale váží si už jen umístění ve finálové desítce.

"Druhé místo je určitě krásné. Jsem rád, že se v takové konkurenci člověk dostane do té desítky. Hrozně si toho vážím, že tady můžu vůbec být a že jsem se dokonce dostal do top tři. Samozřejmě bych to chtěl jednou vyhrát a ta motivace tam je, abych toho jednou dosáhl. Bylo by to určitě hezké. 'Pasta' to do dalších let určitě nebude mít jednoduché, protože já ani třeba Kuba Voráček nechceme být pořád druzí třetí," prohlásil Hertl.

Za sebou má v NHL životní sezonu. V 77 zápasech základní části nasbíral 74 bodů díky 35 gólům a 39 asistencím. V play off přidal v 19 zápasech deset gólů a pět nahrávek. V bitvách o Stanley Cup byl celkově čtvrtý mezi střelci. "Jsem rád za sezonu, jak jsem ji odehrál, a doufám, že to alespoň napodobím. Nejlépe, kdyby to bylo ještě lepší. Já si hlavně přeju, aby se nám dařilo všem a dělali jsme v NHL dobré jméno. Budu rád, když se zase podívám za rok do té desítky," uvedl pětadvacetiletý Hertl.

Ocenil stabilní výkony, jaké podávají v NHL Jakub Voráček s Davidem Krejčím, které nechal za sebou na třetí a čtvrté příčce. "Moje sezona byla teď trochu výjimečná po těch předchozích. Ukázal jsem, že můžu bodovat. V dalších letech budu chtít dokázat, že to zvládnu znova. Chci na tom rozhodně zapracovat, aby to nebylo jen o jedné sezoně. 'Voras' nebo 'Krejča' to prokazují pomalu už deset let a nikdy nechybí mezi tou první desítkou. Já chci to samé - být pro tým platný každý rok, aby to nebylo jen nahoru dolů," řekl Hertl.

Slova chvály a uznání měl i pro vítěze ankety Pastrňáka. "Ukázal, že je to rozený střelec. Pravidelně dává góly v NHL a bude je dávat dál, má to v krvi. Je v lajně, která rozhoduje zápasy, a je super, že dělá jméno nejen sobě, ale i celému českému hokeji," připomněl Hertl.

"Nebýt zranění, mohl těch gólů dát ještě víc. Když bude takhle pokračovat, tak si myslím, že se může stát tím, kdo po dlouhé době z českých hokejistů tu padesátku zase překoná. Je hezké vidět, že může být jedním z nejlepších střelců NHL," dodal Hertl.

Nechybělo mnoho, aby oba soupeřili o Stanleyův pohár v poslední sérii sezony. "Kluci měli s Bruins blízko k tomu, aby vyhráli Stanley Cup. Myslím, že i proto si ocenění zaslouží víc. Věřil jsem, že se utkáme spolu ve finále a jeden z nás přiveze Stanley Cup do Česka po Vráničovi (Jakub Vrána) a Kempesovi (Michal Kempný), ale bohužel to nevyšlo, oběma nám tu možnost sebralo St. Louis," litoval Hertl.

Při vyhlášení si na pódiu zkusil i svatbu. "To mě hodně překvapilo," přiznal Hertl, jenž loni v červnu požádal o ruku svou přítelkyni Anetu Netolickou a dnes je na pódiu nanečisto oddal hokejový komentátor Michal Dusík. "Snoubenka ještě nemůže mluvit teď, protože z toho byla hodně vyjukaná a netušila, že půjde na pódium, ani jeden z nás jsme to nečekali. Ale až to bude naostro, tak to bude ještě něco jiného. A asi tam nebude tolik lidí, budeme mít něco menšího," nastínil Hertl.

Na tohle léto má ale svatbu opravdu naplánovanou. "Měl bych to opravdu stihnout a mé zpoždění s tím 'do roka a do dne' nebude tak velké," pousmál se pražský rodák. "Možná mi tohle pomohlo, že třeba nebudu tak nervózní. Tady to bylo i v televizi a hodně nečekané, ale i tak nějaká nervozita určitě bude," doplnil Hertl.