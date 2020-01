Hertl dal gól, ale zranil se, Rittich vychytal v nájezdech výhru

New York - Útočník Tomáš Hertl skóroval v NHL téměř po měsíci, ale nezabránil porážce hokejistů San Jose 2:5 s Vancouverem. Odchovanec pražské Slavie později odstoupil ze zápasu po srážce s Christopherem Tanevem, klub rozsah jeho zranění ještě neupřesnil. Brankář David Rittich dovedl Calgary na ledě Edmontonu k výhře 4:3 po samostatných nájezdech. Kryl 31 střel a v rozstřelu ho nepřekonal žádný ze tří domácích hráčů.

Hertl otevřel v páté minutě skóre pohotovou dorážkou z pravého kruhu. Český útočník, který na Utkání hvězd skóroval celkem pětkrát, se v dresu San Jose prosadil po devíti zápasech bez gólu. Utkání pro něj ale skončilo už v úvodní třetině. Po vlastní střele se dostal za branku a Tanev, který předtím upadl, ho v pokleku přitlačil bokem na mantinel. Pražský rodák zamířil bez cizí pomoci do šatny a ještě během televizní přestávky zkoušel, zda by se mohl vrátit, ale poté definitivně odstoupil.

"Nabouralo to rotaci i chemii našich řad, když se Tommy Hertl zranil. Změnil se tím i trochu průběh zápasu," prohlásil trenér San Jose Bob Bougher. Jeho svěřenci šli do třetí třetiny za vedení 2:1, ale soupeř v rozmezí od 43. do 48. minuty otočil na 4:2.

Rittich si vylepšil bilanci v rozstřelu v této sezoně na 6:0. Český gólman v poslední sérii odhadl záměr Leona Draisaitla a vypíchl mu puk hokejkou, kterou pak na oslavu vítězství vyhodil do vzduchu. Rittich měl ale v rozstřelu i štěstí. Pokusy Ryana Nugenta Hopkinse i Connora McDavida zastavila tyč.

"Všichni tři jsou opravdu dobrými hráči, dva z nich (McDavid a Draisaitl) vedou produktivitu soutěže. Je úžasné, že nedali gól. Ale u prvních dvou mi pomohla tyčka, jen jsem se otočil a naštěstí to neprošlo do branky. U třetího jsem se rozhodl vypíchnout mu puk a zafungovalo to," uvedl Rittich. V úvodní třetině za stavu 1:0 navíc chytil McDavidovo úchvatné sólo. "Vždy se snažím co nejvíce pomoci hráčům, abychom vyhráli," prohlásil.

Alexandr Ovečkin se 693. gólem v soutěži osamostatnil na devátém místě v historické tabulce střelců NHL, ale s Washingtonem podlehl Nashvillu 4:5. Ruský útočník má na kontě v sezoně 35 branek a v historické tabulce střelců ho dělí jedna trefa od osmého Marka Messiera. Na desátou příčku odsunul Steva Yzermana.

"Je to krásná společnost," řekl Ovečkin. Při rozbruslení před utkáním měl na sobě dres s číslem 24 na počest basketbalisty Kobeho Bryanta, který v neděli zahynul při havárii vrtulníku. "Byla to legenda, skvělý člověk a jeden z nejlepších sportovců všech dob. Chtěl jsem uctít jeho památku," vysvětlil.

Zápas ve Washingtonu nabídl řadu kuriózních momentů, díky kterým domácí celek nejdříve otočil z 1:3 na 4:3. Vše odstartoval gólman Juuse Saros, když za brankou nezkrotil nahozený puk, který se odrazil přímo k Ovečkinovi. Ruský útočník gólem do prázdné branky snížil. Poté si Nashville dal vlastní gól. Nick Bonino při rozehrávce zazmatkoval a překonal překvapeného Sarose. Zanedlouho vstřelil čtvrtý gól Tom Wilson.

Tampa Bay otočila v Los Angeles skóre z 0:2 a zvítězila 4:2. Obrat odstartoval Ondřej Palát, po jehož pasu skóroval v přečíslení dva na jednoho do prázdné branky Tyler Johnson. Dvěma góly podpořil výhru Steven Stamkos.

Pěknou přihrávkou se blýskl i Ondřej Kaše, když z otočky poslal puk před branku osamocenému Adamu Henriquemu. I díky jejich akci Anaheim porazil Arizonu 4:2

Po dobré práci Radka Faksy snížil Dallas v utkání s Torontem ve 40. minutě na 2:3, ale nakonec prohrál 3:5. Český hráč vybojoval v útočném pásmu puk a přihrál ho od pravého mantinelu přes několik hokejek bránících hráčů do levého kruhu skórujícímu Alexandru Radulovovi. Na druhé straně se prosadil Auston Matthews, který si připsal 36. zásah v sezoně a na vedoucího Davida Pastrňáka mu v tabulce střelců chybí už jen gól. Za oběma je v závěsu Ovečkin.

Statistika středečních zápasů NHL:

--------

Washington - Nashville 4:5 (2:3, 2:0, 0:2)

Branky: 10. a 27. Pánik, 17. Ovečkin, 32. T. Wilson - 11. Tinordi, 13. Mikael Granlund, 17. Grimaldi, 43. Johansen, 56. Y. Weber. Střely na branku: 33:24. Diváci: 18.573. Hvězdy zápasu: 1. Johansen, 2. Y. Weber (oba Nashville), 3. Pánik (Washington).

Dallas - Toronto 3:5 (1:1, 1:2, 1:2)

Branky: 40. a 47. Radulov (na první Faksa), 18. Gurjanov - 13. Matthews, 25. Hyman, 32. Barrie, 44. W. Nylander, 60. A. Johnsson. Střely na branku: 34:34. Diváci: 18.532. Hvězdy zápasu: 1. Marner, 2. Matthews (oba Toronto), 3. Radulov (Dallas).

Anaheim - Arizona 4:2 (2:1, 2:1, 0:0)

Branky: 6. a 17. Henrique (na druhou O. Kaše), 26. H. Lindholm, 40. Rowney - 8. Hinostroza, 37. Crouse. Střely na branku: 32:27. Diváci: 16.730. Hvězdy zápasu: 1. Henrique, 2. H. Lindholm, 3. Gibson (všichni Anaheim).

Edmonton - Calgary 3:4 po sam. nájezdech (0:1, 2:2, 1:0 - 0:0)

Branky: 26. Yamamoto, 35. Chiasson, 52. Benning - 34. a 40. Mangiapane, 2. E. Lindholm, rozhodující sam. nájezd Monahan. Střely na branku: 34:28. Rittich odchytal za Calgary celé utkání, inkasoval tři branky z 34 střel a úspěšnost zásahů měl 91,18 procent. Diváci: 18.347. Hvězdy zápasu: 1. Draisaitl (Edmonton), 2. Mangiapane (Calgary), 3. Benning (Edmonton).

Los Angeles - Tampa Bay 2:4 (1:0, 1:2, 0:2)

Branky: 7. Toffoli, 22. Iafallo - 32. a 60. Stamkos, 26. T. Johnson (Palát), 45. Černák. Střely na branku: 34:24. Diváci: 18.230. Hvězdy zápasu: 1. Stamkos, 2. Černák (oba Tampa Bay), 3. Martinez (Los Angeles).

San Jose - Vancouver 2:5 (1:1, 1:0, 0:4)

Branky: 5. Hertl, 26. Burns - 12. Q. Hughes, 43. T. Myers, 47. Virtanen, 48. Sutter, 59. Pearson. Střely na branku: 40:25. Diváci: 16.024. Hvězdy zápasu: 1. Markström, 2. Q. Hughes, 3. J. T. Miller (všichni Vancouver).

Tabulka NHL:

--------

Východní konference,

Atlantická divize:

1. Boston 51 29 12 10 169:135 70 2. Tampa Bay 50 30 5 15 181:142 65 3. Florida 49 28 5 16 183:163 61 4. Toronto 51 27 7 17 186:170 61 5. Buffalo 50 22 7 21 147:157 51 6. Montreal 51 22 7 22 157:161 51 7. Ottawa 50 18 9 23 138:169 45 8. Detroit 51 12 4 35 109:199 28

Metropolitní divize:

1. Washington 51 34 5 12 185:151 73 2. Pittsburgh 50 31 5 14 168:136 67 3. NY Islanders 49 29 5 15 143:132 63 4. Columbus 51 27 8 16 138:130 62 5. Carolina 50 29 3 18 159:132 61 6. Philadelphia 50 27 6 17 158:150 60 7. NY Rangers 48 23 4 21 158:159 50 8. New Jersey 49 18 7 24 130:176 43

Západní konference,

Centrální divize:

1. St. Louis 51 31 8 12 164:141 70 2. Colorado 49 28 6 15 179:143 62 3. Dallas 50 28 4 18 131:127 60 4. Winnipeg 51 25 4 22 152:160 54 5. Chicago 51 24 6 21 155:161 54 6. Nashville 49 23 7 19 163:163 53 7. Minnesota 50 23 6 21 156:166 52

Pacifická divize:

1. Vancouver 51 29 4 18 170:152 62 2. Calgary 52 27 6 19 143:155 60 3. Edmonton 50 26 6 18 158:157 58 4. Vegas 52 25 7 20 161:159 57 5. Arizona 52 26 5 21 148:142 57 6. San Jose 52 22 4 26 136:174 48 7. Anaheim 50 20 5 25 128:156 45 8. Los Angeles 51 18 5 28 127:162 41

Kanadské bodování NHL:

1. Draisaitl (Edmonton) 50 77 (27+50) McDavid (Edmonton) 50 77 (27+50) 3. MacKinnon (Colorado) 49 72 (30+42) 4. Pastrňák (Boston) 51 70 (37+33) 5. Panarin (NY Rangers) 47 68 (26+42) 6. Marchand (Boston) 51 65 (21+44) 7. Huberdeau (Florida) 49 65 (18+47) 8. Eichel (Buffalo) 49 63 (29+34) 9. P. Kane (Chicago) 51 63 (25+38) 10. Matthews (Toronto) 51 60 (36+24) 11. J. Carlson (Washington) 51 60 (13+47) 12. Kučerov (Tampa Bay) 49 58 (22+36) 13. Scheifele (Winnipeg) 51 54 (23+31) 14. Barkov (Florida) 49 54 (16+38) 15. Stamkos (Tampa Bay) 47 53 (22+31) 16. Ovečkin (Washington) 50 52 (35+17) 17. Perron (St. Louis) 51 52 (22+30) 18. E. Pettersson (Vancouver) 51 52 (21+31) 19. Connor (Winnipeg) 51 50 (25+25) 20. J.T. Miller (Vancouver) 51 50 (19+31) 45. Vrána (Washington) 51 42 (23+19) 72. Voráček (Philadelphia) 50 38 (10+28) 80. Hertl (San Jose) 48 36 (16+20) 94. Krejčí (Boston) 42 34 (12+22) 105. D. Kubalík (Chicago) 49 32 (21+11) 119. Palát (Tampa Bay) 49 31 (12+19) 170. Nečas (Carolina) 46 27 (12+15) 182. Hronek (Detroit) 49 26 (9+17)

Další čeští hokejisté:

O. Kaše (Anaheim) 44 20 (6+14) Simon (Pittsburgh) 50 20 (6+14) Zacha (New Jersey) 45 18 (3+15) Chytil (NY Rangers) 39 17 (11+6) Faksa (Dallas) 47 17 (9+8) Kempný (Washington) 41 16 (3+13) Zadina (Detroit) 26 15 (8+7) Kämpf (Chicago) 51 14 (7+7) Gudas (Washington) 51 14 (2+12) Frolík (Buffalo) 45 12 (6+6) Nosek (Vegas) 48 10 (6+4) Šimek (San Jose) 30 7 (1+6) Rutta (Tampa Bay) 30 6 (1+5) Chlapík (Ottawa) 25 5 (2+3) Hájek (NY Rangers) 28 5 (0+5) Polák (Dallas) 30 4 (0+4) Frk (Los Angeles) 4 3 (3+0) Sobotka (Buffalo) 16 3 (1+2) D. Kaše (Philadelphia) 6 1 (1+0) Rittich (Calgary) 37 1 (0+1) Radil (San Jose) 14 0 (0+0) Francouz (Colorado) 20 0 (0+0) Mrázek (Carolina) 32 0 (0+0)

Brankáři:

Pavel Francouz (Colorado) odchytal v 20 zápasech 1104:07 minuty, inkasoval 45 branek, má průměr 2,45 obdrženého gólu na zápas a úspěšnost zákroků 92,4 procenta.

David Rittich (Calgary) odchytal v 37 zápasech 2190:41 minuty, inkasoval 101 branek, má průměr 2,77, úspěšnost 91,3 a dvakrát udržel čisté konto.

Petr Mrázek (Carolina) odchytal v 32 zápasech 1880 minut, inkasoval 81 branek, má průměr 2,59, úspěšnost 90,5 a třikrát udržel čisté konto.

Střelci:

1. Pastrňák (Boston) 37 branek, 2. Matthews (Toronto) 36, 3. Ovečkin (Washington) 35, 4. MacKinnon (Colorado) 30, 5. Eichel (Buffalo) 29, 6. Draisaitl, McDavid (oba Edmonton) oba 27, 8. Panarin (NY Rangers) 26, 9. Connor (Winnipeg), P. Kane (Chicago) 25, ...13. Vrána (Washington) 23, 19. D. Kubalík (Chicago) 21, 62. Hertl (San Jose) 16.