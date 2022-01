Hertl čtyřmi nahrávkami pomohl San Jose k výhře, Kubalík skóroval

New York - Český útočník Tomáš Hertl asistoval v NHL u čtyř gólů hokejistů San Jose při domácí výhře Sharks 6:2 nad Los Angeles. Odchovanec pražské Slavie skvěle sekundoval Timu Meierovi, který vstřelil pět branek. Dominik Kubalík zaznamenal gól a asistenci a dosáhl na metu 100 bodů, ale jeho Chicago podlehlo Seattlu 2:3 po samostatných nájezdech. Z vítězství se v pondělním programu radovali brankáři Karel Vejmelka a Pavel Francouz. Vejmelkova Arizona přehrála Montreal 5:2 a Francouzovo Colorado zdolalo Minnesotu 4:3 po samostatných nájezdech.

První asistenci Hertl zapsal v 16. minutě u gólu na 2:0. Osmadvacetiletý český centr výborně zapracoval puk na útočné modré čáře, udržel kotouč proti dvěma bránícím hráčům a nahozením před branku přesně našel hokejku zakončujícího Balcerse. Poté Hertl připravil třetí gól pro Meiera. Švýcarský útočník využil práci českého centra u mantinelu, před brankou si našel jeho přistrčení a uzavřel první hattrick v aktuální sezoně.

Potřetí se Hertl zapsal do statistik po minutě a půl druhé části, kdy se zapojil do přesilovkové kombinace Sharks, kterou svým čtvrtým gólem v zápase završil Meier. V závěru třetiny našel český útočník Meiera před brankářem Jonathanem Quickem a pětadvacetiletý Švýcar korunoval skvělý výkon pátou brankou.

"Upřímně, už si ani nepamatuji, kdy naposledy jsem dal pět gólů. Pravděpodobně to bylo někde v juniorce ve švýcarské lize. Je to moc fajn pocit. Určitě mi to dodá hodně sebevědomí do zbytku sezony, nic se ale nemění na tom, že je před námi tvrdá práce," řekl Meier, jenž vstřelil pět branek v jednom duelu jako první hráč v historii Sharks.

"Myslím, že na své hře opravdu tvrdě zapracoval. V minulých letech střídal dobré výkony s horšími, nyní je ale skutečně konzistentní a prokazuje, že patří ke špičce NHL," řekl o Meierovi Hertl, jenž potvrdil pozici nejproduktivnějšího českého hokejisty v NHL. S 35 body za dvacet branek a patnáct nahrávek vede pražský rodák o čtyři zápisy před Davidem Pastrňákem (16+15).

San Jose potvrdilo postavení v první osmičce Západní konference. Kings prohráli poprvé po čtyřech zápasech a jsou šestí.

Hokejisté Chicaga přišli o čtyřzápasovou vítěznou sérii. Kubalík nejprve v 32. minutě devátou trefou v sezoně otevřel skóre a v čase 37:06 asistencí přispěl ke gólu Brandona Hagela na 2:1. Seattle ale ve třetí třetině srovnal, v nájezdech dokonal obrat a ukončil devítizápasovou šňůru porážek.

Kubalíkovi stačilo na dovršení milníku 100 bodů v NHL 163 zápasů. Vstřelil v nich 56 gólů a na dalších 44 přihrál.

Francouz v souboji proti Minnesotě naskočil do branky Colorada ve 30. minutě, kdy za stavu 2:1 pro Avalanche nahradil zraněného Darcyho Kuempera. Ve zbytku zápasu český brankář pustil dva góly z 27 střel. V rozstřelu chytil Francouz všechny tři pokusy Wild a za výkon byl vyhlášen první hvězdou utkání.

Rozhodující nájezd neproměnil dvougólový střelec Minnesoty Kirill Kaprizov. "Znám ho z KHL, vím, jak zakončuje, proto jsem se snažil být trpělivý. Najel si opravdu blízko ke mně a já už se pak pouze snažil schovat kotouč do lapačky," popsal rozhodující moment rozstřelu Francouz.

Hokejisté Avalanche i díky příspěvku českého brankáře vyhráli 14. domácí zápas v řadě a drží se v čele Západní konference. Minnesota zůstala i přes prohru čtvrtá.

V souboji dvou nejhorších celků vychytal čtvrtou výhru v sezoně Vejmelka. Bývalý brankář brněnské Komety kryl proti Montrealu 24 střel. Coyotes vyhráli třetí z posledních šesti zápasů a potvrdili vzestupnou tendenci výkonů. Canadiens zaváhali potřinácté z uplynulých čtrnácti utkání a jako jediní v NHL stále nepřekonali hranici dvaceti bodů.

Výsledky NHL

San Jose - Los Angeles 6:2 (4:1, 2:0, 0:1)

Branky: 4., 19., 20., 22. a 40 T. Meier (na třetí, čtvrtou a pátou Hertl), 16. Balcers (Hertl) - 20. Kopitar, 51. M. Anderson. Střely na branku: 17:41. Diváci: 10.705. Hvězdy zápasu: 1. T. Meier, 2. Hertl, 3. E. Karlsson (všichni San Jose).

Seattle - Chicago 3:2 po sam. nájezdech (0:0, 1:2, 1:0 - 0:0)

Branky: 36. Vince Dunn, 43. a rozhodující sam. nájezd Donato - 33. D. Kubalík, 38. Hagel (D. Kubalík). Střely na branku: 37:27. Diváci: 17.151. Hvězdy zápasu: 1. M.-A. Fleury (Chicago), 2. Grubauer, 3. Donato (oba Seattle).

NY Islanders - Philadelphia 4:1 (0:0, 2:1, 2:0)

Branky: 32. Nelson, 35. Cizikas, 45. Beauvillier, 59. M. Martin - 38. Konecny. Střely na branku: 31:27. Diváci: 17.255. Hvězdy zápasu: 1. Sorokin, 2. Nelson, 3. Beauvillier (všichni NY Islanders).

Arizona - Montreal 5:2 (2:1, 2:1, 1:0)

Branky: 6. T. Boyd, 9. Johan Larsson, 25. Moser, 39. N. Schmaltz, 59. Keller - 16. R. Pitlick, 32. Poehling. Střely na branku: 23:26. Diváci: 9495. Hvězdy zápasu: 1. N. Schmaltz, 2. Johan Larsson, 3. Moser (všichni Arizona). Karel Vejmelka odchytal za Arizonu celý zápas, inkasoval dvě branky z 26 střel a úspěšnost zásahů měl 92,3 procenta.

St. Louis - Nashville 5:3 (2:2, 2:0, 1:1)

Branky: 17. a 26. I. Barbašov, 21. a 58. B. Schenn, 18. R. O'Reilly - 5. Johansen, 16. F. Forsberg, 52. Trenin. Střely na branku: 29:35. Diváci: 18.096. Hvězdy zápasu: 1. B. Schenn, 2. I. Barbašov, 3. R. O'Reilly (všichni St. Louis).

Buffalo - Detroit 2:3 v prodl. (1:0, 0:0, 1:2 - 0:1)

Branky: 10. Jokiharju, 50. Skinner - 54. a 63. Larkin, 51. Naměstnikov. Střely na branku: 28:35. Diváci: 8839. Hvězdy zápasu: 1. Larkin (Detroit), 2. Skinner (Buffalo), 3. Naměstnikov (Detroit).

Colorado - Minnesota 4:3 po sam. nájezdech (2:0, 0:1, 1:2 - 0:0)

Branky: 16. a rozhodující sam. nájezd Rantanen, 18. Newhook, 57. MacKinnon - 47. a 58. Kaprizov, 21. K. Fiala. Střely na branku: 38:40. Diváci: 17.565. Hvězdy zápasu: 1. Francouz (Colorado), 2. Kaprizov (Minnesota), 3. MacKinnon (Colorado). Pavel Francouz odchytal za Colorado 35 minut a 34 sekund, inkasoval dva góly z 27 střel a úspěšnost zásahů měl 92,6 procenta.

Vegas - Pittsburgh 3:5 (3:0, 0:2, 0:3)

Branky: 4. Stephenson, 13. Dadonov, 20. N. Roy - 27. Zucker, 28. Blueger, 41. Kasperi Kapanen, 43. Guentzel, 59. Crosby. Střely na branku: 26:38. Diváci: 18.213. Hvězdy zápasu: 1. Zucker (Pittsburgh), 2. N. Roy, 3. Janmark (oba Vegas).

Tabuloky NHL

Východní konference:

Atlantická divize:

1. Florida 38 26 5 7 158:111 57 2. Tampa Bay 40 26 5 9 135:113 57 3. Toronto 36 24 3 9 123:93 51 4. Boston 35 22 2 11 111:90 46 5. Detroit 40 18 5 17 108:130 41 6. Buffalo 38 11 7 20 98:133 29 7. Ottawa 31 11 2 18 89:112 24 8. Montreal 37 7 5 25 78:136 19

Metropolitní divize:

1. NY Rangers 39 25 4 10 113:96 54 2. Carolina 35 25 2 8 119:80 52 3. Pittsburgh 38 23 5 10 125:100 51 4. Washington 39 21 9 9 129:108 51 5. Columbus 36 17 1 18 116:131 35 6. New Jersey 37 14 5 18 107:129 33 7. Philadelphia 38 13 7 18 95:129 33 8. NY Islanders 31 12 6 13 71:85 30

Západní konference:

Centrální divize:

1. Colorado 36 25 3 8 156:115 53 2. St. Louis 39 23 5 11 138:108 51 3. Nashville 40 24 3 13 124:112 51 4. Minnesota 35 22 3 10 132:109 47 5. Winnipeg 34 17 5 12 102:99 39 6. Dallas 35 18 2 15 99:106 38 7. Chicago 39 15 6 18 95:126 36 8. Arizona 37 9 4 24 82:140 22

Pacifická divize:

1. Vegas 40 23 2 15 141:122 48 2. Los Angeles 39 20 5 14 111:103 45 3. Anaheim 41 19 7 15 120:120 45 4. San Jose 40 21 2 17 112:121 44 5. Calgary 34 17 6 11 105:87 40 6. Edmonton 35 18 2 15 117:117 38 7. Vancouver 38 17 3 18 98:110 37 8. Seattle 38 11 4 23 102:138 26