Hertl byl za gól v pražské O2 areně moc rád, česká hymna ho dojala

Praha - Útočník hokejistů San Jose Tomáš Hertl měl radost, že před zraky své rodiny včetně manželky Anety a dvouletého syna Tobiase proti Nashvillu v prvním ze dvou zápasů základní části NHL v Praze skóroval. Přiznal, že během české hymny, jež předcházela úvodnímu buly, byl hodně dojatý. Nadšení z návratu do O2 areny, kde dříve hrál za Slavii, mu zkazila prohra 1:4.

Hertl v deváté minutě vyrovnal zblízka z dorážky na 1:1, Predators ale ve druhé třetině odskočili na rozdíl dvou tref a v závěru utkání stanovili konečný výsledek při power play Sharks.

"Byl bych radši, kdybychom vyhráli. Jsem rád, že jsem dal gól a mohl jsem si to užít. Ale užil bych si to víc, kdybychom vyhráli. Je to škoda, protože do půlky zápasu to bylo hodně vyrovnané, dal jsem břevno, Timo (Meier) dal břevno. Na konci druhé třetiny jsme na chvíli vypustili, a to nás stálo zápas. Je to škoda. I tak jsem si to užil, ale s vítězným koncem by to bylo mnohem lepší," řekl Hertl novinářům.

Diváci po gólu českého útočníka skandovali jeho jméno. "Byl to skvělý moment. Vím, jak to chodí v Evropě, pamatuju si to ze Slavie. Když skórujete, celý stadion křičí vaše jméno. Bylo to velmi speciální, moc jsem si to užil," konstatoval pražský rodák.

Svou trefu věnoval manželce k narozeninám. "Jsem rád, že u toho mohla být skoro celá rodina, na místě, kde jsem před deseti lety začínal. Viděli, že jsem dal gól. Za to jsem strašně rád, ale vítězství by bylo mnohem sladší. Ale není čas se nad tím vrtat, protože zítra je další zápas," připomněl Hertl druhé vzájemné utkání v Praze, které je v sobotu na programu opět od 20:00.

Během české hymny v podání Marty Jandové na něj dolehly emoce. "Být doma a hrát za San Jose, být na tom ledě a vidět celou rodinu... Musím říct, že jsem byl hodně dojatý," uvedl osmadvacetiletý lídr kalifornského celku.

Vybavily se mu i vzpomínky. "Už jsem byl tady v roce 2004, kdy měl můj brácha mistrovství devátých tříd. Později jsem sem chodil na extraligu, pak jsem tady dva roky hrál. Vzpomínek odsud mám mraky. Vzpomínám, když jsem za Slavii proti Pardubicím sbíral perníky. Hrát tady zápas je něco neskutečného," podotkl Hertl.

Slavnostní buly obstaral bývalý fotbalový gólman Petr Čech. "Znám ho hodně dobře. Včera nás navštívil v restauraci. Je to skvělý člověk a velký fanoušek hokeje, rád chytá. Vždycky je skvělé ho vidět. Pro naši zemi toho udělal hrozně moc. Je to jeden z nejlepších fotbalových brankářů historie," prohlásil Hertl.

Po utkání šel pozdravit rodinu. "Zítra je důležitý zápas, takže se musím vyspat. Moc času není. Nashville do toho vkročil líp, ale my to zítra musíme napravit," podotkl Hertl.