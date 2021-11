Hertl asistoval u vítězné branky San Jose v prodloužení

New York - Český hokejový útočník Tomáš Hertl v prodloužení asistoval u vítězné branky San Jose. Sharks na vlastním ledě porazili Carolinu 2:1 a ukončili čtyři zápasy dlouhou sérii výher Hurricanes. Hertl se v pondělním programu NHL prosadil jako jediný z Čechů, bodově naprázdno vyšel při vítězství Columbusu 7:4 nad Buffalem i druhý nejproduktivnější český hráč v soutěži Jakub Voráček.

Hertl měl na hokejce rozhodnutí už v závěru třetí třetiny, kdy obkroužil branku a zkoušel zasunout kotouč za brankáře Anttiho Raantu, v poslední chvíli mu ale kotouč sjel z hole a zakončení se mu nepovedlo. Rozhodnutí tak přinesla až 62. minuta zápasu. Hertl těsně po skončení přesilové hry překvapil Raantu střelou z úhlu, finský brankář pokus vyrazil jen zpět k českému centrovi, který nadvakrát našel osamoceného Vladislava Barabanova, pro něhož nebyl problém trefit poloprázdnou branku. Odchovanec pražské Slavie se díky páté asistenci v sezoně s 12 body osamostatnil na třetím místě bodování českých hokejistů.

Lépe než Hertl si stojí pouze David Pastrňák z Bostonu a Voráček, kteří nasbírali shodně 15 bodů. Voráček mohl bostonskému kanonýrovi odskočit, ale v přestřelce v Buffalu se neprosadil. Kladenský rodák vyšel podruhé za sebou naprázdno. Columbus dovedli ke třetí výhře z posledních čtyř zápasů tříbodoví Jack Roslovic (2+1) a Max Domi (1+2).

"Myslím si, že naše formace dnes odehrála výborný zápas. Jack hrál úžasně, je skvělé vidět, že je za své úsilí odměněn i bodově. V úvodu sezony se mu nedařilo tak, jak by chtěl, ale to je hokej. Jsem rád, že to dnes protrhl," pochválil Domi Roslovice. Centr čtvrté formace vstřelil první dvě branky v sezoně a byl vyhlášen hlavní hvězdou utkání.

Bodová série Troye Terryho skončila na šestnácti zápasech, americký útočník se v zápase proti Nashvillu neprosadil teprve podruhé v sezoně. Hokejisté Anaheimu bez Terryho příspěvku podlehli Predators 2:3 a po osmizápasové vítězné sérii zaznamenali druhou porážku za sebou.

"Když jsem na ledě, na žádnou sérii nemyslím. Očividně už měla skončit, skoro se mi ulevilo," řekl Terry. "Důležité teď bude ukázat, že to nebyla náhoda. Musím pokračovat v nastolených výkonech a dokázat, že to není jen o jedné bodové šňůře," dodal odhodlaně čtyřiadvacetiletý americký útočník.

V brance Predators dostal před Davidem Rittichem přednost Juuse Saros, který v posledním utkání v Montrealu po pěti inkasovaných brankách střídal. Finský gólman proti Anaheimu předvedl spolehlivější výkon a devětadvaceti zásahy pomohl Nashvillu k výhře. Vítěznou branku Predators vstřelil v 53. minutě Jakov Trenin.

Pittsburgh, v jehož sestavě odehrál bezmála deset minut Dominik Simon, zvítězil ve Winnipegu 3:1 a připsal si třetí výhru za sebou. Dva body získalo také Colorado, které i bez zraněných Čechů Martina Kauta a Pavla Francouze porazilo Ottawu 7:5. Senators k výhře nestačil ani hattrick Zacha Sanforda.

V souboji dvou celků Západní konference zdolalo St. Louis na domácím ledě Vegas 5:2. Blues pěti góly otočili nepříznivý stav 0:2.

NHL:

Colorado - Ottawa 7:5 (2:2, 1:1, 4:2)

Branky: 14. a 43. Makar, 1. Ničuškin, 34. D. Toews, 50. Rantanen, 59. Newhook, 60. Kadri - 13., 37. a 45. Sanford, 20. Zub, 42. Norris. Střely na branku: 40:21. Diváci: 16.706. Hvězdy zápasu: 1. Makar (Colorado), 2. Sanford (Ottawa), 3. Kadri (Colorado).

Buffalo - Columbus 4:7 (2:2, 2:3, 0:2)

Branky: 4. a 30. Thompson, 20. Girgensons, 25. Cozens - 9. a 15. Roslovic, 24. a 60. Gavrikov, 21. O. Bjorkstrand, 21. Domi, 60. Kuraly. Střely na branku: 33:29. Diváci: 7978. Hvězdy zápasu: 1. Roslovic, 2. Domi (oba Columbus), 3. Thompson (Buffalo).

Nashville - Anaheim 3:2 (1:0, 1:1, 1:1)

Branky: 13. Johansen, 36. Mikael Granlund, 53. Trenin - 26. Rakell, 44. Drysdale. Střely na branku: 35:31. Diváci: 17.159. Hvězdy zápasu: 1. Johansen, 2. Trenin, 3. Mikael Granlund (všichni Nashville).

Winnipeg - Pittsburgh 1:3 (1:0, 0:1, 0:2)

Branky: 11. Toninato - 35. Zucker, 44. D. Heinen, 58. Guentzel. Střely na branku: 31:36. Diváci: 13.570. Hvězdy zápasu: 1. Jarry (Pittsburgh), 2. Hellebuyck (Winnipeg), 3. D. Heinen (Pittsburgh).

St. Louis - Vegas 5:2 (3:2, 1:0, 1:0)

Branky: 11. R. O'Reilly, 12. Bozak, 13. Faulk, 22. Saad, 50. Mikkola - 1. Stephenson, 7. R. Smith. Střely na branku: 31:34. Diváci: 18.096. Hvězdy zápasu: 1. Faulk, 2. Binnington, 3. R. O'Reilly (všichni St. Louis)

San Jose - Carolina 2:1 po prodl. (0:0, 0:1, 1:0 - 1:0)

Branky: 44. Labanc, 62. Barabanov (Hertl) - 22. A. DeAngelo. Střely na branku: 27:23. Diváci: 10.970. Hvězdy zápasu: 1. Reimer, 2. Barabanov (oba San Jose), 3. Raanta (Carolina).

Východní konference:

Atlantická divize:

1. Florida 18 13 3 2 71:47 29 2. Toronto 20 13 1 6 51:45 27 3. Tampa Bay 17 10 3 4 55:52 23 4. Detroit 20 8 3 9 54:67 19 5. Boston 15 9 0 6 46:43 18 6. Buffalo 18 7 2 9 53:61 16 7. Montreal 20 5 2 13 44:70 12 8. Ottawa 16 4 1 11 41:59 9

Metropolitní divize:

1. Carolina 17 14 1 2 57:34 29 2. Washington 19 11 5 3 64:44 27 3. NY Rangers 18 11 3 4 51:51 25 4. Columbus 16 10 0 6 57:51 20 5. Pittsburgh 18 8 4 6 54:52 20 6. New Jersey 16 8 3 5 48:49 19 7. Philadelphia 16 8 3 5 43:44 19 8. NY Islanders 15 5 2 8 31:47 12

Západní konference:

Centrální divize:

1. Minnesota 18 11 1 6 64:59 23 2. St. Louis 18 10 2 6 61:49 22 3. Winnipeg 18 9 4 5 55:48 22 4. Nashville 18 10 1 7 50:50 21 5. Colorado 15 9 1 5 61:49 19 6. Dallas 16 7 2 7 43:51 16 7. Chicago 18 6 2 10 40:58 14 8. Arizona 19 4 2 13 34:69 10

Pacifická divize:

1. Calgary 19 11 5 3 63:36 27 2. Edmonton 17 13 0 4 68:50 26 3. Anaheim 19 10 3 6 63:51 23 4. Vegas 19 11 0 8 59:59 22 5. Los Angeles 18 8 3 7 47:46 19 6. San Jose 18 9 1 8 46:51 19 7. Vancouver 19 6 2 11 46:62 14 8. Seattle 18 5 1 12 52:68 11

Kanadské bodování NHL:

1. Draisaitl (Edmonton) 17 35 (18+17) 2. McDavid (Edmonton) 17 32 (12+20) 3. Ovečkin (Washington) 19 30 (15+15) 4. Kadri (Colorado) 15 23 (6+17) 5. Connor (Winnipeg) 18 22 (12+10) T. Terry (Anaheim) 18 22 (12+10) 7. J. Gaudreau (Calgary) 19 22 (8+14) 8. Kuzněcov (Washington) 19 22 (6+16) 9. Marchand (Boston) 15 20 (8+12) 10. E. Lindholm (Calgary) 19 20 (8+12) 60. Pastrňák (Boston) 15 15 (5+10) 64. Voráček (Columbus) 16 15 (1+14) 98. Hertl (San Jose) 18 12 (7+5) 112. Zacha (New Jersey) 16 11 (7+4) 120. Palát (Tampa Bay) 17 11 (4+7) 142. Nečas (Carolina) 15 10 (4+6) 199. Hronek (Detroit) 18 9 (1+8)