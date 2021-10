Hertl a Vejmelka se stali prvními hvězdami zápasu, Zadina dal gól

New York - Hokejový útočník Tomáš Hertl se podílel v NHL gólem a asitencí na obratu San Jose v utkání s Winnipegem z 0:2 na konečných 4:3 a byl vyhlášen první hvězdou zápasu. Stejné ocenění získal při svém debutu v zámořské lize i Karel Vejmelka. Český gólman zastavil v Buffalu 32 střel a inkasoval za 65 minut hry jen jednou, ale s Arizonou prohrál 1:2 po nájezdech.

Hokejový útočník Tomáš Hertl se podílel v NHL gólem a asistencí na obratu San Jose v sobotním utkání s Winnipegem z 0:2 na konečných 4:3 a byl vyhlášen první hvězdou zápasu. Stejné ocenění získal při svém debutu v zámořské lize i Karel Vejmelka. Český gólman zastavil v Buffalu 32 střel a inkasoval za 65 minut hry jen jednou, ale Arizona prohrála 1:2 po nájezdech.

Další dva čeští hráči Filip Zadina a Vítek Vaněček byli zvoleni třetími hvězdami utkání. Zadina vstřelil i s přispěním asistence Filipa Hronka rozdílový gól při výhře Detroitu 3:1 nad Vancouverem. Brankář Vaněček si připsal 22 zásahů a až do 45. minuty odolával střelám Tampy Bay, ale Washington nakonec podlehl obhájcům Stanleyova poháru 1:2 v prodloužení.

David Pastrňák pomohl jednou přihrávkou k vítězství Bostonu 3:1 nad Dallasem. Asistenci si připsali i Dominik Simon, Martin Nečas a Radko Gudas.

San Jose prohrávalo ve 22. minutě 0:2, ale ještě ve druhé třetině vyrovnalo a na začátku poslední části odskočilo po akcích Hertla na 4:2. Český útočník nejprve vstřelil třetí gól domácích v přesilové hře z dorážky a po jeho průniku se o chvíli později prosadil Rudolfs Balcers.

Hertl se bezprostředně po čtvrtém gólu projevil i jako ochránce a snažil se oddělit protihráče od Balcerse, který se dostal do kolize s brankářem Winnipegu Connorem Hellebuyckem.

"Dva hráči se na něj vrhli, tak jsem se do toho pokusil skočit, abych mu zachránil život," vysvětlil Hertl, který cestou na trestnou lavici burcoval i fanoušky. "Myslím si, že jim tohle stejně jako nám chybělo. Bylo to 4:2, tak jsem zvedl ruce nahoru a gestem naznačoval, aby to rozjeli. Jsme šťastní, že před nimi můžeme po dvou letech zase hrát. Dnes to bylo úžasné," doplnil.

Vejmelka nestačil v základní hrací době jen na vyrovnávací přesilovkovou dorážku Codyho Eakina, který na začátku 22. minuty vyrovnal na 1:1. Hosté vedli od 14. minuty zásluhou Andrewa Ladda. Další gól nepadl, vítěze nepřineslo ani prodloužení. Až v nájezdech Vejmelku překonali Tage Thompson a Arttu Ruotsalainen, zatímco ze spoluhráčů českého gólmana se prosadil jen Nick Schmaltz.

"Snažil jsem se nepřipouštět si nervozitu, ale byl to můj první zápas v NHL a trošku jsem ji samozřejmě cítil. Ale po několika střelách a s každou minutou zápasu se to zlepšovalo," řekl Vejmelka, který podepsal s Arizonou v květnu jako volný hráč roční dvoucestnou smlouvu a vydal se bojovat o NHL z Komety Brno. V přípravném kempu se překvapivě prosadil do prvního týmu na úkor dalšího českého gólmana Josefa Kořenáře.

Zadina dal první gól v sezoně ve 27. minutě v přesilové hře, kdy se trefil z pravého kruhu střelou bez přípravy k bližší tyči a zlomil nerozhodný stav 1:1. Hlavní postavou utkání se stal brankář Detroitu, jenž chytil ve třetí třetině všech 23 střel a celkově si připsal čtyřicet zákroků.

"V soubojích speciálních formací jsme vyhráli a to rozhodlo zápas," konstatoval Zadina po výhře Detroitu, který minule promarnil s Tampou Bay ve třetí třetině vedení 6:3 a prohrál v prodloužení gólem Ondřeje Paláta. "Hráli jsme velmi dobře i v prvním zápase, ale nedotáhli jsme to a hodně jsme se soustředili, abychom tenhle zápas vyhráli. Myslím si, že jsme hráli dobře jako tým celých šedesát minut," konstatoval.

Vaněček po spolehlivém výkonu a výhře 5:1 nad Rangers dostal přednost i ve druhém utkání Washingtonu v sezoně. Capitals vedli trefou Alexandra Ovečkina z mezikruží a českého brankáře překonal až ve 45. minutě střelou od modré čáry Michail Sergačev. Prodloužení rozhodl Steven Stamkos v čase 64:45 z přečíslení dva na jednoho.

"V první třetině toho na něj moc nešlo, ale ve druhé už musel vytáhnout nějaké zákroky. Mají hodně velkou sílu v útoku a víte, že musíte podat dobrý výkon. To udělal," pochválil Vaněčka trenér Washingtonu Peter Laviolette. Na straně Tampy Bay odstoupil ve druhé třetině z utkání kvůli zranění obránce Jan Rutta.

Pittsburgh porazil Chicago 5:2 díky výbornému vstupu. Už ve dvanácté minutě vedl 4:0 a vyhnal z branky svou bývalou hvězdu Marca-Andrého Fleuryho, na jehož vrub šel zejména druhý gól. Zkušený brankář před ním u zadního mantinelu špatně rozehrál kvůli napadání Simona, který tak zabodoval i ve třetím utkání v sezoně (1+2). Trenér Mike Sullivan si připsal 253. vítězství na lavičce Pittsburghu a v této statistice se dostal do čela klubové historie.

Pastrňák si v prvním startu v sezoně připsal přihrávku u druhého gólu Brada Marchanda v zápase, kterým zpečetil v předposlední minutě výhru Bostonu 3:1 nad Dallasem. Nečas připravil důležitou branku Caroliny při vítězství 3:2 v Nashvillu. Český útočník získal ve středním pásmu puk a po jeho přihrávce upravil v 54. minutě Andrej Svečnikov na 2:1. Hurricanes už vedení nepustili.

Sam Bennett se blýskl druhým hattrickem v kariéře, kterým nasměroval Floridu k výhře 5:1 nad New York Islanders. První ze tří branek vstřelil z dorážky střely Gudase, který si v utkání připsal i šest srážek, tři zblokované střely a tři kladné body. Tři góly nasázel v sobotu také Connor McDavid a zařídil tím vítězství Edmontonu 5:2 nad Calgary.

Výsledky NHL:

Buffalo - Arizona 2:1 po sam. nájezdech (0:1, 1:0, 0:0 - 0:0)

Branky: 22. Eakin, rozhodující sam. nájezd Ruotsalainen - 14. Ladd. Střely na branku: 33:21. Karel Vejmelka odchytal za Arizonu 65 minut, inkasoval 1 branku z 33 střel a úspěšnost zásahů měl 97,0 procenta. Diváci: 7872. Hvězdy zápasu: 1. Vejmelka (Arizona), 2. Dahlin, 3. Eakin (oba Buffalo).

Florida - NY Islanders 5:1 (1:0, 2:0, 2:1)

Branky: 10., 24. a 50. S. Bennett (na první Gudas), 39. Duclair, 53. Barkov - 44. Wahlstrom. Střely na branku: 29:30. Diváci: 12.936. Hvězdy zápasu: 1. S. Bennett, 2. Bobrovskij, 3. Duclair (všichni Florida).

Boston - Dallas 3:1 (1:0, 0:1, 2:0)

Branky: 18. z trestného střílení a 59. Marchard (na druhou Pastrňák), 45. DeBrusk - 30. Glendening. Střely na branku: 40:28. Diváci: 17.850. Hvězdy zápasu: 1. Marchand, 2. DeBrusk, 3. Swayman (všichni Boston).

Toronto - Ottawa 3:1 (2:0, 0:1, 1:0)

Branky: 3. Simmonds, 9. Kerfoot, 48. Bunting - 38. Norris. Střely na branku: 29:21. Diváci: 18.211. Hvězdy zápasu: 1. Bunting, 2. Kerfoot, 3. Campbell (všichni Toronto).

Montreal - NY Rangers 1:3 (0:0, 0:1, 1:2)

Branky: 50. Drouin - 30. Kreider, 50. Lafreniere, 60. Rooney. Střely na branku: 32:24. Diváci: 21.105. Hvězdy zápasu: 1. Šesťorkin (NY Rangers), 2. Drouin (Montreal), 3. Lafreniere (NY Rangers).

Detroit - Vancouver 3:1 (1:0, 1:1, 1:0)

Branky: 12. Fabbri, 27. Zadina (Hronek), 60. Gagner - 25. Garland. Střely na branku: 21:41. Diváci: 16.274. Hvězdy zápasu: 1. Greiss, 2. Rasmussen, 3. Zadina (všichni Detroit).

Pittsburgh - Chicago 5:2 (4:0, 1:1, 0:1)

Branky: 1. Blügers, 6. O´Connor (Simon), 11. B. McGinn, 12. Heinen, 38. Zucker - 25. P. Kane, 56. Dach. Střely na branku: 26:20. Diváci. 18.420. Hvězdy zápasu: 1. O'Connor, 2. B. McGinn, 3. Heinen (všichni Pittsburgh).

Washington - Tampa Bay 1:2 v prodl. (0:0, 1:0, 0:1 - 0:1)

Branky: 39. Ovečkin - 45. Sergačev, 65. Stamkos. Střely na branku: 33:24. Vítek Vaněček odchytal za Washington celé utkání, inkasoval dvě branky z 24 střel a úspěšnost zásahů měl 91,7 procenta. Diváci: 18.573. Hvězdy zápasu: 1. Vasilevskij, 2. Stamkos (oba Tampa Bay), 3. Vaněček (Washington).

Columbus - Seattle 2:1 v prodl. (0:0, 0:1, 1:0 - 1:0)

Branky: 51. E. Robinson, 63. Laine - 35. B. Tanev. Střely na branku: 25:20. Diváci: 17.593. Hvězdy zápasu: 1. Laine, 2. E. Robinson, 3. Merzlikins (všichni Columbus).

Nashville - Carolina 2:3 (0:1, 1:0, 1:2)

Branky: 28. Johansen, 60. F. Forsberg - 7. Fast, 54. A. Svečnikov (Nečas), 59. T. Teräväinen. Střely na branku: 40:32. Diváci: 17.162. Hvězdy zápasu: 1. F. Andersen, 2. A. Svečnikov (oba Carolina), 3. Saros (Nashville).

Colorado - St. Louis 3:5 (0:1, 1:2, 2:2)

Branky: 35. Burakovsky, 55. Jost, 57. Compher - 32. a 47. Perron, 5. Faulk, 29. B. Schenn, 60. R. O'Reilly. Střely na branku: 32:28. Diváci: 18.022. Hvězdy zápasu: 1. Perron, 2. Binnington (oba St. Louis), 3. Burakovsky (Colorado).

San Jose - Winnipeg 4:3 (0:1, 2:1, 2:1)

Branky: 24. Cogliano, 34. Weatherby, 44. Hertl, 46. Balcers (Hertl) - 5. Dubois, 22. Copp, 54. Harkins. Střely na branku: 31:23. Diváci: 16.137. Hvězdy zápasu: 1. Hertl, 2. Weatherby, 3. Cogliano (všichni San Jose).

Edmonton - Calgary 5:2 (2:0, 1:1, 2:1)

Branky: 18., 26. a 59. McDavid, 14. D. Ryan, 46. Puljujärvi - 30. Mangiapane, 46. E. Lindholm. Střely na branku: 33:47. Diváci: 17.745. Hvězdy zápasu: 1. McDavid, 2. Puljujärvi (oba Edmonton), 3. Mangiapane (Calgary).

Los Angeles - Minnesota 2:3 (0:0, 1:3, 1:0)

Branky: 26. Arvidsson, 48. Kopitar - 27. F. Gaudreau, 32. V. Rask, 37. Hartman. Střely na branku: 31:30. Diváci: 12.590. Hvězdy zápasu: 1. Hartman (Minnesota), 2. Kopitar (Los Angeles), 3. Talbot (Minnesota).

Kanadské bodování NHL

1. Kopitar (Los Angeles) 2 7 (4+3) 2. Stamkos (Tampa Bay) 3 7 (3+4) 3. Doughty (Los Angeles) 2 6 (1+5) 4. Bertuzzi (Detroit) 2 5 (4+1) 5. McDavid (Edmonton) 2 5 (3+2) Ovečkin (Washington) 2 5 (3+2) 7. Hedman (Tampa Bay) 2 5 (0+5) 8. A. Svečnikov (Carolina) 2 4 (3+1) 9. O. Bjorkstrand (Columbus) 2 4 (2+2) Puljujärvi (Edmonton) 2 4 (2+2) 40. Simon (Pittsburgh) 3 3 (1+2) 56. D. Kubalík (Chicago) 3 2 (2+0) Palát (Tampa Bay) 3 2 (2+0) 62. Hertl (San Jose) 1 2 (1+1) 67. Zadina (Detroit) 2 2 (1+1) 100. Voráček (Columbus) 2 2 (0+2)