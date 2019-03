New York - Útočník Tomáš Hertl pomohl v sobotním utkání NHL jednou trefou k výhře San Jose 4:3 v prodloužení nad Vegas a byl vyhlášen druhou hvězdou zápasu. Stejné ocenění získal i Petr Mrázek, který zastavil třicet střel Philadelphie a dovedl Carolinu k výhře 5:2. Český gólman si navíc připsal asistenci. Na gól přihrál také Pavel Zacha, který ale podlehl s New Jersey doma St. Louis 2:3 v prodloužení.

Na gól přihrál také Pavel Zacha při prohře New Jersey 2:3 se St. Louis v prodloužení. Dallas smazal ve Vancouveru i díky přihrávce Radka Faksy dvoubrankové manko, ale nakonec prohrál 2:3 po nájezdech. Rozstřel dospěl až do osmého kola. V něm se prosadil jako jediný Markus Granlund, Faksa do nájezdů nezasáhl.

Hertl skóroval ve čtvrtém z posledních pěti zápasů, když na začátku druhé třetiny vyrovnal na 1:1. Odchovanec pražské Slavie se neukvapil při dorážce, položil si obránce a přesně zamířil. Prsty měl Hertl také u branky na 2:2. Převzal ve středním pásmu puk, prokličkoval se k zakončení, ale neuspěl. Odražený kotouč si nicméně našel Evander Kane a skóroval do odkryté branky.

"Bylo to přesně jako zápas play off," řekl Hertl k duelu s Vegas, které bude pravděpodobně soupeřem San Jose v úvodním kole. "Každý na lavičce zápasem žil, byl nabuzený. Pomáhali jsme jeden druhému, dohrávali jsme souboje. Ukázali jsme jim, že se jich nebojíme a že můžeme hrát velmi tvrdě," řekl Hertl, jenž má v této sezoně na kontě 35 tref. Jeho spoluhráč Lukáš Radil minule skóroval, ale tentokrát kvůli zranění nenastoupil.

Zápas rozhodl v prodloužení Brent Burns a San Jose přerušilo sérii sedmi proher. "Připadalo mi, jakoby trvala tři měsíce. Je to úleva," řekl útočník Logan Couture. Naopak Vegas prohrálo popáté za sebou, což je v jeho dvouleté historii nejdelší šňůra porážek.

Mrázek inkasoval jako první, když ho z přečíslení dva na jednoho překonal zblízka Claude Giroux. Carolina odpověděla ve 14. minutě, v níž během 21 sekund otočila skóre zásahy Teuva Teräväinena a Dougieho Hamiltona. Zbývající branky padly až v závěrečné třetině, ve které český gólman podržel tým 16 zákroky a inkasoval jen v přesilové hře. Neměl nárok na kombinaci Jamese van Riemsdyka s Oskarem Lindblomem, který snížil na 2:3.

Dalšímu náporu Mrázek odolal. "Chytal opravdu dobře, vytáhl několik klíčových zákroků. I v závěru," pochválil ho kapitán Justin Williams. "Oběma našim gólmanům věříme a očekáváme, že nás podrží. Miluju jejich soutěživost a zápal. McElhinney je o něco klidnější, Mrázek zase emotivnější. Oba jsou fenomenální," dodal Williams.

Mrázek si zase pochvaloval defenzivu. Během dvou třetin na něj šlo jen 15 střel. "Obrana odvedla skvělou práci. Podporovali ji i ofenzivní hráči, zodpovědně se vraceli do vlastního pásma. To mi usnadňovalo život," uvedl Mrázek, který minulou sezonu chytal právě ve Philadelphii. Letos z obou vzájemných střetnutí vyšel jako vítěz.

Carolina zpečetila vítězství dvěma góly do prázdné branky při power play. U trefy Jacoba Slavina přes celé hřiště si připsal asistenci Mrázek, který zastavil za brankou nahozený puk. Hurricanes drží ve Východní konferenci první divokou kartu o bod před dvojicí pronásledovatelů. Columbus, který je také v postupové osmičce, udržel kontakt výhrou 5:2 v Nashville a devátý Montreal vítězstvím 3:1 ve Winnipegu.

Philadephii, v jejíž dresu nebodovali Jakub Voráček ani Radko Gudas, porážka definitivně vyřadila ze hry o play off. Jedním z hlavních důvodů absence Flyers v bojích o Stanleyův pohár je podle jejich trenéra Scotta Gordona problém s gólmany. Brian Elliott i Michal Neuvirth, který naskočil v této sezoně jen do sedmi zápasů, se zranili. Philadelphia nasadila v ročníku osm gólmanů a vytvořila tím nový rekord NHL.

"Když se podíváte na týmy, které se dostaly do play off, nasadily letos maximálně dva tři gólmany. A kolik bodů jsme ztratili kvůli tomu, že jsme neměli stabilní gólmany? Myslím, že pokud by oba (Neuvirth a Elliott) byli od začátku do konce sezony zdraví, bylo by to jiné," řekl Gordon.

Jeho svěřenci se ve finiši přiblížili nejvíce na tři body a Voráček nedávno pronesl, že týmu ve stíhací jízdě uškodily prohry s přímými konkurenty (Montreal, Columbus). "Měli jsme i špatný vstup do sezony, proto jsme tam, kde jsme. Každý rok je to pořád stejná písnička," povzdechl si Giroux.

Washington zvítězil na ledě lídra soutěže Tampy Bay 6:3. Výhru obhájce titulu řídili tři dvougóloví střelci - Nicklas Bäckström, T. J. Oshie a Alexandr Ovečkin. Ruský kanonýr je třetími hráčem v historii NHL, který překonal magickou hranici 50 branek v osmi sezonách. Wayne Gretzky a Mike Bossy to dokázali devětkrát.

Výsledky NHL:

Carolina - Philadelphia 5:2 (2:1, 0:0, 3:1)

Branky: 14. T. Teräväinen, 14. Hamilton, 52. Faulk, 59. Slavin (Mrázek), 60. McGinn - 13. Giroux, 54. Lindblom. Petr Mrázek odchytal za Carolinu celé utkání, inkasoval 2 góly z 32 střel a úspěšnost zákroků měl 93,75 procenta. Střely na branku 32:32. Diváci: 17.833. Hvězdy utkání: 1. Hamilton, 2. Mrázek, 3. T. Teräväinen (všichni Carolina).

Boston - Florida 1:4 (0:2, 1:1, 0:1)

Branky: 34. Acciari - 16. a 58. Dadonov, 14. Sheahan, 35. Brouwer. Střely na branku: 31:23. Diváci: 17.565. Hvězdy utkání: 1. Luongo, 2. Dadonov, 3. Ekblad (všichni Florida).

Ottawa - Toronto 4:2 (0:0, 2:0, 2:2)

Branky: 26. a 59. Duclair, 35. Pääjärvi, 47. Ceci - 46. Matthews, 46. C. Brown. Střely na branku: 22:44. Diváci: 18.655. Hvězdy zápasu: 1. C. Anderson, 2. Duclair, 3. B. Tkachuk (všichni Ottawa).

Tampa Bay - Washington 3:6 (0:3, 1:1, 2:2)

Branky: 38. J. T. Miller, 44. T. Johnson, 60. Kučerov - 8. a 28. Bäckström, 11. a 16. Oshie, 55. a 57. Ovečkin. Střely na branku: 28:35. Diváci: 19.092. Hvězdy zápasu: 1. Oshie, 2. Bäckström (oba Washington), 3. T. Johnson (Tampa Bay).

New Jersey - St. Louis 2:3 v prodl. (0:1, 2:1, 0:0 - 0:1)

Branky: 25. Stafford (Zacha), 37. J. Anderson - 16. Thomas, 36. Bozak, 65. Dunn. Střely na branku: 27:27. Diváci: 16.514. Hvězdy zápasu: 1. Dunn, 2. Bozak (oba St. Louis), 3. J. Anderson (New Jersey).

NY Islanders - Buffalo 5:1 (1:0, 2:0, 2:1)

Branky: 29. a 47. Beauvillier, 8. Eberle, 40. Dal Colle, 41. Pulock - 54. Olofsson. Střely na branku: 38:32. Diváci: 13.917. Hvězdy zápasu: 1. Lehner, 2. Beauvillier, 3. Pulock (všichni NY Islanders).

Winnipeg - Montreal 1:3 (0:1, 0:1, 1:1)

Branky: 52. Perreault - 18. Armia, 40. Petry, 60. Weal. Střely na branku: 24:44. Diváci: 15.321. Hvězdy zápasu: 1. Hellebuyck (Winnipeg), 2. Armia, 3. Domi (oba Montreal).

Nashville - Columbus 2:5 (1:3, 1:2, 0:0)

Branky: 9. Arvidsson, 33. F. Forsberg - 1. a 36. Atkinson, 16. D. Savard, 20. Bjorkstrand, 34. Jenner. Střely na branku: 25:32. Diváci: 17.751. Hvězdy zápasu: 1. Panarin, 2. Atkinson, 3. Duchene (všichni Columbus).

San Jose - Vegas 4:3 v prodl. (0:1, 1:1, 2:1 - 1:0)

Branky: 21. Hertl, 48. E. Kane, 52. Vlasic, 61. Burns - 4. W. Karlsson, 26. Eakin, 53. Theodore. Střely na branku: 34:26. Diváci: 17.562. Hvězdy zápasu: 1. Burns, 2. Hertl (oba San Jose), 3. W. Karlsson (Vegas).

Vancouver - Dallas 3:2 po sam. nájezdech (2:0, 0:0, 0:2 - 0:0)

Branky: 5. Schaller, 12. Bärtschi, rozhodující sam. nájezd Markus Granlund - 50. Cogliano (Faksa), 55. Radulov. Střely na branku: 31:40. Diváci: 18.663. Hvězdy zápasu: 1. Markström (Vancouver), 2. Radulov (Dallas), 3. L. Schenn (Vancouver).

Edmonton - Anaheim 1:5 (0:1, 0:3, 1:1)

Branky: 54. Gagner - 22., 29. a 36. Rakell, 16. Perry, 42. D. Shore. Střely na branku: 31:38. Diváci: 18.347. Hvězdy zápasu: 1. Rakell, 2. Silfverberg (oba Anaheim), 3. Gagner (Edmonton).

Los Angeles - Chicago 3:2 v prodl. (0:0, 1:1, 1:1 - 1:0)

Branky: 37. Wagner, 56. Amadio, 65. Doughty - 22. DeBrincat, 44. E. Gustafsson. Střely na branku: 29:35. Diváci: 18.230. Hvězdy zápasu: 1. Doughty (Los Angeles), 2. P. Kane (Chicago), 3. Wagner (Los Angeles).

Tabulky NHL:

Východní konference:

Atlantická divize:

1. p-Tampa Bay 78 59 4 15 309:212 122 2. x-Boston 78 47 9 22 244:201 103 3. Toronto 78 45 7 26 277:237 97 4. Montreal 79 42 8 29 238:227 92 5. Florida 79 35 12 32 258:271 82 6. Buffalo 78 31 10 37 212:261 72 7. Detroit 78 30 10 38 215:262 70 8. Ottawa 78 28 6 44 232:285 62

Metropolitní divize:

1. x-Washington 79 47 8 24 273:240 102 2. x-NY Islanders 79 46 7 26 222:193 99 3. Pittsburgh 78 42 11 25 262:231 95 4. Carolina 78 43 7 28 233:215 93 5. Columbus 78 44 4 30 243:222 92 6. Philadelphia 78 37 8 33 236:261 82 7. NY Rangers 77 30 13 34 215:258 73 8. New Jersey 79 29 10 40 213:267 68

Západní konference:

Centrální divize:

1. x-Winnipeg 78 45 4 29 261:231 94 2. x-Nashville 79 44 6 29 229:208 94 3. x-St. Louis 78 42 8 28 231:212 92 4. Dallas 79 41 7 31 200:194 89 5. Colorado 78 36 13 29 247:234 85 6. Minnesota 78 36 9 33 206:226 81 7. Chicago 78 34 11 33 255:279 79

Pacifická divize:

1. x-Calgary 78 48 7 23 275:216 103 2. x-San Jose 78 44 9 25 276:248 97 3. x-Vegas 79 42 7 30 243:220 91 4. Arizona 78 37 8 33 202:215 82 5. Vancouver 79 34 10 35 217:246 78 6. Edmonton 78 34 9 35 224:261 77 7. Anaheim 80 33 10 37 191:248 76 8. Los Angeles 78 29 9 40 190:248 67

Poznámka: Týmy označené "x" mají jistý postup do play off, "p" znamená vítězství v základní části.