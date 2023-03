Hermannová se Štochlovou skončily na písku v La Paz páté

La Paz (Mexiko) - Plážové volejbalistky Barbora Hermannová s Marií-Sárou Štochlovou obsadily v La Paz na turnaji Pro Tour kategorie Challenge páté místo. Jejich cestu soutěží zastavily ve čtvrtfinále Američanky Savannah Simová a Toni Rodriguezová po vítězství 21:15 a 21:13.

České volejbalistky v Mexiku vyhrály tři zápasy, ten poslední se jim ale nepovedl. "Nepodařilo se nám dostat do naší hry, co bychom chtěly předvádět. Nevzdaly jsme to, ale bohužel to nebyla naše chvíle," litovala v nahrávce pro média Štochlová, jež byla kritická zejména k vlastnímu výkonu. Celkový výsledek ji ale potěšil. "Jsme hlavně spokojené s naší celkově předvedenou hrou na turnaji a za páté místo si odvážíme body do olympijské kvalifikace, na mistrovství světa a vstupu do sezony," dodala.

Druhý český pár Helena Havelková, Markéta Nausch Sluková zůstal v La Paz bez vítězství a získaného setu a nepostoupil ze základní skupiny.

Turnaj Pro Tour kategorie Challenge v plážovém volejbalu v La Pazu (Mexiko):

Ženy:

Play off - čtvrtfinále:

Simová, Rodriguezová (21-USA) - Hermannová, Štochlová (15-ČR) 2:0 (15, 13).