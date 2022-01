Hermannová se Štochlovou otestují spolupráci na písku v Dauhá

Dauhá - Nově vzniklý beachvolejbalový pár Barbora Hermannová, Marie-Sára Štochlová v tomto týdnu otestuje v Dauhá spolupráci na finálovém turnaji lukrativní série King of the Court. Samy se podle Hermannové nabídly pořadateli, který s pozvánkou neváhal, ačkoliv základním kritériem účasti byly bodové zisky z turnajů v loňském roce.

Do série, v níž se zápasy nehrají obvyklým systémem dvou týmů na sety, Hermannová s tehdejší partnerkou Markétou Nausch Slukovou nemohly vloni zasáhnout kvůli koronaviru. Sluková po sezoně, v níž česká dvojice přišla kvůli covidu i o start na olympijském turnaji v Tokiu, přerušila kariéru a v současnosti se chystá na mateřské povinnosti a Hermannová si našla novou partnerku.

"Úplně klasicky jsme pozvané nebyly, protože jsme nemohly mít body. Na podzim jsem se organizátora zeptala, jestli by nás s Maruškou na finále nevzal, protože jsem si myslela, že týmy, které by se do finále dostaly, budou mít přestávku, nebo ještě nebudou chtít hrát po Vánocích turnaj. Přišla mi odpověď, že když jsme v létě s Markétou hrát nemohly, tak nás organizátoři rádi uvítají v nové sestavě," vylíčila Hermannová v tiskové zprávě manažerské agentury Sport Invest.

Ani na okamžik nad pozvánkou nepřemýšlely. "Jako nově složený tým potřebujeme hrát, hrát a hrát. Ať už je to jakýmkoliv turnajovým systémem, je to pro nás zaručená kvalita tréninku proti týmům, které bychom teď na tréninkových kempech ještě nepotkaly," uvedla Hermannová s poukazem na netradiční systém turnaje. Zápasy hraje vždy více týmů najednou, na kurt přicházejí postupně vždy místo dvojice, která v předchozí výměně neuhrála bod. Hraje se 15 minut, nebo dokud některý z týmů nezíská 15 bodů.

"Je to divácky velmi atraktivní. Doufejme, že strávíme co nejvíce minut na hřišti, jelikož systém je opravdu neúprosný. Může se ale stát, že budeme stát nějakou chvíli za hřištěm a míče se ani nedotkneme. Výhoda je, že po zbylý čas mimo turnaj můžeme plně využít tréninkového centra, což se hodí," řekla Hermannová.

Se Štochlovou absolvovaly společnou premiéru na Světovém okruhu v listopadu, kdy v brazilské Itapemě došly na čtyřhvězdičkové akci do 1. kola play off. Předtím společně startovaly i na srpnovém mistrovství Evropy, kde skončily v osmifinále. Na novou sezonu se připravovaly před Vánocemi na třítýdenním kempu na Tenerife a vrátí se tam i po turnaji v Kataru.

"Soustředění bylo výborné jak herně, tak jsme se tam s Maruškou i víc poznaly. Pocit z tréninků mám dobrý. Pořád máme spoustu nových věcí, které se musíme naučit, hodně informací od trenéra, hodně povídání. Je před námi spousta práce, ale myslím si, že jsme na dobré cestě," dodala Hermannová.

V Kataru turnaj začne ve středu, Hermannová se Štochlovou do něj poprvé zasáhnou ve čtvrtek. Na prize money se v Kataru rozdělí 325.000 dolarů.