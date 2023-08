Hermannová se Štochlovou cítily po vítězství v Brně radost i úlevu

Brno - Radost i úlevu cítily plážové volejbalistky Barbora Hermannová s Marií-Sárou Štochlovou poté, co ve finále turnaje světového okruhu Pro Tour kategorie Futures v Brně proměnily proti Američankám Teegan Van Gunstové s Kimberly Hildrethovou hned první mečbol, byť až na druhý pokus. Naplnily tak nevděčnou pozici nasazených jedniček i největších domácích favoritek na zlato.

"Vítězství na domácí půdě a obhajoba nasazení číslo jedna nejsou nikdy jednoduché. Jsem ráda, že jsme to zvládly, jak jsme to zvládly. Protože i stresové situace, které jsme na hřišti měly - a bylo jich tam spoustu - nás společně posouvají jako tým o krůček dál," řekla ČTK Hermannová. Ta polovinu vítězství věnovala španělskému trenérovi Sebastianu Menegozzovi, který je tentokrát koučoval na dálku.

"Nervozita tam určitě byla, ale myslím, že jsme se s tím dobře popraly. Od začátku jsme všem urputně opakovaly, že jdeme zápas od zápasu a stojíme nohama pevně na zemi. A to, že jsme tady na každém plakátu a jsme prodané jako nasazené i české jedničky, vůbec nic neznamená. Tím jsme si v každém zápase udržely schopnost soustředit se na vlastní hru a nemyslet si, že to budeme mít zadarmo," uvedla Štochlová.

Hermannová se Štochlovou ztratily v pěti zápasech na písku na Sokolském koupališti jediný set, a sice hned v prvním utkání se svými pozdějšími finálovými soupeřkami z USA. "Jelikož jsme od mistrovství Evropy společně netrénovaly, tak začátky byly takové pomalejší. Ale jak vždycky říkám - stoupající tendence, a vyšlo to. Myslím, že jsme si to vybraly v prvním zápase, tam to bylo hodně nervózní. Pak už jsme našly naši hru, kterou rády hrajeme a umíme," zhodnotila dvaatřicetiletá Hermannová.

O osm let mladší Štochlová si zase před finále vzpomněla na svoje vítězství na mistrovství Evropy do 18 let, které na "Sokoláku" slavila v roce 2016 společně s Martinou Maixnerovou. "Když jsem dávala poslední servis před začátkem zápasu, úplně jsem se vrátila do finále osmnáctek před lety. Jsem strašně ráda, že jsme to s Barčou zvládly a udělaly jsme si tady další krásnou vzpomínku," uvedla Štochlová.

Obě se ideálně naladily na mistrovství republiky, které příští týden hostí pražský areál na Ládví a kde chtějí vybojovat první společný domácí titul. "Našly jsme herní sebevědomí, které se nám bude příští týden hodit. Po minulém roce jsme hladové ten mistrovský titul konečně urvat," uvedla Štochlová. "Těšíme se, protože moc často doma nehrajeme. Bude to trochu jiná atmosféra, protože nám všichni půjdou po krku. České páry navíc moc neznáme, protože se s nimi moc nepotkáváme," doplnila Hermannová, která už má dva tituly s Markétou Nausch Slukovou a jeden s Martinou Williams.