Hermannová se Slukovou na druhý evropský bronz nedosáhly

Jurmala (Lotyšsko) - Na třetí medaili z mistrovství Evropy plážové volejbalistky Barbora Hermannová a Markéta Nausch Sluková v lotyšské Jurmale nedosáhly. V souboji o bronz podlehly Ruskám Naděždě Makroguzovové a Světlaně Cholominové 23:25 a 18:21, přičemž v prvním setu měly Češky čtyři setboly.

Po počátečním zklamání budou Hermannová se Slukovou hodnotit vrchol sezony spíš pozitivně. "Sezona byla divná, moc turnajů nebylo. Doma jsme obhájily titul a tři měsíce zpátky bychom poslední čtyřku (na ME) braly. Teď nás to ale mrzí, čtvrté místo je nevděčné," řekla Sluková v nahrávce pro média. "S Bárou jsme odehrály tři mistrovství Evropy a pokaždé byly v poslední čtyřce, to si ceníme," dodala.

Na ME v roce 2016 ve Švýcarsku vybojovaly stříbro, o dva roky později v Nizozemsku bronz. Mezitím je o dva šampionáty připravily zdravotní problémy. Loni měly být jedničkami, ale Slukovou do Moskvy nepustilo bolavé koleno, v roce 2017 zase záda. Letos byl šampionát vrcholem sezony na písku, neboť pandemie koronaviru zrušila turnaje Světového okruhu.

Mladá ruská dvojice, která před dvěma lety právě na pláži v Jurmale vyhrála ME do 22 let, začala rozlučkový zápas s turnajem lépe, ale čtyřbodovou ztrátu (1:5) zkušenější Češky postupně smazaly. Od stavu 11:11 se už ani jedna dvojice nedokázala utrhnout na více než jeden bod.

Koncovku měly Hermannová se Slukovou rozehranou výborně, třikrát ale při setbolu Rusky dobře zaútočily a jednou zablokovaly. Svoji první šanci zakončit sadu naopak využily. "V koncovce jsme možná byly málo agresivní," mrzelo Slukovou.

Ve druhém setu si české beachvolejbalistky vybudovaly až šestibodový náskok (10:4), ale ani z této výhody bronzový úspěch nevytěžily. I druhou vyrovnanou koncovku zvládly lépe Rusky. České jedničky měly problém ztrátovat. "Odešel nám side out, dovolily jsme jim vrátit se do hry a to nás ve výsledku potrestalo. Šanci jsme měly, ale nezúročily to. V posledních dvou zápasech jsme nedokázaly předvést naši nejlepší hru," dodala Sluková.

Zlato získaly jejich semifinálové přemožitelky Joana Heidrichová a Anouk Vergéová-Dépréová ze Švýcarska. Mezi muži zaútočí dnes večer na třetí titul v řadě Norové Anders Mol a Christian Sörum.

Mistrovství Evropy v plážovém volejbalu:

Muži:

Finále: Mol, Sörum (1-Nor.) - Krasilnikov, Stojanovskij (2-Rus.) 2:0 (19, 15),

o 3. místo: Lupo, Nicolai (5-It.) - Ljamin, Myskiv (11-Rus.) 2:1 (-17, 21, 12).

Ženy:

Finále: Heidrichová, Vergéová-Dépréová (3-Švýc.) - Behrensová, Tillmannová (10-Něm.) 2:1 (-18, 14, 16),

o 3. místo: Makroguzovová, Cholominová (4-Rus.) - Hermannová, Nausch Sluková (6-ČR) 2:0 (23, 18).