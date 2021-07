Hermannová s Nausch Slukovou chtějí v Tokiu předvést pěkný volejbal

Praha - Bez velkých očekávání a s přáním předvést pěkný volejbal odletí v pátek do Tokia Barbora Hermannová a Markéta Nausch Sluková, které se společně kvalifikovaly na olympijské hry podruhé za sebou. Do té doby budou plážové volejbalistky trénovat v Praze už s výhledem na konkrétní soupeře ve skupině a styl hry, kterým by se v japonské metropoli rády prezentovaly.

"Chtěly bychom vylepšit výsledek z Ria, což znamená postoupit do osmifinále. Skupiny jsou letos vyrovnanější než kdy jindy, každý může porazit každého," řekla na dnešním setkání s novináři Nausch Sluková, která se chystá na třetí olympiádu. V Londýně 2012 obsadily společně s Kristýnou Kolocovou páté místo, což je dosud nejlepší český výsledek na písku pod pěti kruhy. O čtyři roky později v Riu skončily s Hermannovou sedmnácté.

Nausch Sluková si v souvislosti s odloženou olympiádou prožila emoční kolotoč, kdy se napjaté očekávání střídalo se zklamáním. Nyní už se na hry těší, ale vzhledem k různým protikoronavirovým opatřením se snaží nemít žádná očekávání. Důležité je, že stejně jako Hermannové se jí podařilo vyřešit zdravotní trable, které je tuto sezonu brzdily, a cítí se dobře.

Hermannová se sice těšila na japonské diváky, kteří podle ní umí ocenit sportovní výkony, ale po zákazu jejich přítomnosti na stadionech kvůli zhoršující se epidemické situaci v Tokiu zase ví, že při zápasech nepodlehne atmosféře jako v Riu. "Možná to na druhou stranu není až taková tragédie co se týče toho, na co jsme si za poslední rok a půl zvykly," řekla.

V jedné ze šesti čtyřčlenných skupin narazí Češky na německou obhájkyni zlata Lauru Ludwigovou, která po návratu z mateřské dovolené hraje s Margaretou Kozuchovou, zkušené Švýcarky Tanju Hüberliovou a Ninu Betschartovou, s nimiž na červnovém turnaji Světového okruhu v Ostravě vypadly v osmifinále, a domácí dvojici Miki Išiiová, Megumi Murakamiová.

"Skupina je vyrovnaná, není tam jednoznačný favorit ani vyložený outsider," řekl trenér české dvojice Simon Nausch, který je zároveň manželem starší z obou hráček. "Švýcarkám pomohlo odložení her o rok, Němky jsou velká neznámá a o Japonkách víme, že se připravují tvrdě a s maximální precizností," dodal. První dva a nejlepší dva páry z třetích míst postoupí do osmifinále, další čtyři dvojice na třetí příčce se utkají v předkole o zbylá dvě místa.

Kvůli nucenému pobytu v bublině s sebou Hermannová i Nausch Sluková berou různé hry, seriály a čtivo na rozptýlení. "Mám na tabletu jednu hru, v které mě Markéta nedávno hrozně rozdrtila, tak ji v Tokiu vyzvu k odvetě," řekla Hermannová.

Podle Pakosty je v silách obou beachvolejbalových párů osmifinále

Minimálně postup do osmifinále olympijských her je podle předsedy volejbalového svazu Marka Pakosty v silách obou českých beachvolejbalových párů, které se kvalifikovaly do Tokia. Podle účastníka premiéry plážového volejbalu pod pěti kruhy v Atlantě 1996 by mohla Ondřeji Perušičovi s Davidem Schweinerem pomoct vydařená sezona, Barbora Hermannová s Markétou Nausch Slukovou by zase mohly těžit ze zkušeností z předchozích her v Riu.

"Je to specifický turnaj, kde z 24 mužských párů jich klidně může vyhrát patnáct, mezi ženami jen o něco méně. I proto jsem radši v předpovědích opatrný," řekl ČTK Pakosta. Bývalý volejbalový "obojživelník" předpokládá, že se oba české týmy pouhé dva týdny po skončení olympiády představí na dvouhvězdičkovém turnaji Světového okruhu v Praze na Ládví.

Pakosta v premiéře plážového volejbalu pod pěti kruhy před čtvrtstoletím v Atlantě obsadil spolu s Michalem Palinkem 13. místo, což je dosud nejlepší tuzemský mužský výsledek. Tehdy se ještě hrálo na jediný set do 15 bodů se ztrátami a řada hráčů včetně obou Čechů reprezentovala jak na písku, tak i v klasickém šestkovém volejbalu. Dnes už je podle Pakosty nutná specializace.

"Když vidím naše nejlepší beachvolejbalisty, ve většině herních činností jsou někde jinde než my. Možná bychom se jim vyrovnali po skokanské stránce, ale technicky i takticky jsou mnohem dál," srovnával Pakosta, který v Atlantě musel spát na matraci na zemi, protože se do postele se svými 202 centimetry prostě nevešel.

To, že se s Palinkem před 25 lety jako první český pár kvalifikovali na olympiádu, považuje za důležitý faktor v rozvoji plážového volejbalu v Česku. Teprve potom začaly vznikat stálá hřiště a areály, které dnes často fungují celoročně, a i díky tomu členská základna neustále narůstá. "Beachklub Ládví je toho skvělým důkazem," řekl Pakosta v narážce na zmodernizovaný areál, který je s 18 kurty druhým největším komplexem svého druhu ve střední Evropě.