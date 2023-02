Hermannová a Štochlová na turnaji v Dauhá postoupily ze skupiny

Dauhá - Plážové volejbalistky Barbora Hermannová a Marie Sára Štochlová vybojovaly na turnaji Pro Tour Elite v Dauhá v posledním utkání ve skupině postup do vyřazovací části. Nasazené dvanáctky si nejprve připsaly druhou prohru v tie-breaku, Brazilkám Talitě a Thamele podlehly 21:12, 10:21, 16:18. V závěrečném zápase ale zdolaly 2:0 dosud stoprocentní australský pár Taliqua Clancyová, Mariafe Artachová a zahrají si předkolo play off. Jejich soupeřkami budou v sobotu Kanaďanky Melissa a Brandie.

Jan Dumek s Jiřím Sedlákem zakončili premiéru na turnaji nejvyšší kategorie, který už se započítává do olympijské kvalifikace, porážkou 11:21, 19:21 se světovými jedničkami Andersem Molem a Christianem Sörumem z Norska.

Proti Brazilkám hrály Hermannová se Štochlovou v prvním setu precizně a získaly jej výrazným rozdílem, druhý měl přesně opačný průběh. Do tie-breaku vstoupily lépe čtyřicetiletá Talita s o 18 let mladší Thamelou, ale Češky dvakrát dotáhly manko, odvrátily dva mečboly a po esu Štochlové měly šanci zápas zakončit. Brazilský útok ale dopadl na čáru a následné dva bloky Thamely strhly vítězství na jejich stranu.

"Byl to správný ženský beachvolejbal. První set jasně pro nás, druhý jasně pro holky a pak v tie-breaku jsme se tahaly až do samého konce. Myslím, že hrajeme dobře a předvádíme hru, jakou chceme. Trošku tam dneska chybělo štěstí," řekla ČTK Štochlová. "V tie-breaku rozhodlo pár malých detailů. Paradoxně byly na kurtu čtyři blokařky a ony vyhrály dvěma bloky v závěru," dodala.

S Clancyovou a Artachovou musely v úvodu dotahovat ztrátu a první set získaly ve vyrovnané koncovce 21:19. Ve druhé sadě utekly soupeřkám šestibodovou šňůrou od stavu 8:8 a náskok už nepustily. Zvítězily 21:16.

Dumek se Sedlákem, kteří se mezi 16 nejlepších párů probojovali z kvalifikace, podlehli Italům Paolu Nicolaiovi a Samuelu Cottafavovi 11:21, 15:21. Po první jednoznačné sadě byla druhá už vyrovnanější, ale Italové za stavu 11:11 čtyřmi body za sebou odskočili a náskok si s přehledem pohlídali.

"Dneska to bylo trochu lepší, ale stále jsme oproti zápasům v kvalifikaci zbytečně pasivní a máme respekt ze soupeře. Nicméně všichni ze skupiny jsou opravdu z absolutní špičky a s nimi nejsme zvyklí ani hrát, ani trénovat," uvedl pro ČTK Dumek po prvním utkání.

Úvod zápasu nevyšel české dvojici ani proti Molovi a Sörumovi. I kvůli tomu byl první set jasnou záležitostí světových jedniček, ale ve druhém Češi zabojovali a nakonec podlehli nejtěsnějším rozdílem ze všech tří utkání.

"Poslední zápas byl asi nejlepší z těch tří ve skupině. Byl to náš nejdůstojnější výkon, takže nakonec máme docela dobrý pocit a víme, kde a co máme trénovat. Celkově jsme každopádně z turnaje nadšení a odnášíme si ponaučení, co nám ještě chybí do úplné špičky," řekl Dumek. "Měli jsme ve skupině podle mého tři z pěti nejlepších současných týmů na světě, takže se nemáme za co stydět," dodal.

Turnaj Pro Tour kategorie Elite v plážovém volejbalu v Dauhá: Muži - skupina A: Nicolai, Cottafava (9-It.) - Dumek, Sedlák (16-ČR) 2:0 (11, 15), A. Mol, Sörum (1-Nor.) - Dumek, Sedlák 2:0 (11, 19). Ženy - skupina D: Talita, Thamela (13-Braz.) - Hermannová, Štochlová (12-ČR) 2:1 (-12, 10, 16), Hermannová, Štochlová - Clancyová, Artachová (5-Austr.) 2:0 (19, 16).