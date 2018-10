Praha - Pokud se místopředseda KDU-ČSL Daniel Herman stane senátorem za Chrudimsko, okamžitě rezignuje na post náhradníka ve Sněmovně. Řekl to dnes ČTK s tím, že Senát považuje za svou prioritu. Herman je za Prahu prvním náhradníkem KDU-ČSL za zvoleného poslance Jana Čižinského, který by mohl složit mandát kvůli případnému vstupu do pražské rady. Do Sněmovny by se pak dostal druhý z bratrů Okamurů Hayato, který je druhým náhradníkem Čižinského.

Podobnou cestu loni zvolil senátor ČSSD Karel Kratochvíle, aby nemusel nastoupit do Sněmovny za stranického kolegu Vítězslava Jandáka, který o poslanecký mandát přišel zvolením do Rady Českého rozhlasu.

"Senát je pro mě prioritou. Když budu v sobotu zvolen, okamžitě rezignuji na pozici náhradníka v Poslanecké sněmovně," řekl ČTK Herman. Upřesnil, že by v takovém případě obratem poslal předsedovi Sněmovny Radku Vondráčkovi (ANO) notářsky ověřený zápis o své rezignaci.

"S Janem Čižinským postup koordinujeme, není to tak, že bychom se něčím překvapili. Známe se dlouho z působení v pražské KDU-ČSL," doplnil Herman, který v prvním kole senátních voleb na Chrudimsku skončil s 15,13 procenta druhý za Janem Teclem z ODS, který získal 15,44 procenta.

Kratochvíle zvolil cestu předběžného prohlášení formou notářského zápisu, jímž se vzdal postavení poslaneckého náhradníka, řekl ČTK ústavní právník a tajemník senátní ústavní komise Jan Kysela. Senátor to podle něj učinil po projednání s legislativními odbory obou parlamentních komor, aby postupoval v souladu se způsobem vzdání se mandátu zákonodárce. Poprvé tak učinil už předloni při volbách do Senátu poslanec a tehdejší ministr průmyslu a obchodu Jan Mládek (ČSSD).

Čižinský už dříve uvedl, že pokud by zasedl v pražské městské radě, vzdal by se poslaneckého mandátu. V Praze letos vedl do voleb uskupení Praha Sobě, které skončilo třetí a získalo v 65členném zastupitelstvu 13 mandátů. Nyní Praha Sobě jedná s Piráty a s koalicí Spojené síly pro Prahu, kteří získali rovněž po 13 mandátech, o vytvoření společné pražské rady.

Herman je prvním náhradníkem za Čižinského na sněmovní kandidátní listině lidové strany v hlavním městě, Hayato Okamura figuruje na druhém místě. Pokud by Herman v senátním finále porazil Tecla a Čižinský následně bez konzultací s náhradníky opustil Sněmovnu, poslanecký mandát by vznikl bývalému ministru kultury a senátní by mu zanikl. Na Chrudimsku by se pak musely konat nové volby.

Herman se ale může pozice sněmovního náhradníka předem vzdát. Pak by za lidovce nastoupil do poslaneckých lavic starší bratr předsedy protiimigračního hnutí Svoboda a přímá demokracie Tomia Okamury Hayato Okamura. "Samozřejmě budu případně postupovat tak, aby získaný senátní mandát panu Hermanovi nezanikl a své kroky budu s náhradníky koordinovat," řekl ČTK Čižinský.

Tlumočníka Hayato Okamuru a místopředsedu dolní komory Tomia Okamuru dělí příslušnost k politickým stranám i názory. Hayato Okamura se například angažoval v pomoci uprchlíkům a o svém bratru v jednom z rozhovorů řekl, že se z něho stal populista, který se chytá všech možností, jak se udržet na politickém výsluní.