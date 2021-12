Herečky ze Sexu ve městě podpořily ženy, které obvinily herce Chrise Notha

Washington - Hvězdy televizního seriálu Sex ve městě vyjádřily podporu dvěma ženám, které obvinily jejich kolegu ze seriálu Chrise Notha ze sexuálního napadení. Informoval o tom zpravodajský web BBC. Sedmašedesátiletý Noth, který v seriálu ztvárnil postavu "pana Božského", obvinění odmítl a označil je za "zcela nepravdivá".

Herečky Sarah Jessica Parkerová (Carrie), Cynthia Nixonová (Miranda) and Kristin Davisová (Charlotte) uvedly, že je vznesená obvinění hluboce zarmoutila. "Podporujeme ženy, které předstoupily a podělily se o své bolestné zkušenosti," napsaly herečky ve společném prohlášení.

Herec, který v populárním seriálu ztvárnil pana Božského, lásku hlavní postavy Carrie, tvrdí, že v obou případech šlo o styk se souhlasem obou stran. Po zveřejnění obvinění v článku časopisu The Hollywood Reporter však herec přišel o řadu zakázek. Americké televizní sítě CBS a Universal Television potvrdily, že přišel o roli v seriálu The Equalizer, zatímco společnost s fitness vybavením Peleton stáhla reklamu s Nothem ze svých sociálních sítí.

Prohlášení hereček přichází dva týdny po premiéře seriálu A jak to bylo dál... (And Just Like That...), který je pokračováním Sexu ve městě.

Ženy, které obvinily Notha ze sexuálního napadení, řekly, že je přimělo se ozvat, když herce viděly v novém seriálu. Detailní popis údajných napadení poskytly listu The Hollywood Reporter pod pseudonymy Zoe a Lily.

Zoe, které je nyní 40, uvedla, že ji Noth v roce 2004 jako 22letou znásilnil v bytě v Los Angeles. Lily, které je 31, řekla, že ji herec znásilnil ve svém bytě v New Yorku v roce 2015, když jí bylo 25 let. Podle serveru The Hollywood Reporter se ženy neznají a na list se obrátily nezávisle na sobě. Podrobný článek novinářky Kim Mastersové také zpovídá další, včetně tehdejšího Zoeina šéfa, Lilyiny přítelkyně a zaměstnankyně centra pro péči o znásilněné. Článek také cituje textové zprávy mezi Nothem a Lily z doby údajného napadení.

Noth v prohlášení zveřejněném v amerických médiích obvinění odmítl. "Obvinění vznesená vůči mně osobami, které jsem potkal před lety nebo dokonce desetiletími, jsou zcela nepravdivá," uvedl. "Tyto příběhy mohly být z doby před 30 lety nebo 30 dny - ne vždy znamená ne - to je hranice, kterou jsem nepřekročil. Setkání byla konsenzuální," dodal. Herec zároveň uvedl, že je těžké se "nepozastavit nad načasováním" článku. "Nevím jistě, proč se (obvinění) objevují teď, ale jedno vím: Já jsem ty ženy nenapadl," uvedl.

Losangeleská policie uvedla, že nezahájila vyšetřování, protože neobdržela trestní oznámení.

Kromě seriálu Sex ve městě hrál Noth například v seriálech Dobrá manželka či Zákon a pořádek. S herečkou Tarou Wilsonovou, kterou si vzal v roce 2012, má dvě děti.