Herečky Anna Geislerová a Klára Issová mají hvězdy na chodníku slávy ve Zlíně

Zlín - Herečky Anna Geislerová a Klára Issová mají ode dneška své hvězdy na chodníku slávy před zlínským Velkým kinem. Akci, při které se v rámci zlínského filmového festivalu odhalují dlaždice se jmény bývalých dětských filmových hvězd, připravuje Nadační fond Kapka naděje. Po dnešku je na chodníku 35 hvězd. U odhalení hvězdy byla dnes jen Issová, Geislerová musela odjet za pracovními povinnostmi.

Fotogalerie

"Jsem moc dojatá a šťastná. Jako začínající herečka jsem vůbec nevěděla, že člověk a herec může dostat nějakou svoji hvězdu. Myslela jsem, že to znamená hrát divadlo. Že vůbec začala má filmová kariéra, to byla náhoda. Dnes je to taková krásná třešinka," řekla ČTK Issová.

Na začátku její kariéry byl snímek Saši Gedeona Indiánské léto. "Indiánské léto mě nastartovalo, obě jsme s Táňou Dykovou začínaly, bylo nám 16 let," uvedla Issová. V kategorii tvorby pro děti a mládež hrála například v televizním seriálu Hynka Bočana Když se slunci nedaří a pohádkách. Známá je její role Panny Marie v pohádce Anděl Páně. "Často se mi stává, že mě někdo potká na ulici a řekne: Je, Panenka Marie. To je hezké, když má člověk takovou odezvu," uvedla Issová, které byla před lety na zlínském festivalu také porotkyní.

"Ve výsledku člověk hodnotí podle pocitu, intuice, podle toho, jak je příběh silný. Filmy mohou být natočené velmi kvalitně a není v nich žádná chyba, ale nevezmou vás za srdce," uvedla Issová. Na festivalu ji letos zaujal například íránský snímek Školní poklad, ve kterém se objevilo téma dětské práce a vzdělání. Filmů pro děti a mládež se podle herečky točí málo, možných témat je přitom hodně. "Tady se to asi pořád nepovažuje za stejně rovnocenné, jako je film pro dospělé. Právě zlínský festival ukazuje, že to tak není," uvedla Issová. Herečku čeká na začátku prosince premiéra česko-slovenského snímku Známí neznámí.

Hvězdy na chodníku letos pořadatelé odhalovali 16. rokem, loni ji získali herci Jiří Mádl a Vojtěch Kotek. V předchozích letech například herec Jan Hrušínský a zpěvačka Helena Vondráčková, Ivana Andrlová, režisér Karel Smyczek, herečka Pavlína Mourková, Klára Pollertová-Trojanová a Jiří Strach, Lucie Zedníčková, Jan Potměšil, Tomáš Holý, Žaneta Fuchsová nebo Vladimír Dlouhý a jeho bratr Michal. Mezinárodní filmový festival pro děti a mládež ve Zlíně je nejstarší a největší přehlídkou svého druhu na světě. Letos se koná 61. ročník.