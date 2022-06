Herečka Tereza Brodská v knize zachytila vzpomínky své matky Jany Brejchové

Praha - Kniha Moje máma Jana Brejchová, kterou napsala dcera slavné herečky Tereza Brodská, vznikla na podkladě rozhovorů, jež spolu vedly několik let. Publikaci obsahující množství fotografií a informací ze zákulisí československého filmu představí autorka 11. června v Praze na autogramiádě na festivalu Svět knihy. Její křest se uskuteční na filmovém festivalu v Karlových Varech.

"Zdálo se nám to jako nejvhodnější místo, které koresponduje s maminčinou kariérou. Ona začala jezdit na festivaly a sklízet filmové ceny už jako osmnáctiletá," řekla ČTK Brodská, která je také úspěšnou herečkou.

Objemná kniha přibližuje filmovou kariéru slavné herečky, jež v šedesátých letech zářila i na evropské scéně. Brejchová vypráví o spolupráci s filmovými kolegy, kteří byli součástí její profesní kariéry i osobního života, například o Vlastimilu Brodském, Jiřím Krejčíkovi, Miloši Formanovi či Janu Werichovi. Kniha je také otevřenou výpovědí o jejím soukromí včetně složitých partnerských i rodinných vztahů.

"Máma se rozhovorům do novin celý život vyhýbala a paměti psát nechtěla. Na podobné nabídky většinou odpovídala: Co bych povídala, moje práce je na plátně, ve filmech, na divadle," napsala v předmluvě knihy Brodská. "Odpovídala na všechny moje otázky, nebyla mezi námi žádná tabu. Téma, kterému jsme se ale obě vyhýbaly, byl rozvod s mým tátou Vlastimilem Brodským. Dodnes ho vnímám jako velké bezpráví a smutek. Stejně jako tehdy táta. Vyčetla jsem to ze stránek kronik, které si psal," řekla ČTK.

Brodská v knize vzpomíná, jak jednoho dne její matka přinesla krabici plnou fotografií a výstřižků a řekla, že by si přála vydat knihu, v níž by nad snímky a archivními dokumenty vzpomínala na dobu, kterou ilustrují. Matka s dcerou se začaly scházet, listovat albem a Brejchová vyprávěla o své úspěšné kariéře, během níž natočila na stovku filmů. "Překvapilo mě, kolik maminka každý rok natočila filmů. Ta její obrovská filmografie včetně televizní tvorby. Samozřejmě jsem to věděla, ale netušila jsem, jak až moc pracovala. To bylo neuvěřitelné, často točila i dva filmy najednou," podotkla Brodská.

Brejchová v rozhovorech vzpomínala na dětství, na filmové začátky, na tvůrce, se kterými měla možnost pracovat, ale i na soukromý život. "Naše vyprávění je tokem máminých vzpomínek, autenticky přepsaných, vedle nějž tečou souběžně ty moje. Někdy jen dlouze poslouchám, jindy ji přerušuji. Občas to i trochu zaskřípe, protože jsem zkrátka vnímala řadu věcí jinak," konstatovala Brodská.

Jana Brejchová se narodila 20. ledna 1940. Za celou svoji kariéru účinkovala ve více než stovce celovečerních a televizních filmů. Získala za ně i mnoho profesních ocenění. K jejím známým snímkům patří Vlčí jáma, Vyšší princip, Každý den odvahu, Mladý muž a bílá velryba, Zánik samoty Berhof či poslední Kráska v nesnázích, jenž jí přinesl prestižního Českého lva za nejlepší herecký výkon. Hrála v muzikálech Kdyby tisíc klarinetů a Noc na Karlštejně i v řadě komedií 60. a 70. let, například Hodíme se k sobě, miláčku...? Z jejích vážnějších snímků vynikají Citlivá místa z roku 1978 o vztahu mezi matkou a dcerou, kde si zahrála s vlastní dcerou Terezou. Od poloviny 90. let ale Brejchová dávala stále větší přednost divadlu. Vzhledem k neurologickým potížím žije v současné době v léčebně.