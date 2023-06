Herečka Patrasová čelí obžalobě za loňskou nehodu pod vlivem alkoholu

Praha - Herečka a zpěvačka Dagmar Patrasová čelí obžalobě za ohrožení pod vlivem návykové látky, a to kvůli dvěma autonehodám z loňského května. Uvedla to televize Nova, které informaci sdělil šéf Obvodního státního zastupitelství pro Prahu 10 Richard Houdek. Ženě, která je známá mimo jiné díky písničkám pro děti, hrozí až tříleté vězení, peněžitý trest nebo zákaz řízení. Patrasová odmítá, že by řídila opilá.

"Státní zástupce podal v dané věci k Obvodnímu soudu pro Prahu 10 obžalobu na ženu ve věku 67 let pro trestný čin ohrožení pod vlivem návykové látky, kterého se tato žena měla dopustit dne 23. května 2022 tím, že po předchozím požití alkoholických nápojů řídila osobní automobil a způsobila dvě dopravní nehody," citovala Nova státního zástupce.

"To nebylo pod žádným vlivem alkoholu. Nikdo mi nebral krev, nikdo mi nedával dýchnout," řekla televizi Patrasová. Už dříve uvedla, že příčinou havárie byla nefunkční součástka v motoru, kvůli které se auto stalo neovladatelným.

Nehoda se stala v pražské Benešovské ulici, podle Novy nedaleko od domu, kde zpěvačka bydlí. "Řidička mercedesu narazila do zaparkovaného auta a betonového zátarasu. Na místě se odmítla podrobit dechové zkoušce. Nehoda se obešla bez zranění," sdělil loni k incidentu mluvčí pražské policie Jan Daněk.

Nova zmínila, že Patrasová bourala pod vlivem alkoholu už v prosinci 2018. Dostala za to zákaz řízení na rok a půl a pokutu 150.000 korun.