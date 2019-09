Herečka Huffmanová dostala 14 dní za mřížemi a pokutu 30.000 USD

Washington - Americká herečka Felicity Huffmanová, známá ze seriálu Zoufalé manželky, byla odsouzena ke 14 dnům vězení, 250 hodinám veřejně prospěšných prací a pokutě 30.000 dolarů (700.450 Kč) v korupčním skandálu s přijímacími testy na prestižní americké univerzity. Informovala o tom televize CNN.

Před vynesením rozsudku soudkyně Indira Talwaniová uvedla, že Huffmanová věděla, že to, co dělá, není v pořádku. "Věděla, že je to podvod, nešlo o impulzivní čin," uvedla soudkyně. Po propuštění bude herečka rok v podmínce.

Huffmanová se před vynesením rozsudku omluvila, "Nejprve se omlouvám vám, " řekla herečka soudkyni. "Jsem si nyní jako matka vědoma, že láska musí jít rukou v ruce s pravdou a že láska na úkor pravdy není opravdová láska... Zasloužím si jakýkoliv trest, který mi dáte," dodala. Do vězení by herečka měla nastoupit 25. října.

Huffmanová byla součástí skupiny jedenapadesáti lidí, v níž rodiče podle prokuratury celkem zaplatili na úplatcích 25 milionů dolarů (584 milionů korun), aby se jejich děti dostaly na prestižní univerzity. Herečka byla obviněna v březnu, před soudem se pak v rámci dohody s prokuraturou přiznala.

Podle soudních spisů Huffmanová poskytla úplatek ve výši 15.000 dolarů (350.000 korun) maskovaný jako charitativní příspěvek, aby se mohla systému zúčastnit v zájmu své nejstarší dcery.

Ústřední postavou systému podvodů, do kterého byli vedle rodičů zapleteni i trenéři, je podle prokuratury William "Rick" Singer se svou společností Edge College & Career Network. Singer se k obvinění přiznal, a to včetně vydírání, praní špinavých peněz a bránění spravedlnosti. Hrozí mu až 65 let vězení.

Dokumenty uvádějí dva typy podvodů. Falšování přijímacích testů uchazečů a vytváření falešných podkladů pro získání sportovních stipendií. Někteří rodiče využili podle vyšetřovatelů obě varianty.