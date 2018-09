Praha - Ester Geislerová se představí v jedné z hlavních rolí připravovaného finsko-českého dramatu Mona. Režírování snímku se ujal Fin Jukka-Pekka Valkeapää. Na tvorbě a koprodukci filmu se za českou stranu podílí společnost Bionaut Vratislava Šlajera a hudební skladatel Michal Nejtek. Mona se v kinech objeví v roce 2019. ČTK dnes o tom za filmovou společnost informovala Martina Chvojka Reková.

"Chci příběh bolestné ztráty a znovunalezení sebe sama natočit co nejvíce filmovými prostředky. Jde mi hlavně o atmosféru, aby se divák do mých postav dokázal vcítit, aby přeskočily emoce. I proto jsem si vybral Ester Geislerovou nebo českého hudebníka Michala Nejtka. Oba do této koncepce perfektně sedí," řekl k české účasti režisér a autor scénáře Valkeapää.

Mona vypráví příběh Juhy, který přijde během prázdninového pobytu u jezera o svoji ženu. Tato tragédie, která se stane před zraky jejich malé dcery, ho stále pronásleduje. Změna nastane až ve chvíli, kdy se setká s Monou v tetovacím salónu. "Mona je přesně ten projekt, který kombinuje tajemno, napětí, drama a zároveň jednoduchý lidský příběh, což je to, co chceme v českém filmu dělat. Podílet se na ambiciózním mezinárodním projektu, zapojit do něj místní postprodukční firmy a postavit část štábu je pro nás nedocenitelnou zkušeností," dodal producent Šlajer.

Kromě Geislerové, jež ztvární roli Juhovy ženy, a skladatele Nejtka se na přípravě snímku podílí zvukové studio Soundsquare a postprodukční studio Kredenc. Za vedoucího produkce za českou stranu si společnost Bionaut vybrala Dannyho Holmana. Hlavním producentem je finská společnost Helsinki Films, která má na kontě mimo jiné i v Česku uvedený titul Tom of Finland, ve kterém ztvárnil hlavní roli právě představitel Juhy z filmu Mona Pekka Strang.

Režisér Valkeapää je autorem filmů Visitor (Cizinec), jež byl uveden v roce 2008 na festivalu v Benátkách. Jeho druhý film They Have Escaped (Uprchlíci) z roku 2014 získal čtyři finské filmové ceny Jussi včetně ocenění za režii a nejlepší finský film roku.