Herecká asociace letos ocení Hanu Bauerovou či Josefa Abrháma

Praha - Ceny Thálie za celoživotní dílo získají v kategorii činohry Hana Bauerová, která vytvořila více než 150 rolí v Jihočeském divadle, a Josef Abrhám, jehož jméno je spojeno s Činoherním klubem. Za celoživotní výkony dále získali ceny Jan Malík za operu, tanečnice Aneta Voleská a muzikálová herečka Hana Talpová, která patřila čtyřicet let k hlavním osobnostem Hudebního divadla v Karlíně. Výsledky ve všech kategoriích budou vyhlášeny 14. listopadu, kvůli epidemii koronaviru nahradí tradiční slavnostní předávání cen v budově Národního divadla vyhlášení on-line.

Pražská rodačka Bauerová začínala s herectvím na jevišti Národního divadla, kde se objevovala v dětských rolích a později jako posluchačka AMU. Patřila spolu se svým manželem, hercem Josefem Bulíkem, 40 let k nejvýraznějším osobnostem budějovického činoherního souboru. "Po absolutoriu jsme si moc vybírat nemohli, dostali jsme takzvané umístěnky. Já mohla jít do Liberce, nebo do Budějovic. Karel Höger i Miroslav Macháček, který zde v té době působil, mi doporučili Budějovice," vzpomínala devětaosmdesátiletá herečka.

Abrhám se v posledních letech věnoval především filmu. Objevil se například ve snímcích Šakalí léta, Andělské oči, Všichni moji blízcí nebo Odcházení. "Netrpím žádným Learem, Hamletem ani Richardem, to už vůbec ne... V životě jsem neměl ctižádost zahrát si nějaký slavný part. Bavilo mě najít něco v nečekaných postavách mimo ten "hlavní" slavný proud," řekl v roce 2009 v rozhovoru pro Divadelní noviny.

Na letošní Ceny Thálie mají nominace přes tři desítky jevištních umělců z divadla, opery, muzikálu a tance. Pořádající Herecká asociace je dnes zveřejnila na svých webových stránkách.

Každá ze čtyř tradičních kategorií má po třech mužských a třech ženských nominantech. Mezi činoherci jsou za mimořádný jevištní výkon nominováni Tereza Groszmannová, Jitka Hlaváčová, Petra Kocmanová, Jakub Albrecht, Jan Fišar a Petr Štěpán. Mezi operními pěvci jsou ve finále Jana Sibera, Jana Šrejma Kačírková, Kristýna Vylíčilová, Pavel Klečka, Richard Samek a Lukáš Zeman. V kategorii muzikál a opereta jsou nominovanými Michaela Štiková Gemrotová, Markéta Sedláčková, Erika Stárková, Pavel Režný, Tomáš Savka a Tomáš Šulaj.

V kategorii alternativní a loutkové divadlo je nominováno pět umělců bez rozdělení na mužské a ženské interprety. Jsou to Jakub Gottwald, Jiří Kniha, Nela H. Kornetová, Michal Kraus a Petr Vančura. V kategorii loutkoherců mohou zvítězit Petr Borovský, Dora Bouzková, Ondřej Nosálek, Karel Růžička nebo Johana Schmidtmajerová. Na Thálii za balet, tanec a pohybové divadlo mohou dosáhnout Irina Burdujová, Frederika Kvačáková, Alina Nanuová, Michal Heriban, Patrik Holeček či Ondřej Vinklát.

Asociace ceny nově udílí za výkony během divadelní sezony, nikoli roku, jak tomu bylo dříve. Ocenění tak bude za červen 2019 až červen 2020.

Ceny Thálie udílí Herecká asociace od roku 1993 za nejlepší divadelní výkony. Ocenění je pojmenováno po múze komedie Thálii. Jevištní výkony se hodnotí ve čtyřech tradičních oborech činohra, opera, muzikál, opereta a jiné hudebnědramatické žánry a balet, tanec a pohybové divadlo.

Dnes budou také na webových stránkách a facebooku Divadelních novin on-line vyhlášeni vítězové Ceny Divadelních novin za sezonu 2019/2020. Ceny Divadelních novin se udílejí na základě hlasování kritiků a publicistů.