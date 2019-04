Kyjev - Herec a politický nováček Volodymyr Zelenskyj vede po nedělních prezidentských volbách na Ukrajině před stávajícím prezidentem Petrem Porošenkem a bývalou premiérkou Julijí Tymošenkovou. Uvedla to státní volební komise po sečtení hlasů z více než 45 procent volebních okrsků. Podle těchto dílčích výsledků prvého kola hlasování získal Zelenskyj 30,16 procenta hlasů, Porošenko 16,69 a Tymošenková 13,08 procenta hlasů.

Účast dosáhla 63,52 procenta, z 29,6 milionu oprávněných voličů hlasovalo 18,8 milionu Ukrajinců.

Podle dosavadních výsledků by do druhého kola voleb hlavy státu měli postoupit Zelenskyj a Porošenko. To odpovídá i poznatkům z průzkumů provedených u volebních místností. Zelenskyj podle čtyř anket získal přes 30 procent hlasů, Porošenko necelých 18 procent. Tymošenková by na třetím místě měla dostat kolem 14 procent hlasů.

Druhé kolo voleb se má konat 21. dubna.