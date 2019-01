Mexiko - Mexický herec Jorge Antonio Guerrero se asi nebude moci za měsíc v Los Angeles zúčastnit slavnostního předávání filmových cen Oscar, protože mu americké úřady odmítly dát vízum. Guerrero ztvárnil roli ve snímku Roma, který získal tento týden deset nominací na Oscara. Podle španělské agentury Europa Press ale herec stále doufá, že jeho čtvrtá schůzka s úředníky na americké ambasádě v Mexiku bude úspěšná.

Jedenatřicetiletý Guerrero hraje v černobílém dramatu režiséra Alfonsa Cuaróna přítele dívky, která pomáhá v domácnosti ve středostavovské rodině ve čtvrti Roma v mexické metropoli v 70. letech minulého století. Postavu dívky vytvořila Yalitza Apariciová, která je nominována na Oscara pro nejlepší herečku v hlavní roli.

"Přinesl jsem jim dopis s pozváním do USA, který si ani nechtěli přečíst. Při mém druhém pokusu mi řekli, že tam jedu pracovat, odpověděl jsem, že ne," popsal Guerrero schůzku na americké ambasádě. Žádost o vízum mu zamítli už třikrát, takže se nemohl ani tento měsíc v Los Angeles účastnit předávání Zlatých glóbů. Snímek Roma získal dvě tyto filmové ceny - za nejlepší neanglicky mluvený film a pro nejlepšího režiséra.

Také loni měl před udělováním Oscarů problémy s vízem například producent dánsko-syrského snímku Poslední v Aleppu. Syřan Karím Abíd se podle agentury Europa Press nakonec do USA dostal, vízum mu ale udělili až několik dní před ceremoniálem. V roce 2017 americké imigrační úřady odepřely na poslední chvíli vstup do země syrskému filmaři Chálidu Chatíbovi, který byl jedním z kameramanů dokumentu The White Helmets (Bílé přilby). Snímek byl tehdy též nominovaný na Oscara a nakonec ho i získal.

Americký prezident Donald Trump, který je v úřadu od ledna 2017, prosazuje tvrdou imigrační politiku. V této oblasti vydal hned po nástupu do funkce několik dekretů, které ochránci lidských práv napadli u soudu. Trump také chce postavit na hranicích s Mexikem zeď, která by zabránila ilegálnímu pronikání migrantů do USA. Kvůli sporu s demokraty o zeď je už měsíc zablokována činnost řady amerických vládních úřadů.