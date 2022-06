Herec Spacey řekl, že bude svědčit v případu sexuálních napadení

Londýn - Americký oscarový herec Kevin Spacey prohlásil, že se dobrovolně dostaví do Británie, jakmile to bude možné, aby zde čelil obvinění ze sexuálních napadení. Informovala o tom agentura Reuters. Britská prokuratura před několika dny obvinila Spaceyho ze spáchání několika sexuálních trestných činů, včetně napadení tří mužů. Rozhodla se tak na základě vyšetřování londýnské policie.

Britská královská prokuratura (CPS) minulý týden schválila trestní řízení proti 62letému Spaceymu pro čtyři případy sexuálního napadení tří mužů a také kvůli obvinění z toho, že "přiměl osobu k penetrační sexuální aktivitě bez souhlasu".

Policie uvedla, že k údajným útokům došlo v období od března 2005 do dubna 2013 - ke čtyřem v hlavním městě a k jednomu v hrabství Gloucestershire. Jednalo se o jednoho muže, kterému je nyní 40 let, a dva muže, kterým je nyní 30 let.

"Velmi si vážím prohlášení královské prokuratury, ve kterém pečlivě připomněla médiím a veřejnosti, že mám právo na spravedlivý proces a jsem nevinný, dokud se neprokáže opak," citoval pořad Good Morning America hercovo prohlášení.

"I když jsem zklamaný z jejich rozhodnutí, dobrovolně se dostavím do Spojeného království, jakmile to bude možné, a budu se bránit proti těmto obviněním," uvedl Spacey v prohlášení. Dodal, že je přesvědčen, že prokáže svou nevinu.

Herec známý z filmů Sedm nebo Americká krása se na podzim 2017 na vrcholu kampaně MeToo stal jedním z hlavních terčů obvinění po vypuknutí skandálu kolem producenta Harveyho Weinsteina. Ze sexuálního obtěžování jej nakonec nařkly tři desítky mužů, k soudu se zatím dostal jediný případ. V něm nakonec prokuratura v roce 2019 obvinění stáhla.

Herec přišel o řadu rolí. Filmová společnost Netflix jej vyhodila ze seriálu Dům z karet, režisér Ridley Scott vystřihl jeho postavu z téměř hotového filmu Všechny prachy světa a scény přetočil s Christopherem Plummerem.