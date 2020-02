Herec Phoenix sklízí chválu za svou řeč o rasismu na cenách Bafta

Londýn - Obvykle při udílení filmových cen poutají nejvíce pozornosti vítězové nebo spektakulární róby pozvaných dam, letos ale na sebe při předávání britských cen Bafta nejvíce upozornil americký herec Joaquin Phoenix svým plamenným projevem o rasismu ve filmovém průmyslu. Při přebírání trofeje za nejlepší herecký výkon ve snímku Joker Phoenix odsoudil fakt, že letos byli mezi nominovanými herci pouze běloši. Kolegové jej na sociálních sítích podpořili a pochválili jej za odvahu a upřímnost.

"Jsem velice poctěn, že tady dnes večer mohu být... Zároveň ale cítím obrovský vnitřní rozpor, protože tolik mých hereckých kolegů, kteří by si to zasloužili, stejnou výsadu nemá," řekl Phoenix na pódiu během nedělního ceremoniálu. "Myslím, že vysíláme lidem jiné barvy pleti zcela jasný vzkaz, že tu nejsou vítaní," dodal. Filmový průmysl se podle něj potýká se "systematickým rasismem".

Jako jedna z prvních Phoenixe pochválila režisérka filmu The Farewell (Sbohem) Lulu Wangová, která seděla v publiku jako jedna z nominovaných v kategorii neanglicky mluvených snímků. "V sále se na chvíli rozhostilo dlouhé nepříjemné ticho. Děkuji, Joaquine," napsala na twitteru tvůrkyně čínského původu. Poděkování přes twitter poslala i americká herečka Viola Davisová, která ocenila Phoenixovu upřímnost, solidaritu a odvahu. "Opravte mě, jestli se pletu, ale tohle je poprvé... za dlouhou dobu... co vidím, že běloch využil svůj prostor na pódiu k tomu, aby řekl to, co všichni potřebují slyšet," napsala na sociální síti izraelská režisérka Alma Harelová.

Kritika ohledně rasové diskriminace ve filmovém průmyslu zaznívá během udílení cen už poněkolikáté. Byla například jedním z hlavních témat oscarového ceremoniálu v roce 2016, kdy mezi 20 nominovanými herci figurovali už druhý rok po sobě výhradně běloši.