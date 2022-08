Herec Ondřej Vetchý se chystá znovu angažovat při prezidentské volbě

Uherské Hradiště - Herec Ondřej Vetchý se chystá příští rok znovu veřejně angažovat při prezidentské volbě. Veřejně vystoupil i před čtyřmi lety, kdy podpořil Jiřího Drahoše, který spolu s Milošem Zemanem postoupil do druhého kola. Vede jej k tomu především víra v demokracii a snaha podpořit systémového kandidáta proti nesystémovému. Herec to řekl v podcastu ČTK, který na Letní filmové škole v Uherském Hradišti natáčeli studenti, účastníci novinářského workshopu ČTK.

Podle Vetchého by měl být prezident v první řadě demokrat, demokracie by pro něj měla být tou největší hodnotou. "Měl by to být člověk, který má morální kredit, strašně bych si přál, aby většinu z nás morálně a intelektuálně přesahoval. Má to být člověk, který má být důvěryhodný, nadstranický, má to být prezident všech a má mít naprosto jasné rozlišovací schopnosti, nesmí se bát převzít osobní odpovědnost za své rozhodnutí, stát si za nimi, člověk, který je ochotný přiznat, že se i mýlí. Má být velkorysý, všeobjímající, empatický, laskavý a má to být někdo, komu bych mohl stát věrně po boku, bojovat za něj a bude-li třeba, i zemřít," uvedl Vetchý.

Šedesátiletý herec, který převzal na LFŠ cenu Asociace českých filmových klubů, uvedl, že většina současných prezidentských kandidátů jsou slušní lidé. "Na to jsme v poslední době nebyli zvyklí. Teď mám na mysli pana Fischera, pana Hilšera, paní Nerudovou. Znám i pana Středulu, s kterým jsem měl tu čest dlouhodobě spolupracovat, protože už 25 let pracuju v prezidiu herecké asociace a on je předseda odborů. Chci říct na jeho adresu, že jej ta funkce strašně zkultivovala..., je to člověk, který může být stejně jako paní Nerudová přijatelný pro spektrum voličů, kteří jsou vyhraněnější; tak jim mohou tito kandidáti méně vadit. Znám také pana generála Pavla, je to úžasný člověk, který ušel také obrovský kus cesty," uvedl Vetchý s tím, že je v jeho případě potřeba hodnotit podle toho, co dokázal, jak se dokázal změnit a jak žije.

Vetchý před čtyřmi lety veřejně podpořil ve druhém kole prezidentských voleb Jiřího Drahoše; veřejnou podporu hodlá vyjádřit i tentokrát. "Určitě hodlám, v případě, že se tam třeba přihlásí pan Babiš, tak ta situace vážná bude a v tomto okamžiku bude strašně důležité podpořit kohokoliv z těch demokratických kandidátů, podpořit systémového kandidáta proti tomu nesystémovému," doplnil herec.

Podle Vetchého skupině voličů bývalého premiéra Andreje Babiše (ANO) zřejmě nezáleží na tom, že může být kontroverzní či podezřelý. "Oni nemají tu citlivost, nejsou jako liberální voliči demokratických kandidátů, kterým vadí i to, když jejich kandidát řekne něco arogantního, neslušného, když zalže. V tom je ta disproporce ohromná. Ale na tom si však můžeme uvědomit, jak je demokracie unikátní - že u kandidáta, kterého bych chtěl, aby mne reprezentoval, bych si strašně přál, aby nelhal," uvedl Vetchý. "Jsem připravený stát po boku někomu, kdo bude slušný, čestný, statečný, inteligentní a zodpovědný," doplnil.

Podle něj je důležité, aby se lidé v současné době dostali ke stejným zdrojům vyvážených informací, od důvěryhodných institucí, zmínil také potřebu bránit veřejnoprávní média. Lidé by si měli také pokládat otázky, kdo ty informace vyslal a co tím chce sledovat. "Každý z nás musí mít plnou osobní odpovědnost v této zemi," míní herec.

V souvislosti s demokracií apeloval v podcastu ČTK i na ženy. "Demokracie je jediný systém, který garantuje ženám rovnoprávnost. A nechápu, že si to ženy neuvědomují, že nejenže nevolí demokratické představitele, ale že nepřimějí i své chlapy, aby volili demokratické představitele. Od žen bych naopak očekával trochu více tolerance vůči mužům a jisté velkorysosti, aby netlačily zbytečně na pilu, tam kde to není nutné, protože chlapi jsou teď nyní díky tomu dezorientovaní, často úplně přesně nechápou, jaké je jejich místo, co mají dělat a často způsobí to, že ti chlapi jsou vykastrovaní, neprospívá to tomu dlouhodobému soužití. Takže demokracie a ženy, naprosto jednoznačně," dodal Vetchý.