Londýn - Britský herec Liam Neeson, známý mimo jiné z role Oskara Schindlera ve filmu Schindlerův seznam či z thrilleru Non-Stop, se v rozhovoru s britským deníkem The Independent svěřil, že v minulosti chtěl zabít černocha. Takové myšlenky měl poté, co se dozvěděl, že jeho známou znásilnil černoch. Ačkoli Neeson zdůraznil, že se za své tehdejší úvahy o odplatě stydí, čelí nyní obviněním z rasismu.

V pondělním rozhovoru o novém dramatu s názvem Mrazivá pomsta, kde hraje otce, který chce pomstít smrt svého syna, řekl, že sám měl kdysi myšlenky na pomstu. Chtěl ji tehdy namířit proti černochovi. "Chodil jsem městem s obuškem a doufal, že nějaký černoch vyjde z hospody a pustí se se mnou do sporu. Abych ho mohl zabít," řekl Neeson. "Trvalo mi to asi týden, možná týden a půl, než jsem to překonal," dodal.

Herec, ačkoli nad svými tehdejšími myšlenkami vyjádřil stud, se na sociálních sítích okamžitě stal terčem obvinění z rasismu. Zastal se ho naopak někdejší fotbalista Liverpoolu John Barnes původem z Jamajky, podle kterého si Neeson zaslouží metál.

Barnes, který sám během své fotbalové kariéry zažil rasistické urážky, řekl, že je očividné, že Neesonovo uvažování vycházelo z toho, co společnost přisuzovala černochům či muslimům. Doplnil, že si své cítění uvědomil a stydí se za něj.

"Nestydí se a není zděšen z toho, že usiloval o odplatu. Stydí se a je zděšen z toho, že takto uvažoval o všech černoších," zdůraznil Barnes. Dodal, že mnoho lidí se nyní chce odsouzením Neesonových myšlenek svézt na vlně popularity, přitom se herec jen svěřil a řekl čistou pravdu.