Herec Jiří Suchý je v nemocnici, na představení se mu udělalo nevolno

Praha - Herce Jiřího Suchého, který 1. října oslavil devadesátiny, v neděli odpoledne odvezla záchranná služba z představení Divadla Semafor do střešovické nemocnice. Píše to server iDNES.cz. Mluvčí pražské záchranné služby Jana Poštová ČTK sdělila, že záchranná služba dnes kolem třetí odpoledne zasahovala v Dejvické ulici u devadesátiletého muže, kterého s nevolností po vyšetření transportovala do Ústřední vojenské nemocnice. Pacient byl při vědomí.

Podle serveru se Suchému udělalo nevolno během představení na speciální akci spojené s premiérou nového filmu. Suchý měl za podpory Jitky Molavcové a Jiřího Svobody zazpívat několik písní.

Principál divadla Semafor, který s Jiřím Šlitrem v 60. letech tvořil jednu z nejoriginálnějších i nejpopulárnějších dvojic historie českého divadla, byl několik dní v nemocnici i loni na začátku března. Důvodem byl tehdy kolaps z vyčerpání. Suchý tehdy zrušil několik představení.