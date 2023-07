Herec Ivan Trojan si poprvé vyzkouší monodrama, pracuje i na pokračování Docenta

Uherské Hradiště - Herec Ivan Trojan si poprvé vyzkouší roli v divadelním monodramatu. Příběh věnovaný rekvizitáři pro člena souboru Dejvického divadla píše dramatik, scenárista a režisér Petr Zelenka. V těchto týdnech Trojan pracuje také na pokračování kriminálního seriálu Docent, který režíruje Jiří Strach. Devětapadesátiletý herec to dnes řekl novinářům na Letní filmové škole v Uherském Hradišti. V neděli na festivalu převzal výroční cenu pořádající Asociace českých filmových klubů.

Krimisérie Docent a monodrama podle Trojana zásadně ovlivní jeho příští sezonu. Hrát v monodramatu, tedy být sám na jevišti, si podle vlastních slov ještě nikdy nevyzkoušel. Pro roli se musí naučit 35 stran textu. "Už se musím trošku úkolovat, abych se ještě udržel v nějaké pozornosti a abych ještě měl nějaké mety," uvedl Trojan. Děj plánované hry se podle něj točí kolem filmu. "Měl by to být příběh o rekvizitáři, který zjistí, že má silnější vztah k věcem než k lidem," doplnil Trojan.

Za stěžejní pro to, aby přijal roli ve filmu, považuje jeho téma a scénář. "Samozřejmě jsem rád, když to pak můžu dělat s lidmi, se kterými jsem sladěný. Ono se i líp tvoří i v nějakém konfliktu, který ta práce nutně připomíná. Ale pro mě je zásadní důvěra. Když tu důvěru mám a můžu ji sám někomu dát. A pak se v té důvěře můžu hádat nebo spekulovat, jak to uděláme, aby to bylo dobré. Ale už vím, že to je o tu věc a že v tom není nic jiného," řekl Trojan.

Mrzí ho, že lidé spolu v dnešní době osobně málo komunikují a využívají spíše počítače nebo telefony. "Je zapotřebí se vrátit k sobě, mluvit spolu, být u sebe, držet se za ruku, objímat se, povídat si o filmech, o životě. To si myslím, že je pro mě jedno z těch zásadních témat, to co mě trápí," uvedl Trojan.

Poprvé navštívil Letní filmovou školu v roce 2000 s filmem Samotáři. Po jeho projekci se procházel před kinem Hvězda a čekal, zda ho někdo pozná a osloví. "Nikdo mě nepoznal, nic neproběhlo a já jsem byl trošku smutný. Teď, z pohledu roku 2023, si uvědomuji, jak bych byl šťastný, abych se vrátil do roku 2000, byl anonymní a měl víc času podívat se na filmy, poznávat lidi, bavit se s nimi, navazovat nové vztahy a nebýt zatížen tím, že stačí říct Ivan Trojan a všechno je jasné," řekl oceňovaný herec.

Letní filmová škola podle něj není tak hektická jako jiné festivaly. Letos patří mezi hlavní hosty přehlídky, na které oceňuje například možnost setkání s filmaři, s nimiž v minulosti nikdy nepracoval. Festival podle něj nabízí příležitost popovídat si s nimi a navázat přátelství. Vyzdvihl také podnětné filmové besedy, které program filmové přehlídky nabízí.

Letošní, 49. ročník Letní filmové školy zařadil do programu hned několik filmů, v nichž Trojan v minulosti hrál. Návštěvníci měli možnost zhlédnout snímky Příběhy obyčejného šílenství, Václav a Karamazovi. Dnes odpoledne uvede Trojan film Šarlatán z roku 2020, který mu za ztvárnění hlavní mužské role vynesl sedmou sošku Českého lva. Letní filmová škola potrvá do čtvrtka 3. srpna. Kromě filmových projekcí láká také na koncerty, divadelní představení, odborné programy, tvůrčí dílny, výstavy nebo akce pro děti.