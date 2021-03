Herci začali zkoušet hru o Janu Werichovi, chtějí hrát v létě venku

Praha - Na Letní scéně Muzea Kampa začali herci zkoušet představení o slavné postavě české kultury Janu Werichovi. Ve čtené zkoušce se před novináři představili oba dva protagonisté Wericha, Václav Kopta i Vojtěch Kotek, kteří ztvárňují známou postavu ve starším a mladším věku. Tvůrci představení, kteří mají za sebou inscenaci Meda o životě mecenášky a sběratelky Medy Mládkové, by chtěli představení uvést na scéně pod širým nebem 14. června.

Producentka a autorka představení Werich Daniela Sodomová oslovila opět režisérku Adélu Laštovkovou. "Máme plán, že by to byla taková edukativní letní scéna a že bychom všechny osobnosti, které buď spolupracovaly, nebo se nějakým způsobem dotýkají Kampy, chtěli představit," řekla dnes novinářům Laštovková.

S Kotkem a Koptou alternují Jan Nedbal a Jan Vápeník. "Nejtěžší pro mě bylo vybrat mladého Wericha, protože mi přišlo, že by měl být všestranný, umět zpívat, hrát, mít charisma, být bravurní v řeči. Zároveň bylo pro nás důležité, aby to byl někdo, koho veřejnost zná. A pak jsme přišli na Vojtu Kotka, je sám i režisér, není to jen interpret. A poté, co jsem viděla film Herec, věděla jsem, že Honza Nedbal je ideální alternace," řekla režisérka. Doplnila, že velký důraz klade na mladou postavu Wericha, který často komunikuje se svým starším já.

V dalších rolích se představí Berenika Kohoutová, Pavla Beretová, Matouš Ruml, Dan Šváb, Tereza Marečková, Vanda Chaloupková či Jiří Maryško. Autor scénografie Marek Cpin počítá s výrazným zapojením videomappingu.

Jan Werich byl spolu s Jiřím Voskovcem zakladatel Osvobozeného divadla, které patřilo mezi špičku divadelní avantgardy mezi světovými válkami. Spolu s Jaroslavem Ježkem pak vytvořili mnoho slavným melodií, které si lidé zpívají dodnes. Současné generace znají Jana Wericha především z mnoha citátů kolujících mezi lidmi, dnes už i po sociálních sítích, případně z pohádek.Tvůrci inscenace se rozhodli rozšířit divákům povědomí o této slavné osobnosti.