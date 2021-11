Herci Spaceymu nařídili zaplatit tvůrcům seriálu Dům z karet 31 milionů dolarů

Ilustrační foto - Herec Kevin Spacey v seriálu "House Of Cards."

Ilustrační foto - Herec Kevin Spacey v seriálu "House Of Cards." ČTK/AP/David Giesbrecht

Los Angeles - Americký herec Kevin Spacey prohrál spor s producenty seriálu Dům z karet, kterým arbitráž přiznala nárok na přibližně 31 milionů dolarů (přes 700 milionů Kč) v odškodném a výlohách. Spacey v seriálu hrál hlavní postavu, před čtyřmi lety ale o roli přišel ve světle obvinění ze sexuálního obtěžování mladých mužů. Společnost MRC, která úspěšný pořad produkovala, se domáhá náhrady za vzniklé ztráty.

Informace o výsledku arbitráže se dostala do médií poté, co se MRC obrátila na soud v Los Angeles se žádostí o potvrzení urovnání. To ukládá Spaceymu a jeho dvěma produkčním společnostem povinnost zaplatit odškodné 29,5 milionu dolarů a k tomu náklady druhé strany na proces ve výši skoro 1,5 milionu dolarů, uvádí server Variety.

MRC uvádí, že odchod Spaceyho ze seriálu o politických intrikách ve Washingtonu jí způsobil "značné ztráty". Tvůrci s ním po pěti sériích ukončili spolupráci poté, co americká televize CNN přinesla informaci, že Spacey při natáčení seriálu obtěžuje mladé členy štábu. Následovalo interní vyšetřování, které podle produkční společnosti herce usvědčilo z nevhodného chování a porušení smlouvy. MRC tvrdí, že předtím o problému nevěděla.

Nebyla to při tom jediná kauza, s níž se Spacey v dané době potýkal. Herec známý z filmů Sedm nebo Americká krása se na podzim 2017 na vrcholu kampaně MeToo stal jedním z hlavních terčů obvinění po vypuknutí skandálu kolem producenta Harveyho Weinsteina. Ze sexuálního obtěžování jej nakonec nařkly tři desítky mužů, k soudu se ale dostal jediný případ. V něm nakonec prokuratura v roce 2019 obvinění stáhla.

Spaceyho kariéra se nicméně ocitla v troskách. O roli v seriálu Dům z karet přišel v momentě, kdy byla tvorba poslední, šesté řady v plném proudu, přičemž scénář už byl skoro hotový. Následně byl kompletně přepracován do podoby bez hlavní postavy politika Franka Underwooda a série byla zkrácena z plánovaných 13 dílů na osm.